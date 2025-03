La película que Johnny Depp calificó como “cine perfecto” y su vínculo con Mickey Rourke

Johnny Depp, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, no solo es conocido por sus roles en sagas como Piratas del Caribe, sino también por su profundo amor por el cine. A lo largo de los años, ha hablado en diversas entrevistas sobre sus películas favoritas, pero hay una que ha destacado entre todas: El Papa de Greenwich Village, una película policiaca protagonizada por Mickey Rourke. Esta película, que no logró dejar una huella significativa en la taquilla, ocupa un lugar especial en el corazón de Depp, quien la considera un ejemplo de “cine perfecto”, informa Far Out.

Un Depp cinéfilo y su admiración por los grandes del cine

Antes de convertirse en una estrella de renombre mundial, Depp era un cinéfilo ávido, alguien que disfrutaba de las películas tanto como cualquier espectador. A lo largo de los años, ha mencionado sus favoritos en múltiples ocasiones, y dos títulos destacan particularmente: Withnail y yo y la obra de Jim Jarmusch, en especial Bajo el peso de la ley.

Sin embargo, Depp ha sido claro al calificar a El Papa de Greenwich Village como “cine perfecto”. Este elogio no es trivial, ya que la película, dirigida por Stuart Rosenberg, no alcanzó el éxito de otras producciones del género policiaco de su época.

La película, protagonizada por Mickey Rourke y Eric Roberts, se desarrolla en Nueva York y narra la vida de dos hombres involucrados en el crimen organizado. “El trabajo de Eric Roberts fue increíble”, mencionó Depp en una ocasión, enfatizando la calidad de las actuaciones.

Lo que realmente dejó una impresión duradera en Depp fue la intensidad de las interpretaciones y cómo estas capturaron la esencia de la desesperación y la complicidad humana.

Un encuentro entre dos grandes actores: Depp y Rourke

Rourke describió El Papa de Greenwich Village como una de las películas más auténticas de su carrera

El destino quiso que, casi dos décadas después de la película, Depp y Rourke coincidieran nuevamente en una película. En 2003, Depp se unió al elenco de Érase una vez en México de Robert Rodríguez, la tercera entrega de la trilogía que comenzó con El Mariachi y Desperado.

La película recuperó a Antonio Banderas y Salma Hayek, y añadió al reparto a Depp, Eva Mendes, Willem Dafoe y un Mickey Rourke que vivió un renacimiento profesional tras años de altibajos en su carrera.

Ese mismo año, Depp entrevistó a Mickey Rourke para la revista Interview, recordándole su admiración por El Papa de Greenwich Village. Fue un momento especial, pues Rourke abrió su corazón sobre sus dificultades personales y su relación complicada con la industria: “Fue una de las películas más auténticas de mi carrera”, confesó.

El impacto de “El Papa de Greenwich Village” en la carrera de Rourke

A pesar de no haber alcanzado el éxito comercial, El Papa de Greenwich Village sigue siendo un hito en la carrera de Mickey Rourke. La película no logró el reconocimiento que tanto merecía, lo que marcó un punto bajo en la trayectoria de Rourke, quien había llegado a ser conocido más por sus escándalos fuera de la pantalla que por su trabajo en cine.

Rourke esperaba que esta película lo consolidara como uno de los grandes actores de su generación, pero un cambio de propietarios en el estudio distribuidor complicó su promoción, condenándola al olvido.

El impacto de este fracaso fue devastador, según Rourke, quien compartió en su entrevista con Depp cómo sus aspiraciones artísticas a menudo chocaban con las restricciones de la industria.

Este tipo de obstáculos llevaría eventualmente a que Rourke se tomara un tiempo fuera del mundo del cine para dedicarse a otros intereses.

La búsqueda del arte en Hollywood

Eduardo Manostijeras, un personaje clave en la carrera artística de Depp

A lo largo de la entrevista, Rourke y Depp reflexionaron sobre el difícil balance entre arte y comercio en Hollywood. Ambos actores han admirado a figuras como Montgomery Clift y Marlon Brando por sus elecciones arriesgadas, algo que también ha marcado sus propias carreras. Depp, por ejemplo, se ha destacado por elegir papeles icónicos que desafían las normas del cine comercial, como el inolvidable Edward de El joven Manostijeras.

“El verdadero valor del cine no se mide por la taquilla, sino por su capacidad de inspirar”, destacó una vez Depp. Esto resume su filosofía y su conexión profunda con películas que han marcado su vida, como El Papa de Greenwich Village.

El legado de El Papa de Greenwich Village

Aunque no haya sido un éxito comercial en su momento, El Papa de Greenwich Village continúa siendo una película de culto, especialmente entre actores y cinéfilos que ven en ella una muestra de autenticidad cinematográfica.

La admiración de Depp por esta película reafirma su valor, destacando las actuaciones de Mickey Rourke y Eric Roberts como un ejemplo de grandeza en el cine. “El trabajo en esta película no solo actuó; vivió en pantalla”, destacó Depp en referencia al legado que deja la película.