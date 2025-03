Selena Gomez está “muy emocionada” por ser madre tras comprometerse con Benny Blanco

Selena Gomez compartió que siempre quiso ser madre y expresó su entusiasmo por formar una familia junto a Benny Blanco tras su compromiso (Instagram/@selenagomez)

Selena Gomez manifestó su entusiasmo por convertirse en madre tras su compromiso con el productor musical Benny Blanco, en una entrevista difundida el 24 de marzo en el podcast On Purpose with Jay Shetty.

La cantante de 32 años, que oficializó su relación con Blanco en diciembre de 2023, expresó abiertamente su deseo de formar una familia.

“No sé qué va a pasar, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro absolutamente”, dijo Gomez, en referencia a su hermana menor, Gracie.

Y afirmó: “Me encanta hacerlos reír; son muy dulces. Así que, por supuesto, cuando llegue ese día, estoy muy emocionada”.

Durante la conversación, Blanco, de 37 años, habló sobre la conexión natural de su prometida con los niños y cómo esto se refleja incluso en reuniones sociales.

Benny Blanco aseguró que Gomez se transforma cuando hay niños presentes y resaltó la influencia que tuvo como actriz infantil en nuevas generaciones (Instagram/@selenagomez)

“Cuando entra a una habitación, su objetivo principal es desaparecer entre la multitud. Mi mamá es muy parecida a ella”, afirmó. “Esperan y dicen una sola cosa durante la noche que termina siendo la más significativa o divertida. Pero cuando hay niños en algún lugar, es la única vez que la veo hablar durante horas con ellos”.

El músico también señaló que esa cercanía podría estar relacionada con los inicios de Gomez como actriz infantil.

“Cuando empezaste en esto, eras una niña, y esa era tu forma de conectar con las personas. Siento que todavía tienes ese deber de conectar con los más jóvenes”, indicó, recordando sus trabajos en Barney y Los hechiceros de Waverly Place.

En esa misma línea, Benny Blanco opinó que su pareja ha influido “en la vida de muchos jóvenes y sigues buscando la manera de hacerlo”.

El productor musical afirmó que Selena conecta con los más jóvenes porque comenzó su carrera siendo una niña y conserva ese vínculo (Disney)

Selena Gomez siempre tuvo la idea de ser madre

En el mismo podcast, el conductor Jay Shetty mencionó una declaración previa de Gomez a la revista Time, en la que dijo que planeaba adoptar si no encontraba pareja antes de los 35 años.

Consultada por lo que le dio confianza para abrirse emocionalmente, la artista explicó que su percepción cambió cuando dejó de apegarse a sus planes.

“Creo que hacer planes y tratar de cumplirlos es tonto porque no sabes qué va a pasar”, expresó Gomez, quien calificó de “increíble” el hecho de casarse con su “mejor amigo”.

Tras cinco años sola, Selena Gomez aceptó esa etapa de su vida y fue entonces cuando comenzó su inesperado vínculo con Benny Blanco (Instagram/@selenagomez)

“Estaba convencida, pero cuando dejé de decir ‘quiero a alguien’ o ‘quisiera tener esto o aquello’, y empecé a pensar ‘tengo suerte de despertarme y tener a mi familia sana, me encanta pasar tiempo con mis amigos’, eso cambió todo. Y si no pasa, siempre he querido ser mamá. Claro que lo tenía medio planeado”, expresó.

Según declaraciones anteriores, Selena pasó cinco años soltera antes de iniciar su relación con Benny, y había ideado un plan personal para adoptar si no encontraba pareja.

“Estuve sola durante cinco años y me acostumbré. Mucha gente teme estar sola, y probablemente me torturé en mi cabeza como por dos años, pero luego lo acepté. Mi plan era adoptar a los 35 si no conocía a nadie”, contó.

Añadió que su relación con Blanco nació de una amistad y se transformó de forma inesperada. “Simplemente pasa cuando menos lo esperas”.

La artista de 32 años sostuvo que “hacer planes es tonto” y aseguró que su relación con Blanco cambió la forma en que veía el futuro (REUTERS/Danny Moloshok)

La pareja hizo su primera aparición pública oficial en los Premios Emmy 2024, en enero, y recientemente presentaron su álbum conjunto, I Said I Love You First, el cual consideraron como un reflejo íntimo de su historia amorosa.

La cantante ha destacado el apoyo constante de su novio, quien le propuso matrimonio tras un año de relación.

“Nunca he sido amada de esta manera, él sólo ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Es mi mejor amigo. Me encanta contarle todo”, sostuvo en una conversación previa con Vanity Fair.