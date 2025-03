Jonah Hill sorprendió con un documental sobre salud mental: su lucha contra la depresión, el peso y la fama en Hollywood

Stutz es un reflejo íntimo de la lucha de Jonah Hill con la ansiedad, la depresión y la autoaceptación (YouTube: Tráilers con Doblaje Español Latino by Soldier Boy)

La risa es un disfraz. Para algunos, una herramienta de supervivencia. Para Jonah Hill, durante años, fue un escudo tras el cual ocultó el dolor de una vida marcada por la inseguridad, la ansiedad y la depresión.

La industria del entretenimiento lo celebró por su talento cómico, lo aplaudió por su versatilidad como actor, pero jamás dejó de juzgarlo por su apariencia.

Creció entre luces y sombras, entre la admiración del público y el despiadado escrutinio de los medios. El éxito le otorgó reconocimiento, pero nunca alivió la sensación de no ser suficiente.

El actor enfrentó años de ansiedad y depresión mientras lidiaba con el juicio constante de la industria (AP)

Desde niño, Hill convivió con una profunda inseguridad sobre su cuerpo. En la industria de Hollywood, donde la delgadez es sinónimo de éxito, él siempre sintió que ocupaba un lugar marginal.

No importaba cuántos papeles interpretara, cuántos premios recibiera o cuánto talento demostrara: su físico seguía siendo el centro de la conversación.

“Crecí con sobrepeso y eso me jodió intensamente en la industria y en mi vida”, confiesa en el método Stutz, el documental de Netflix que dirigió años después, como un ejercicio de vulnerabilidad y autodescubrimiento​.

El éxito llegó temprano. En 2007, con la comedia Supercool, Jonah Hill se convirtió en un nombre reconocido en Hollywood. “El solo hecho de existir en la industria me hacía sentir mal conmigo mismo”, admitió en el documental.

Con Supercool, Jonah Hill se convirtió en un ícono de la comedia, pero la fama trajo consigo un costo personal

La crueldad del escrutinio mediático no tenía límites. A lo largo de los años, los tabloides publicaron artículos sobre su “transformación física”, celebrando cada kilo perdido como si fuera su mayor logro.

La prensa redujo su carrera a los cambios en su cuerpo, ignorando su talento y evolución como actor

En redes sociales, su cuerpo se convirtió en tema de debate. Recibía comentarios hirientes tanto de desconocidos como de periodistas que, con una sonrisa, le preguntaban en entrevistas sobre sus “dietas” y su “nuevo estilo de vida”. En lugar de reconocer su talento, Hollywood lo reducía a una historia de fluctuaciones de peso.

A pesar del éxito en Hollywood, siempre sintió que su apariencia definía su carrera más que su talento (Reuters)

El daño era profundo. La inseguridad se convirtió en un tormento constante. La ansiedad lo paralizaba. La depresión lo consumía.

“Pensé que si tenía éxito, ya no verían mi peso. Pero lo único que hicieron fue hablar más de ello”, confiesa en el documental​.

El reconocimiento profesional no lo salvó de sus propios demonios. La depresión no entiende de fama ni de privilegios. Se filtró en cada aspecto de su vida, en cada pensamiento, en cada logro que debería haber disfrutado, pero que solo le recordaba su sensación de insuficiencia.

El escrutinio de los medios lo llevó a alejarse de la vida pública y priorizar su bienestar emocional (Reuters)

En 2017, su vida cambió de manera irreversible. Su hermano mayor, Jordan, falleció repentinamente a causa de una trombosis pulmonar.

La pérdida de su hermano en 2017 marcó un antes y un después en su vida y su salud mental (AP Photo/Chris Carlson)

La pérdida fue devastadora. Feldstein, un exitoso mánager musical, era una de las personas más importantes en su vida. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Hill se sumió en una tristeza abrumadora.

Según Self Magazine, fue en ese momento de crisis cuando encontró a Phil Stutz, el terapeuta que terminaría cambiando su vida y realizó junto con él un documental de Netflix, mostrando sus sesiones.

En Stutz, Jonah Hill muestra su viaje terapéutico y las herramientas que transformaron su vida

A diferencia de los terapeutas con los que había trabajado antes, Stutz no se limitaba a escuchar. Su método era directo, concreto, visual. No bastaba con hablar del problema; había que enfrentarlo, desmenuzarlo, desafiarlo.

Desde la primera sesión, Hill supo que estaba ante algo diferente. “Mi experiencia con la terapia antes de él era muy tradicional: yo hablaba y ellos decían ‘interesante’. Pero yo quería herramientas, algo concreto”, explica en Stutz​.

La terapia con Stutz se convirtió en un pilar. Cada sesión era un ejercicio de autoconocimiento. Stutz le presentó un concepto clave: la sombra.

Más que un documental, Stutz es una conversación sobre salud mental entre un paciente y su terapeuta

Para Hill, su sombra era el niño de 14 años que aún vivía dentro de él, aterrorizado por el rechazo, marcado por las burlas.

En una de sus sesiones, que se vio en Netflix, el psiquiatra le pidió que se visualizara. Hill no dudó. Sacó una imagen mental de sí mismo en la adolescencia y entendió que había pasado toda su vida tratando de alejarse de esa versión de él.

Jonah Hill sufrió constantes críticas de la industria cinematográfica y de los medios

Con el tiempo, Hill comenzó a aplicar las herramientas que Stutz le proporcionaba. Aprendió a lidiar con la ansiedad, a procesar el duelo, a enfrentar sus pensamientos negativos en lugar de dejar que lo controlaran.

ill rompe la cuarta pared en Stutz para revelar la verdad detrás de su proceso de sanación

Descubrió que el verdadero trabajo no era cambiar su cuerpo para encajar en los estándares de la industria, sino aceptar quién era, con todas sus imperfecciones.

Fue en ese proceso de transformación cuando decidió hacer Stutz. “El propósito de esta película es darle terapia a quienes no pueden acceder a ella”, explicó en una carta abierta antes del estreno del documental​.

El actor decidió no promocionar Stutz para proteger su bienestar y mantenerse fiel a su mensaje

La película no es solo un documental. Es una conversación honesta entre dos hombres que han experimentado el dolor de la pérdida, la batalla contra la depresión y la lucha constante por el bienestar mental.

Hill no solo es el director; es el paciente. Y en un giro inesperado, Stutz también se convierte en sujeto de análisis.

Poco después del estreno, Hill anunció que no promocionaría la película ni ningún otro proyecto en el futuro cercano. La ansiedad que le provocaban las apariciones públicas era incompatible con su bienestar. “Si salgo a hablar de esto, me enfermaré más. No sería fiel a mí mismo ni al mensaje de la película”, escribió en otra carta​.

Hoy, Jonah Hill sigue trabajando en su bienestar. No ha desaparecido de la industria, pero sí aprendido a poner límites. Se alejó del ruido, de la exigencia de encajar en un molde. Ya no busca validación externa. La sombra sigue ahí, pero ahora la abraza en lugar de huir de ella.