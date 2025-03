La reacción de Kaitlyn Dever ante el odio de los fans de The Last of Us: “Quiero hacer justicia con el personaje”

El tráiler de The Last of Us Part II genera gran expectación al adelantar una historia cargada de emoción, venganza y nuevos conflictos, mientras presenta la evolución de personajes clave y la introducción de Abby, un personaje divisivo (Max Latinoamérica)

Kaitlyn Dever, quien interpretará a Abby en la segunda temporada de The Last of Us, respondió públicamente a las intensas críticas que su personaje generó entre los fanáticos del videojuego original.

Aunque Abby es un personaje central y polémico de The Last of Us Part II, Dever expresó su compromiso con una interpretación fiel, enfocándose en comprender y transmitir la complejidad emocional de Abby.

Dever reconoció que es difícil no revisar las críticas en línea, pero subrayó su determinación de hacer justicia al personaje. “Es difícil no parar a mirar de vez en cuando, especialmente al entrar en esto”, comentó en una entrevista con Screen Rant, añadiendo que su objetivo principal es que los fans se sientan orgullosos de su trabajo en la serie​.

Kaitlyn Dever, comprometida con interpretar a Abby de manera fiel, a pesar de las intensas críticas de los fans, buscando profundizar en la complejidad emocional del personaje (REUTERS/Danny Moloshok)

El contexto de The Last of Us y el papel de Abby

La segunda temporada de The Last of Us sigue la historia de Joel y Ellie, quienes se reencuentran con Abby, un personaje que, en el videojuego, genera un fuerte conflicto con Joel. Dever destacó que su trabajo se centró en entender las motivaciones de Abby, buscando representar su ira, frustración y dolor de una manera precisa​.

La complejidad de este personaje, tan polarizante para los jugadores, fue uno de los mayores retos para Dever en la adaptación.

La controversia que generó Abby también afectó la seguridad personal de Dever. En un podcast de agosto, su compañera de elenco, Isabela Merced, comentó: “Hay tantas personas extrañas en este mundo porque hay personas que realmente odian a Abby, que no es una persona real”​.

Abby, el controvertido personaje de The Last of Us Part II, genera divisiones entre los fanáticos por su complejidad emocional y su papel central en la trama, desafiando las expectativas de los jugadores (Max)

El enfoque de Kaitlyn Dever en su interpretación

Dever se centró en trabajar de manera estrecha con los showrunners Neil Druckmann y Craig Mazin para asegurar que su interpretación de Abby sea fiel al espíritu del personaje. “Mi principal enfoque fue la colaboración entre Neil y Craig, y asegurarme de que realmente llegaba al núcleo de quién es Abby y qué la motiva”​.

La actriz puso su energía en explorar las emociones de Abby, buscando que su interpretación permita a la audiencia entender las decisiones del personaje, más allá de las críticas de los fanáticos.

La segunda temporada de The Last of Us, que se estrena el 13 de abril de 2025, explorará la complejidad de Abby, con la esperanza de que la interpretación de Dever logre equilibrar las reacciones del público mientras mantiene la esencia del personaje.

Neil Druckmann y Craig Mazin, los showrunners de The Last of Us, enfrentan el desafío de adaptar una historia compleja y divisiva, manteniendo la esencia del videojuego mientras exploran nuevas direcciones narrativas en la serie (Captura de video)

La complejidad de adaptar The Last of Us Part II

La adaptación de The Last of Us Part II es un desafío significativo para los creadores Neil Druckmann y Craig Mazin, como mencionó Variety. La historia del segundo juego es más ambiciosa y compleja, con giros narrativos y un enfoque fragmentado que resulta difícil de trasladar a la televisión.

Druckmann destacó que, en algunos momentos, “simplemente tienes que comprometerte con lo que la historia necesita, aunque parezca una apuesta arriesgada”​.

Uno de los elementos más controversiales del videojuego es la transformación de la relación entre Joel y Ellie, y la introducción de Abby como protagonista, lo que generó reacciones extremas entre los fans. Esta división en el fandom agrega una capa adicional de complejidad al trabajo de Dever y a la adaptación misma de la serie​.

The Last of Us Part II desafía las expectativas de los jugadores con su narrativa fragmentada, introduciendo nuevos personajes y explorando temas complejos como la venganza, el dolor y la pérdida, lo que generó reacciones extremas entre los fans (HBO Max)

El futuro de The Last of Us

A pesar de los desafíos, Druckmann se mostró reservado sobre el futuro de la franquicia, afirmando que no apostaría por más entregas de The Last of Us, ya que “esto podría ser el final”​.

Sin embargo, la creciente popularidad de la serie, junto con la confirmación de más temporadas, sugiere que el universo de The Last of Us podría extenderse aún más, manteniendo el interés tanto de los seguidores fieles como de nuevos espectadores.

Rolling Stone concluye afirmando que, la segunda temporada de The Last of Us representa un punto crucial en la adaptación de esta compleja historia, donde tanto los actores como los creadores siguen lidiando con los desafíos narrativos.