Ariana Grande y Cynthia Erivo actuarán en la ceremonia de Los Premios Oscar 2025

Cynthia Erivo y Ariana Grande serán parte de las actuaciones especiales en los Premios Oscar. (Evan Agostini/Invision/AP)

Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la esperada adaptación cinematográfica de Wicked, subirán al escenario de los Premios Óscar el próximo domingo 2 de marzo para ofrecer una presentación especial, según confirmó The Hollywood Reporter, antes de que en las redes sociales de La Academia se diera a conocer la noticia.

Además de las actrices, La Academia anunció en su cuenta de Instagram que Doja Cat, Lisa de Blackpink, Queen Latifah y Raye también formarán parte del espectáculo, con actuaciones “deslumbrantes” en homenaje a la comunidad cinematográfica y sus grandes leyendas.

Si bien aún no se ha confirmado qué canción interpretarán Ariana Grande y Cynthia Erivo, se barajan opciones icónicas del musical como “Popular”, “Defying Gravity” y “What Is This Feeling?”, o incluso un popurrí. Lo que sí es seguro, según fuentes cercanas, es que las estrellas de Wicked serán las encargadas de abrir la gala, que se llevará a acabo en el Dolby Theatre, ubicado en el Hollywood & Highland Center.

Ariana Grande y Cynthia Erivo se presentarán en la ceremonia de los Premios Oscar. (Instagram/The Academy)

Por si fuera poco, a principios de este mes, el medio Puck informó que los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan habían decidido iniciar la ceremonia con un medley de Wicked. Sin embargo, en aquel momento, Erivo negó que fuera un hecho. Ahora, con todas las partes involucradas de acuerdo, la actuación se ha convertido en un gran atractivo para la noche más importante del cine en Hollywood.

La decisión tiene sentido, ya que La Academia y la cadena ABC apuestan por un impulso en los índices de audiencia con la presencia de dos de las estrellas de uno de los mayores estrenos de 2024. Además, para todo el equipo de Wicked, esta exposición es una oportunidad inmejorable de promoción antes del lanzamiento de la secuela Wicked: For Good.

Aunque, como suele ocurrir, la decisión de incluir a Wicked en el show no está exenta de polémica. En enero, la Academia anunció que los Óscar de este año evitarían las interpretaciones en vivo de las canciones nominadas y en su lugar se centrarían en contar la historia de los compositores detrás de ellas.

Esta imagen difundida por Universal Pictures muestra a Cynthia Erivo, izquierda, y Ariana Grande en una escena de la película "Wicked".(Universal Pictures via AP)

Esta nueva dirección generó descontento entre los nominados, y la inclusión de un número musical de Wicked, cuyas canciones no fueron elegibles para Mejor Canción Original por pertenecer a la producción de Broadway, podría avivar aún más las críticas.

La situación recuerda a la gala de 2022, cuando se presentó We Don’t Talk About Bruno, de Encanto, pese a no haber sido postulada para el Óscar. Sin embargo, en aquella ocasión la canción se sumó a las interpretaciones de los temas nominados, no en su reemplazo, como podría ocurrir este año.

Ariana Grande reveló que su voz cambió para siempre después de interpretar a Glinda en “Wicked”

Ariana Grande reveló que interpretar a Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked tuvo un impacto irreversible en su voz, transformándola tanto técnica como físicamente. En una reciente entrevista con Vanity Fair, la cantante explicó cómo el riguroso entrenamiento vocal necesario para el papel modificó la estructura de sus cuerdas vocales y mejoró su salud vocal en general.

Ariana Grande reveló que su voz cambió para siempre por su interpretación de Glinda en 'Wicked'. (Universal Pictures)

“Entrenar para cantar como Glinda cambió mi voz de forma permanente. Mis cuerdas vocales incluso se veían diferentes cuando empecé en comparación con cuando terminé. Hago ecografías vocales con frecuencia porque la salud de mi voz es muy importante para mí”, señaló.

La intérprete de “Into You” detalló que la voz de la bruja buena se encuentra en un registro operístico, ligero y de falsete, lo que requirió un intenso fortalecimiento de su rango vocal: “Al principio, mis acordes eran un poco más gruesos en ciertas partes (probablemente solo yo lo notaría). Trabajar en Glinda cambió la forma en que están formados. Casi los suavizó un poco. Mi voz se volvió mucho más saludable y estoy muy agradecida por eso”, aseguró.