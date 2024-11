Un influencer se encontró con un actor de How I Met Your Mother y compartió su reacción en las redes sociales

Con la música de la serie y referencias icónicas, el clip conectó a los seguidores que recordaron los mejores momentos de Barney Stinson (Créditos: TIKTOK @pablo_zolezzi)

Pablo Zolezzi, un joven mexicano creador de contenido de TikTok con millones de seguidores, jamás imaginó que viviría un momento “legendario”. Mientras grababa en una estación de trenes de Nueva York, tuvo un encuentro casual que hizo vibrar a miles de fanáticos de How I Met Your Mother: allí, entre el bullicio, se encontró cara a cara con Neil Patrick Harris, el icónico Barney Stinson. Como cualquier buen fan, no perdió tiempo en sacar su cámara, y Harris, con una mascarilla que apenas ocultaba su sonrisa, accedió a tomarse unas fotos con él.

Los seguidores no tardaron en reaccionar cuando el video salió a la luz. Con la música de How I Met Your Mother de fondo, el clip despertó comentarios de los fans recordando frases célebres como “¡Eso fue legendario!”, y “¡Conociste a Barney Stinson!”. La publicación se convirtió en un homenaje espontáneo a la serie, y los fans no podían dejar de repetir bromas icónicas del show, como “Swarley” o “Lorenzo del Matterhorn”, celebrando la suerte de Pablo con una mezcla de nostalgia y humor.

El video de Pablo no solo capturó un momento memorable, sino que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. En solo horas, el clip logró más de 4,6 millones de visualizaciones, cerca de 950 mil likes y más de 2.000 comentarios. La velocidad con la que se compartió y comentó el video demostró el poder de las redes sociales para conectar a los fans de todo el mundo y revivir la pasión por una serie que, aunque terminó hace años, continúa siendo un referente cultural.

Así como Ted Mosby pasó años relatando a sus hijos las aventuras que lo llevaron a conocer al amor de su vida, los fans de How I Met Your Mother siguen encontrando nuevas historias que los conectan con el mundo de la serie. Tal vez, en el futuro, cuando alguien pregunte a Pablo Zolezzi cómo fue que conoció a Barney Stinson, él también comience a decir: “Esta es la historia de cómo conocí a una leyenda…”, y, al igual que en la serie, cada detalle quedará marcado como una experiencia digna de contarse y de revivirse una y otra vez, como un verdadero “legen... espera un segundo… dario”, momento que unió a generaciones de fans en redes.

La carrera de Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris, el carismático actor que encarnó al inolvidable Barney Stinson en How I Met Your Mother, ha continuado su carrera con una versatilidad que va más allá de sus días como el icónico seductor. Tras el final de la serie en 2014, se ha destacado en proyectos de cine y televisión, con papeles memorables en producciones como Una serie de eventos desafortunados, donde interpretó al villano Conde Olaf. También incursionó en el mundo de los musicales con Hedwig and the Angry Inch, una obra en la que demostró su talento vocal y su capacidad para abordar roles complejos en Broadway, ganando un Premio Tony por su actuación.

Además, Harris ha consolidado su perfil como una personalidad influyente en el entretenimiento. Se le ha visto como presentador de grandes galas, desde los Premios Tony hasta los Premios Oscar, mostrando su habilidad para conectar con el público y aportar humor y carisma. Recientemente, ha explorado papeles en series como It’s a Sin y Uncoupled, esta última producida por Netflix, donde interpreta a un hombre que enfrenta el duelo amoroso y los desafíos de comenzar de nuevo. Neil Patrick Harris continúa siendo una figura activa y respetada en la industria, moviéndose entre géneros y proyectos con una energía inconfundible que lo mantiene vigente entre los favoritos del público.