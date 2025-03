Estos son los personajes de Marvel que no volverán en las nuevas películas de “Avengers”

Varios personajes de Marvel no serán parte de los siguientes proyectos de 'The Avengers' (Créditos: Marvel Studios/Disney+. MARVEL STUDIOS. Disney Plus)

La franquicia de Avengers se prepara para una nueva era con importantes cambios en su elenco. Marvel Studios ha confirmado que varios de sus actores más icónicos no retomarán sus roles en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), marcando el fin de una etapa y dejando espacio para nuevas historias y personajes.

A continuación, repasamos los nombres más destacados que no volverán a la saga.

Los Vengadores originales dicen adiós

Chris Evans, quien interpretó a Steve Rogers / Capitán América desde 2011, ya había dejado la franquicia tras Avengers: Endgame (2019). Aunque los rumores sobre un posible regreso circularon por un tiempo, el actor ha dejado claro que su historia en el UCM ha concluido.

Pese a los rumores, Chris Evans no volverá como Capitán América a la franquicia de The Avengers (Marvel Studios)

Otro de los miembros fundadores que no volverá es Jeremy Renner (Hawkeye), quien se alejará del personaje tras una última aparición en la serie Hawkeye (2021). Asimismo, Mark Ruffalo, quien dio vida a Hulk desde The Avengers (2012), tampoco regresará, cerrando así una etapa crucial para el personaje.

El adiós de Scarlet Witch, interpretada por Elizabeth Olsen, también impacta a los seguidores. Tras los eventos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), la actriz ha expresado que por el momento no tiene planes de regresar.

Samuel L. Jackson, quien ha interpretado a Nick Fury desde la primera fase del UCM, también se despide de la franquicia. Su última aparición en Secret Invasion (2023) y The Marvels (2023) marcaría el final de su icónica participación.

La última aparición de Samuel L. Jackson como Nick Fury fue en 2023. (Disney Plus)

Más héroes que no volverán

El elenco de personajes más recientes también sufrirá grandes bajas. Tom Holland, el querido Spider-Man del UCM, no continuará por el momento en más películas de Los Vengadores, pese a que su contrato con Marvel y Sony continúa para filmar la cuarta película del Hombre Araña este año.

Lo mismo ocurre con Benedict Cumberbatch, quien no regresará como Doctor Strange, dejando a los fans con la incertidumbre sobre el futuro del Hechicero Supremo.

Brie Larson es otra de las artistas que no repetirá su papel como Capitana Marvel, luego de su participación en The Marvels. De igual manera, Teyonah Parris (Monica Rambeau) y Iman Vellani (Ms. Marvel) también son las grandes ausentes en el futuro de la franquicia.

Iman Vellani, Brie Larson y Teyonah Parris no repetirán sus personajes. (Laura Radford/Disney-Marvel Studios vía AP)

Otro de los nombres importantes que se despide es Chris Pratt, quien interpretó a Star-Lord en la saga de Guardianes de la Galaxia. Aunque el personaje sigue con vida en el UCM, el actor ha manifestado su deseo de pasar página.

Paul Bettany (White Vision), Don Cheadle (War Machine), Evangeline Lilly (The Wasp) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop) tampoco están contemplados para siguientes proyectos de la franquicia de superhéroes.

Además de los protagonistas, varios personajes secundarios de estas cintas tampoco regresarán al UCM. Oscar Isaac no volverá como Moon Knight, mientras que Tessa Thompson (Valkyrie) y Danai Gurira (Okoye) también se despiden.

Danai Gurira no aparecerá con su personaje de Okoye en la siguiente película de The Avengers (MARVEL STUDIOS)

Otras figuras faltantes en Avengers: Doomsday son Tatiana Maslany (She-Hulk), Benedict Wong (Wong), Charlie Cox (Daredevil), Olga Kurylenko (Taskmaster), Dominique Thorne (Ironheart) y Xochitl Gomez (America Chavez).

Con estas salidas, Marvel Studios enfrenta el reto de reinventar su universo y encontrar nuevas caras para liderar la próxima fase. Aunque algunas despedidas eran esperadas, la ausencia de personajes clave como Doctor Strange, Spider-Man y Capitana Marvel deja preguntas sobre el futuro de la saga.

Sin embargo, Avengers: Doomsday aspira a ser un evento sin precedentes en esta popular saga. Marvel ya confirmó la integración de más personajes como el nuevo Capitán América, así como el regreso de Chris Hemsworth al UCM.

Chris Hemsworth regresará para la siguiente cinta de The Avengers. (Instagram/Marvel)

Asimismo, también se anticipó la llegada de los X-Men, con el regreso de figuras icónicas como Ian McKellen, Patrick Stewart, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, James Marsden y Channing Tatum.