Las primeras declaraciones de David Hasselhoff tras el suicidio de su exesposa Pamela Bach-Hasselhoff

David Hasselhoff dio sus primeras declaraciones sobre el suicidio de Pamela Bahc-Hasselhoff. (Créditos: REUTERS/Thilo Schmuelgen. Instagram/Pamela Bahc-Hasselhoff)

Pamela Bach-Hasselhoff, actriz y exesposa de David Hasselhoff, fue encontrada sin vida en su residencia de Hollywood Hills la noche del miércoles. Según informó el medio TMZ, la artista de 62 años falleció a causa de una herida de bala autoinfligida.

A través de un portavoz, el actor de 72 años declaró en exclusiva a Daily Mail que la familia se encontraba muy triste por la situación. Recordemos que la fallecida celebridad era madre de dos hijas: Hayley 32 de años y Taylor 34 años, además tiene una nieta llamada London.

“Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos amablemente privacidad mientras lamentamos y atravesamos este momento desafiante”, expresó el portavoz.

Un portavoz de David Hasselhoff aseguró que tras la de Pamela Bach-Hasselhoff, la familia necesita privacidad. (Instagram/Reggie Keyohara III)

¿Quién fue Pamela Bach-Hasselhoff?

Pamela Bach-Hasselhoff debutó en el cine con la película Rumble Fish (1983), dirigida por Francis Ford Coppola. En 1989, se unió al elenco de Baywatch, interpretando a Kaye Morgan, la dueña de un café en la icónica serie. También participó en producciones televisivas como The Young and the Restless, The Fall Guy y Sirens. Su última aparición en la pantalla fue en 2011, cuando concursó en Celebrity Big Brother.

Asimismo, la actriz estuvo casada con el protagonista de Baywatch, David Hasselhoff, desde 1989 hasta su divorcio en 2006, el cual estuvo marcado por disputas legales sobre la manutención. El actor solicitó la reducción de la pensión argumentando una disminución en sus ingresos, mientras que Pamela defendió que había dedicado sus mejores años a la crianza de sus hijas y el hogar familiar.

La estrella de Viper afirmó en los documentos legales que presentó ante el juez que había hecho “esfuerzos razonables y de buena fe” para conseguir trabajo como actriz, pero que dada su edad, “el mercado actual para actrices” y el tiempo que se tomó para criar a su familia, no había tenido éxito.

El divorcio entre David Hasselhoff y Pamela Bach-Hasselhoff se tornó complicado por los acuerdos económicos. (Instagram/Reggie Keyohara III)

Asimismo, la actriz argumentó que David todavía ganaba alrededor de un millón de dólares al año, mientras que sus mejores años de ingresos los pasó criando a sus hijas y cuidando su hogar para que su exmarido pudiera seguir su propia carrera.

Sus documentos legales también destacaron que su exesposo no le había dado un millón de dólares para equilibrar la separación de sus bienes cuando se divorciaron, ya que ella recibió 325 mil dólares de su casa, mientras que él se quedó con la casa, un barco, motos de agua y dos fideicomisos con amplios activos. Pese a los intentos del actor, continuó pagando a su exesposa la manutención de 21 mil dólares al mes, por lo menos hasta 2017.

El 31 de diciembre, la artista compartió en Instagram un emotivo mensaje junto a un video en el que aparecía con su nieta London. En el texto, la famosa expresó su gratitud y dejó un mensaje optimista para el 2025: “¡Feliz año nuevo a todos! Al entrar en 2025, mi corazón está lleno de gratitud, especialmente por mi preciosa nieta, London. Verla crecer y ver su sonrisa iluminar mi mundo es realmente la mayor bendición”.

Pamela Bach-Hasselhoff se mostró esperanzada por el 2025 en sus publicaciones de Instagram. (Instagram/Pamela Bach-Hasselhoff)

Las autoridades encontraron el cuerpo de Pamela Bach-Hasselhoff tras recibir un aviso de preocupación por parte de sus familiares, quienes no habían tenido noticias suyas durante varios días. Paramédicos acudieron a su domicilio poco después de las 10 de la noche del miércoles 5 de marzo, donde confirmaron su fallecimiento.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, incluyendo una publicación de su hija Hayley, quien compartió una imagen de sus padres en la inauguración de la atracción Jurassic Park: The Ride en 1996, acompañada de un emoji de corazón.