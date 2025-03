La hija de David Hasselhoff rindió homenaje a su fallecida madre Pamela: “El dolor es insoportable”

Taylor Hasselhoff-Fiore compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de su madre, Pamela Bach-Hasselhoff, quien falleció el 5 de marzo en Los Ángeles (Instagram/@tay)

Taylor Hasselhoff-Fiore, hija mayor del actor David Hasselhoff, habló por primera vez sobre la muerte de su madre, Pamela Bach-Hasselhoff, quien falleció el pasado 5 de marzo a los 62 años en su residencia de Los Ángeles.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Taylor, de 34 años, compartió un emotivo mensaje acompañado de una serie de fotografías familiares.

Las imágenes incluían momentos de su infancia junto a su madre, su padre y su hermana menor, Hayley Hasselhoff, de 32 años.

Como fondo musical utilizó la canción “Pure Imagination”, interpretada por Timothée Chalamet en la película Wonka.

“Eres mi mejor amiga, mi corazón entero, mi todo” escribió Taylor en un homenaje a Pamela Bach-Hasselhoff, fallecida a los 62 años (Instagram/@tay)

“Daría cualquier cosa en el mundo por abrazarte de nuevo, mi ángel eterno”, escribió en la publicación.

En su mensaje, expresó el profundo lazo que mantenía con su madre:

“Eres mi mejor amiga, mi corazón entero, mi todo. Prometo hacerte sentir orgullosa y celebrarte todos los días. London (su hija) sabrá lo increíble que eres y prometo que protegeré a Hayley por siempre”.

Taylor concluyó su homenaje con una despedida cargada de emoción.

“Mamá, te amo tanto… el dolor es insoportable, pero seré fuerte por ti y guardaré tu memoria hasta que nos volvamos a encontrar, mi hermosa”, expresó.

El Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles confirmó que la actriz murió por suicidio (Instagram/Pamela Bach-Hasselhoff)

La muerte de Pamela Bach-Hasselhoff

Según el informe del Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles, Pamela Bach-Hasselhoff murió por suicidio.

El medio TMZ reportó que su cuerpo fue encontrado en su hogar de Hollywood Hills poco después de las 22:00 horas del 5 de marzo, luego de que sus familiares expresaran preocupación por no haber tenido noticias suyas durante varios días.

Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron su fallecimiento en la escena.

La actriz, reconocida por su papel en Baywatch, donde interpretó a Kaye Morgan, debutó en el cine con Rumble Fish (1983), dirigida por Francis Ford Coppola.

A lo largo de su carrera, participó en varias series de televisión, incluyendo The Young and the Restless, The Fall Guy y Sirens. Su última aparición en la pantalla fue en 2011, cuando concursó en Celebrity Big Brother.

“Nuestra familia está profundamente entristecida” expresó David Hasselhoff tras la muerte de su exesposa, pidiendo privacidad mientras atraviesan este difícil momento (Instagram/Reggie Keyohara III)

En los últimos años, Bach-Hasselhoff mantuvo una presencia activa en redes sociales.

El 31 de diciembre, publicó en Instagram un mensaje de gratitud por el inicio del 2025, en el que destacó su amor por su nieta London.

“Al entrar en 2025, mi corazón está lleno de gratitud, especialmente por mi preciosa nieta, London. Verla crecer y ver su sonrisa iluminar mi mundo es realmente la mayor bendición”, escribió en su última publicación.

El actor David Hasselhoff, de 72 años, también se pronunció tras la muerte de su exesposa a través de un comunicado.

“Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos amablemente privacidad mientras lamentamos y atravesamos este momento desafiante”, expresó.

Hasselhoff y Bach-Hasselhoff se conocieron en el set de Knight Rider, donde ella participó como actriz invitada. Se casaron en 1989 y tuvieron dos hijas antes de divorciarse en 2006.

David Hasselhoff y Pamela Bach-Hasselhoff estuvieron casados de 1989 a 2006. Su divorcio incluyó disputas legales sobre la manutención y división de bienes (REUTERS/Thilo Schmuelgen/Instagram)

Su separación estuvo marcada por disputas legales, especialmente en torno a la manutención.

En 2017, el actor solicitó una reducción en la pensión que pagaba a su exesposa, argumentando que sus ingresos habían disminuido.

Bach-Hasselhoff, por su parte, alegó que había hecho esfuerzos por retomar su carrera como actriz sin éxito, señalando que su edad y el tiempo que dedicó a la crianza de sus hijas habían limitado sus oportunidades laborales.

En documentos legales, Pamela también argumentó que David continuaba ganando alrededor de un millón de dólares al año y que ella no había recibido un millón de dólares en la repartición de bienes cuando se divorciaron.

La artista sostuvo que, mientras él se quedó con una casa, un barco, motos de agua y dos fideicomisos con activos significativos, ella solo recibió 325.000 dólares.

Pese a los intentos de David Hasselhoff por reducir la pensión, continuó pagando 21,000 dólares mensuales a su exesposa hasta al menos 2017.