¿Vuelve How i met your mother? uno de los protagonistas plantea reescribir la historia

La iconica intro de How I Met Your Mother

El emblemático final de la serie How i met your mother o Cómo conocí a tu madre en español sigue generando eco entre los seguidores de la comedia casi una década después de su conclusión. Ahora, la actriz Alyson Hannigan, quien interpretó a Lily Aldrin, ha reavivado el interés al proponer una ambiciosa idea para un nuevo spin-off que podría transformar por completo la narrativa original. En una entrevista con People, Hannigan sugirió una perspectiva diferente bajo la narración de Marshall Eriksen, personaje interpretado por Jason Segel.

Hannigan explicó su visión, detallando que el programa podría desarrollarse con una línea narrativa en la que Marshall cuenta la historia de cómo Ted Mosby (interpretado por Josh Radnor ) conoció a la madre de sus hijos. “Es como: ‘No, no, no, niños. No fue así’. Y luego empieza con: ‘Éramos mucho mayores, para empezar…’, y luego podemos volver a hacer el programa”, expresó Hannigan, quien a sus 50 años todavía reflexiona sobre los múltiples significados que la serie tuvo para sus seguidores. La actriz sustenta su propuesta argumentando que “cada persona cuenta la historia de forma diferente”, lo que abriría nuevas oportunidades dentro de la estructura narrativa de la franquicia.

Alyson Hannigan propone un enfoque narrativo desde la visión de Marshall Eriksen como trama potencial de un spin-off

Hannigan aseguró que su propuesta sería una manera única de reimaginar el universo de Cómo conocí a tu madre, por lo que los fanáticos no tardaron en mostrar entusiasmo al respecto. Diferentes campañas en redes sociales incluso pidieron a los estudios que consideraran materializar esta idea. “Experimentar la narración de Marshall podría darle nueva vida a algo que todos amamos”, enfatizó en otra parte de la entrevista.

La nostalgia, sin embargo, ha jugado un papel importante para Hannigan, quien admitió no haber visto el más reciente spin-off de la franquicia, How I Met Your Father, debido a la conexión emotiva que mantiene con la serie original y su set. “Simplemente no pude. Me entristeció porque pensé: ‘Oh, es el mismo set’”, confesó la actriz en la entrevista, reiterando lo difícil que resulta para ella revivir visualmente esos momentos. También recordó que su coprotagonista Cobie Smulders, quien interpretó a Robin Scherbatsky, filmó un episodio del spin-off y compartió imágenes del rodaje. Estas fotos, según Hannigan, le tocaron profundamente: “Ver esas imágenes me dolió un poco el corazón. Pensé: ‘No creo estar lista para verlas’”.

How I Met Your Father

El spin-off, protagonizado por Hilary Duff y narrado por Kim Cattrall , fue emitido entre 2022 y 2023. A pesar de tener elementos comunes con la serie original, como la dirección a cargo de Pamela Fryman, quien también estuvo en How I Met Your Mother, el programa no pudo replicar el éxito de su predecesor y fue cancelado tras dos temporadas. El formato seguía la premisa de relatar los eventos que condujeron al personaje principal a conocer a su pareja, pero en este caso, la audiencia nunca llegó a descubrir la identidad del padre.

Alyson Hannigan también reflexionó sobre lo especial que fue grabar la última temporada de la serie principal. Describió aquel período como un cúmulo de despedidas significativas y momentos para atesorar, algo que la ha llevado a conmemorar esta experiencia a lo largo de los años.

Otros miembros del elenco también tuvieron apariciones en el spin-off de 2022, lo que generó expectativas entre algunos fanáticos. Neil Patrick Harris, conocido por interpretar a Barney Stinson, participó como estrella invitada, y Alexis Denisof, esposo de Hannigan, retomó su papel como el presentador Sandy Rivers. No obstante, la actriz bromeó en tono ligero que probablemente debería haber visto al menos la aparición de su esposo: “Debería haber visto ese episodio”, dijo con humor, pero afirmó no haber sido capaz de hacerlo debido a la nostalgia que le generaba reencontrarse con este universo.

La nostalgia y emociones personales impiden que Hannigan vea el spin-off reciente titulado How I Met Your Father (Star Plus)

La idea de Hannigan llega en un momento en el que muchos fanáticos aún sienten que el final de Cómo conocí a tu madre no cumplió del todo con las expectativas después de nueve temporadas de construcción narrativa. Esta propuesta, según muchos seguidores, podría otorgarles una segunda oportunidad de explorar la historia desde un ángulo diferente, potencialmente reescribiendo algunos de los eventos más emblemáticos del show desde un nuevo punto de vista, tal como sugiere la actriz: “Valdría la pena experimentar la narración de Marshall”, señaló Hannigan a People.

Si bien aún no hay indicios de que algún estudio esté trabajando en esta idea, el entusiasmo y la nostalgia de los fanáticos parecen ser prueba suficiente de que la franquicia creada por Carter Bays y Craig Thomas mantiene su vigencia en el ámbito del entretenimiento. Por ahora, la ambiciosa propuesta de Alyson Hannigan da pie a soñar con un regreso que, aunque incierto, sería recibida con los brazos abiertos por millones de espectadores.