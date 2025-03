David Corenswet, el nuevo Superman que busca devolver la magia del héroe al cine: “Los mayores desafíos dan las mayores victorias”

David Corenswet será el nuevo Superman en la película dirigida por James Gunn, con estreno previsto para julio de 2025 (Warner Bros. Latinoamérica)

“Nada es más motivador que el deseo de hacer lo correcto por tus compañeros y colegas”, reflexionó David Corenswet sobre su rol protagónico, en una entrevista con Esquire. A pocos meses de convertirse en el nuevo Superman, el actor enfrenta una transformación que va más allá del entrenamiento físico y las expectativas del público: es la oportunidad de encarnar al superhéroe más icónico de la historia del cine y la cultura pop.

El anuncio de su elección como el próximo Clark Kent en la película dirigida por James Gunn desató una ola de reacciones en internet. Aunque ya había construido una carrera sólida con papeles en series como The Politician y Hollywood, y en películas como Pearl y La Mujer en el Lago, asumir el manto de Superman lo colocó en el centro de atención global. “Solo me hice un poco mayor. Aparte de eso, la vida continúa prácticamente como antes”, comentó Corenswet con calma.

Con un estreno programado a mediados de 2025, la expectativa es enorme. Superman no solo marcará un reinicio para el personaje, sino también el inicio de una nueva era en DC Studios. Sin embargo, para Corenswet, más allá de la presión y la magnitud del proyecto, lo esencial es encontrar la esencia del personaje y hacer justicia a su legado.

El actor busca capturar la esencia de Clark Kent, más allá del físico y las expectativas del público (Netflix)

Un papel con gran responsabilidad

Convertirse en Superman no es solo una cuestión de ponerse el icónico traje azul y rojo. Es un compromiso con los fanáticos, con la historia del personaje y con la enorme tradición cinematográfica que lo precede. Corenswet lo sabe y aunque evita dramatizar la transformación, reconoce el peso del rol. “Respiro aliviado, agradecido por otra misión”, confesó sobre el momento en que le dieron su papel.

Más allá del aspecto físico o del entrenamiento necesario, encarnar a Clark Kent implica comprender la dualidad del personaje: el periodista tímido y torpe que oculta su verdadera identidad y el ser sobrehumano que se convierte en el símbolo de la esperanza. Cuando se le preguntó por su parte favorita y la más desafiante del papel, respondió con determinación: “Es algo imposible de elegir. Los mayores desafíos son a menudo las mayores victorias”.

Desafíos de interpretar a Superman

El universo de las grandes producciones de superhéroes es un terreno exigente. Los actores que asumieron el rol de Superman enfrentaron pruebas físicas y emocionales que van más allá del rodaje. Corenswet, sin embargo, prefiere enfocarse en su preparación mental. “Me enfoco en mi paz interior para lastrar el barco que se balancea entre las olas”, analizó metafóricamentre.

El presupuesto y la magnitud del proyecto tampoco parecen inquietarlo demasiado. “Si todo va bien, el actor no se fija en el presupuesto. No está limitado por la falta de dinero, ni malcriado por la abundancia del mismo”, aseguró el intérprete, dejando claro que su enfoque está en la actuación y no en la logística de la producción.

Superman marcará el inicio de una nueva etapa en DC Studios, con un enfoque renovado en el icónico personaje (EFE)

Más allá de Superman: su carrera y motivaciones

El papel de Superman es solo un capítulo más en la carrera de Corenswet. Su trayectoria lo llevó por distintos géneros y formatos, consolidándose como un actor versátil. Pero, ¿qué lo motiva realmente? “Nada es más inspirador que el trabajo de tus compañeros y colegas, y nada es más motivador que el deseo de hacer lo correcto por ellos”, remarcó.

Esa mentalidad lo llevó a explorar diferentes facetas de su carrera, incluyendo su participación en la campaña de la fragancia Boss The Scent. Asociarse con una marca de lujo es un paso significativo, pero su experiencia en el mundo de la moda y la publicidad, la describe como un equilibrio entre técnica y espontaneidad. “Para mí fue la unión perfecta de coreografía e improvisación”, aseguró el actor.

El intérprete destacó la importancia de la preparación mental para asumir el icónico papel (Netflix)

El futuro profesional de Corenswet

A pesar de la expectativa por su rol como Superman, Corenswet mantiene una actitud reservada sobre sus próximos proyectos. Sobre esto, bromeó: “Eso es algo incierto actualmente, pero siempre puedes ver Superman en el cine dos veces”.

Su pasión por el cine se refleja también en sus recomendaciones. Si pudiera elegir una película que todo el mundo debería ver, mencionó dos: “Hot Fuzz para disfrutar de un viaje lleno de adrenalina y sin restricciones, y Big Night para disfrutar de una comida cinematográfica completa sobre la hermandad, la pertenencia y la ambición”.

David Corenswet está a punto de enfrentar el papel más grande de su carrera, pero lo hace con la misma naturalidad con la que abordó cada uno de sus trabajos anteriores. Con temple de acero y una visión clara, está listo para volar.