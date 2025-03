Se reveló la causa de la muerte de Pamela Bach, ex esposa de David Hasselhoff

Pamela Bach-Hasselhoff murió por suicidio a los 62 años, según el informe forense publicado tres semanas después de su fallecimiento (Shutterstock/Instagram/@pamelabachhasselhoff)

La causa de muerte de Pamela Bach, ex esposa de David Hasselhoff, fue confirmada oficialmente tres semanas después de su fallecimiento, ocurrido el 5 de marzo en su residencia en Hollywood Hills, a los 62 años.

Según reportó TMZ este martes, 25 de marzo, el certificado de defunción emitido por el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles concluyó que la actriz murió por suicidio tras una herida de bala autoinfligida.

El documento indica que un miembro de su familia acudió a su domicilio luego de varios días sin tener noticias de ella.

Los servicios de emergencia la encontraron sin vida al llegar al lugar, donde fue declarada muerta. Posteriormente, sus restos fueron cremados.

Pamela Bach-Hasselhoff, nacida el 16 de octubre de 1962, compartía dos hijas, Taylor y Hayley, con su exesposo, el actor David Hasselhoff, con quien estuvo casada entre 1989 y 2006.

La artista alcanzó notoriedad en la década de 1990 por su participación en la serie Baywatch, donde interpretó a Kaye Morgan.

Pamela compartía dos hijas con el actor David Hasselhoff y fue parte del elenco de la serie "Baywatch" (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Debutó en el cine con la película Rumble Fish (1983), dirigida por Francis Ford Coppola, y participó en producciones televisivas como The Young and the Restless, The Fall Guy y Sirens.

Su última aparición en pantalla fue en 2011, como concursante en el programa británico Celebrity Big Brother. En los años recientes, mantuvo actividad en redes sociales.

El 31 de diciembre publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó su gratitud por iniciar el 2025 junto a su nieta:

“Al entrar en 2025, mi corazón está lleno de gratitud, especialmente por mi preciosa nieta, London. Verla crecer y ver su sonrisa iluminar mi mundo es realmente la mayor bendición”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, David Hasselhoff, de 72 años, emitió un comunicado.

Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos amablemente privacidad mientras lamentamos y atravesamos este momento desafiante”, decía el pronunciamiento oficial.

Tras su muerte, David Hasselhoff pidió privacidad y agradeció el apoyo recibido durante el proceso de duelo familiar (Instagram/@tay)

El matrimonio entre David Hasselhoff y Pamela Bach-Hasselhoff finalizó en medio de disputas legales vinculadas a la manutención.

En 2017, el actor solicitó una reducción en los pagos alegando una disminución de ingresos.

Ella respondió que había intentado sin éxito reactivar su carrera profesional, limitada por la edad y el tiempo dedicado a la crianza de sus hijas.

Según los documentos judiciales, mientras el actor conservó propiedades y activos valorados en millones de dólares, ella recibió un pago de 325,000 dólares.

A pesar de la disputa, Hasselhoff continuó pagando 21,000 dólares mensuales de pensión hasta al menos 2017.

En 2011, Pamela Bach-Hasselhoff tuvo su última aparición televisiva como participante en el programa británico "Celebrity Big Brother" (Instagram/@pamelabachhasselhoff)

La hija de David Hasselhoff rindió homenaje a su fallecida madre

Días después del fallecimiento de Pamela Bach-Hasselhoff, sus hijas compartieron mensajes de despedida a través de redes sociales.

Taylor Hasselhoff-Fiore, de 34 años, publicó en Instagram una serie de fotografías familiares, acompañadas de la canción “Pure Imagination”, interpretada por Timothée Chalamet en la película Wonka.

“Daría cualquier cosa en el mundo por abrazarte de nuevo, mi ángel eterno”, escribió.

En el mismo mensaje, expresó: “Eres mi mejor amiga, mi corazón entero, mi todo. Prometo hacerte sentir orgullosa y celebrarte todos los días. London (su hija) sabrá lo increíble que eres y prometo que protegeré a Hayley por siempre”.

Concluyó su mensaje con una despedida: “Mamá, te amo tanto… el dolor es insoportable, pero seré fuerte por ti y guardaré tu memoria hasta que nos volvamos a encontrar, mi hermosa”.

“Eres mi mejor amiga, mi corazón entero, mi todo” escribió Taylor en un homenaje a Pamela Bach-Hasselhoff (Instagram/@tay)

Hayley Hasselhoff, de 32 años, también rindió homenaje a su madre a través de sus historias de Instagram.

“Mi corazón está destrozado, pero de algún modo se siente completo al saber que siempre serás mi mejor amiga, mi corazón y mi mundo entero”, sostuvo.

Y agregó: “Esta añoranza es distinta a cualquier cosa que haya conocido, pero necesito que sepas que te amaré en todas tus formas. Estoy eligiendo ser fuerte por ti para hacerte sentir orgullosa”.