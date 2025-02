Bridget Jones y Londres, una historia de amor que sigue evolucionando

Bridget Jones regresa con nuevos desafíos y emociones, en un Londres que cambia, pero sigue siendo su hogar

Durante más de dos décadas, Renée Zellweger fue la cara de Bridget Jones, un personaje que captó la atención de audiencias de todo el mundo con sus desventuras románticas, su humor característico y su inconfundible forma de ver la vida.

La soltera británica, creada por Helen Fielding, no solo se hizo famosa por sus enredos, sino también por la ciudad que la vio crecer: Londres. Esta metrópoli se convierte no solo en el escenario de sus historias, sino en un personaje más dentro de la trama.

Con la llegada de la cuarta entrega de la saga, Bridget Jones: Loca por él, los fanáticos se enfrentan a un adiós emotivo: el fallecimiento de Mark Darcy, el querido personaje interpretado por Colin Firth, quien formó una de las parejas más icónicas de la cinematografía. Esta película, basada en el libro homónimo de 2013, muestra a Bridget atravesando el duelo por la muerte de su esposo mientras lucha por reconstruir su vida amorosa, ahora como madre soltera.

A pesar de la tristeza por la partida de Darcy, el filme introduce nuevos personajes y una nueva etapa para Bridget, con dos intereses amorosos interpretados por Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall. Aunque los cambios son inevitables, los escenarios que acompañaron a Bridget a lo largo de su saga siguen siendo los mismos: Londres, la ciudad que fue testigo de todas sus aventuras.

Un refugio de calma en el bullicio urbano, donde Bridget busca respuestas en la tranquilidad de un pintoresco barrio londinense - (REUTERS)

1. Hampstead: un barrio de contrastes

En Mad About the Boy, la última entrega de la saga, Bridget se muda a Hampstead, un elegante barrio al norte de Londres conocido por su atmósfera tranquila y su proximidad al verde. Este pintoresco distrito se presenta como un refugio perfecto para la protagonista, lejos del bullicio y la ansiedad de la vida urbana.

Flask Walk, una encantadora calle empedrada, ofrece una variedad de tiendas independientes, pubs acogedores y cafeterías pintorescas, que invitan a hacer una pausa y disfrutar del entorno. La zona, conocida por su espíritu bohemio, también alberga una serie de librerías y galerías, perfectas para que Bridget se escape a la cultura local.

Pero el verdadero tesoro de Hampstead es Hampstead Heath, un parque de 325 hectáreas (800 acres) que sirve como pulmón verde de la ciudad. Este parque no solo es un lugar para pasear y disfrutar del aire fresco, sino que ofrece vistas impresionantes desde Parliament Hill, que aparecen en varias películas de la saga, incluida una memorable secuencia onírica de las primeras entregas.

Aquí, Bridget busca tranquilidad mientras reflexiona sobre su vida, y el lugar se convierte en el escenario ideal para sus momentos de introspección. La combinación de naturaleza y cercanía a la ciudad refleja la dualidad de Bridget: entre la calma que anhela y la vida agitada que no puede evitar.

El mercado donde los desastres culinarios de Bridget siguen siendo tan deliciosos como impredecibles, en un Londres lleno de vida y sabor - (REUTERS)

2. Borough Market: el epicentro gastronómico de Londres

Borough Market se presenta como un lugar vibrante y lleno de vida en las películas de Bridget, especialmente en The Edge of Reason. Ubicado en Southwark, este mercado es uno de los más antiguos y emblemáticos de Londres, ofreciendo una gran variedad de productos frescos, panadería artesanal, carnes curadas, y una impresionante selección de alimentos internacionales.

Aquí es donde Bridget compra los ingredientes para uno de sus célebres intentos culinarios, que termina siendo un desastre, una escena que resalta tanto su torpeza como su vulnerabilidad.

El mercado no solo tiene un encanto particular por su arquitectura de hierro forjado y sus amplias instalaciones, sino también por la historia que encierra.

En sus cercanías se encuentran bares como The Globe, un pub tradicional cuyo exterior aparece en la película, y que ahora alberga el restaurante Khao Bird, un local de cocina tailandesa que hace homenaje a la sopa azul que Bridget prepara en Bangkok en la tercera película. El lugar resalta cómo Londres se reinventa constantemente, mientras conserva sus tradiciones más queridas.

Un espacio moderno que refleja el cambio tanto en la ciudad como en la vida de Bridget, donde las nuevas oportunidades florecen -(REUTERS)

3. Granary Square: la renovación de King’s Cross

Uno de los lugares que mejor refleja la transformación de Londres es King’s Cross, el cual aparece en Bridget Jones’s Baby. Antes una zona industrial y menos accesible, hoy Granary Square es un vibrante centro de encuentro europeo con fuentes interactivas y una oferta gastronómica de primer nivel.

Bridget y sus amigos disfrutan de una tarde en este nuevo espacio, rodeados de bares modernos y restaurantes con vistas al agua. La plaza forma parte de una ambiciosa rehabilitación que cambió la cara del área, convirtiéndola en un lugar dinámico y juvenil.

Lo que antes era una zona considerada peligrosa de la ciudad ahora es un espacio multifuncional que atrae tanto a los locales como a los turistas. En las películas, se muestra cómo los personajes de la saga se relajan y disfrutan de la nueva cara de Londres, un reflejo de cómo Bridget también va evolucionando a lo largo de los años, adaptándose a los cambios que le presenta la vida.

Un oasis de serenidad y belleza, donde Bridget encuentra momentos de reflexión en un parque histórico que define la elegancia de Londres - (REUTERS)

4. Greenwich Park: la majestuosidad de un parque real

Greenwich Park, en el sureste de Londres, es uno de los espacios más majestuosos de la ciudad y aparece en Bridget Jones’s Baby. Este parque real, que fue diseñado por el mismo arquitecto que creó los jardines de Versalles, es famoso por su belleza natural y su impresionante historia.

Desde Greenwich Park, se pueden obtener vistas panorámicas de la ciudad, especialmente del Old Royal Naval College, el río Támesis y los modernos rascacielos de Canary Wharf. Es el lugar perfecto para que Bridget se relaje y reflexione sobre su vida, mientras disfruta de una escena de esparcimiento junto a su amiga Shazza.

La tranquilidad del lugar y la majestuosidad de los edificios históricos lo convierten en un símbolo de la sofisticación de Londres, contrastando con el caos de las calles del centro. Además, Greenwich Park es un excelente ejemplo de cómo los espacios naturales de la ciudad proporcionan refugio a los habitantes urbanos, un tema recurrente en las películas de Bridget Jones.

La torpeza de Bridget se encuentra con la elegancia futurista del London Aquatics Centre, en una divertida escena de caos y humor - (REUTERS)

5. London Aquatics Centre: la piscina olímpica

Un escenario peculiar y algo cómico en Bridget Jones: The Edge of Reason es el London Aquatics Centre, en Stratford, diseñado por la renombrada arquitecta Zaha Hadid para los Juegos Olímpicos de 2012. Este moderno centro acuático se presenta en la película como el lugar donde Bridget asiste a clases de preparación para el parto. A pesar de que la escena se centra en las clases de antental, el centro se destaca por su diseño futurista y su piscina olímpica.

Sin embargo, la película no olvida el toque cómico que caracteriza a Bridget, mostrando una escena de diversión con el inflable de la piscina, un guiño a la torpeza y el humor físico que define al personaje. El Aquatics Centre se convierte así en un espacio que, aunque moderno y profesional, también ofrece momentos de ligereza y caos, dos elementos esenciales en la vida de Bridget.

El poder y la tradición se entrelazan en los Royal Courts of Justice, el edificio que refleja la evolución de Bridget y su relación con Darcy - (REUTERS)

6. The Royal Courts of Justice: un toque de historia legal

Los Royal Courts of Justice, situados en The Strand, son el escenario de una de las relaciones más emblemáticas de la saga: la de Bridget y su novio abogado, Mark Darcy, quien trabaja en este imponente edificio de estilo gótico. Este edificio, que alberga el High Court y el Court of Appeal, no solo es un ejemplo de la tradición legal británica, sino que se presenta como un símbolo del estatus de Darcy, que juega un papel importante en el desarrollo de la trama de la saga.

La presencia de este edificio en las películas refleja la evolución personal de Bridget, quien, a lo largo de la serie, va pasando de la inseguridad a una mayor madurez, un proceso que también tiene su paralelo en el crecimiento de Londres mismo.