Ringo Starr: la enfermedad que lo mantuvo internado por años y lo hizo descubrir su amor por la batería

Ringo Starr afirmó que mientras luchaba contra la tuberculosis encontró su pasión por la batería. (EFE/ Quique García)

Durante la inauguración de su nueva exposición “Beats & Threads” en el Musicians Hall of Fame & Museum de Nashville, el 19 de febrero de 2025, Ringo Starr compartió en una entrevista con la revista People cómo el mundo de la percusión lo encontró mientras se recuperaba de la tuberculosis en un hospital de Inglaterra.

En 1953, con tan solo 13 años, el artista contrajo la enfermedad y fue ingresado en el sanatorio donde pasó dos años recibiendo tratamiento. Sin embargo, según el famoso exmiembro de The Beatles, hubo un momento durante su estadía cuando experimentó un cambio significativo.

“En esos días, te mantenían en cama durante meses y enviaban maestros. Enviaron a esta señora música y (ella tenía) viejos triángulos de pandereta de percusión y pequeños tambores”, recordó el cantante y señaló que durante ese periodo también aprendió a tejer. Sin embargo, fue cuando llegaron las clases de música cuando la experiencia educativa que realmente lo marcó tuvo lugar.

Ringo Starr contó que su primer acercamiento con la música fue en el hospital. (Ocesa / José Jorge Carreón)

El músico de 84 años rememoró cómo, mientras estaba en la cama, la mujer le entregó un pequeño tambor, lo que desató una reacción inesperada: “Mientras ella los repartía al azar, yo estaba en la cama... ella me dio este pequeño tambor y fue como una locura. Toqué el tambor y desde ese momento solo quise ser baterista, y ese era mi objetivo”, expresó

A pesar de tener que “trabajar en algunas fábricas” después de recuperarse de la tuberculosis, Ringo Starr afirmó que su afición por la música, nacida en esa larga hospitalización, sentó las bases de su carrera como baterista, convirtiéndose en “lo único que siempre quise hacer”.

Siete décadas de creatividad musical después, el miembro del Rock & Roll Hall of Fame sigue aprovechando su abundante energía creativa con el reciente lanzamiento de su álbum de country Look Up, publicado el 10 de enero de 2025, y que cuenta con la participación de artistas como Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius, Larkin Poe y T-Bone Burnett.

Ringo Starr lleva una carrera prominente en la música. (Foto AP/Jae C. Hong)

Ringo Starr confesó que su nombre “le sonaba raro” al lado del resto de los Beatles

En una entrevista en el programa Town Hall de SiriusXM, transmitido en The Beatles Channel, el legendario baterista Ringo Starr habló sobre el origen de su distintivo nombre artístico y cómo este lo hizo destacar entre sus compañeros de banda: Paul McCartney, John Lennon y George Harrison.

El músico, cuyo nombre real es Richard Starkey, compartió que su apodo surgió en su juventud, cuando comenzó a usar varios anillos, una afición que lo llevó a ser llamado “Rings” por sus conocidos en Liverpool: “Incluso en esa época, usaba bastantes anillos, que ahora no uso. Y en Liverpool, es como si te hicieras conocido por lo que usas. Entonces la gente comenzó a llamar, ‘Oye Rings, ¿qué pasa?’”, contó.

Asimismo, el artista explicó que cuando se unió a su primera banda con Rory Storm, adoptó su nombre definitivo: Ringo Starr, dejando atrás su apellido real porque “Ringo Starkey no sonaba tan rockero” y afirmó que “todos en la banda cambiaron su nombre”, excepto el difunto Storm, porque ya lo había hecho anteriormente.

Ringo Starr cambio su verdadero nombre por uno que sonara más "rockero". (Disney+)

A pesar de que estaba contento con su “nueva identidad”, el baterista reconoció que su nombre artístico lo hacía sentir algo fuera de lugar en comparación con el resto de los integrantes de The Beatles: “Siempre sonaba gracioso: John, Paul, George... Ringo”, admitió con humor y el entrevistador Rodney Crowell le respondió: “Bueno, no sé si podría haber un nombre mejor que Ringo Starr”.

Sin embargo, el músico destacó que su nombre se convirtió en una de las marcas distintivas de la banda que revolucionó la música en la década de 1960 y sigue resonando en las nuevas generaciones: “Así es como me conoce mucha gente hasta el día de hoy, incluido tú”, le dijo el famoso a los presentadores de Town Hall.

