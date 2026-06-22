Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Este documental explora el largo dominio de Chris Evert y Martina Navrátilová en el tenis femenino y la amistad que ni siquiera el cáncer pudo romper. (Netflix)

Netflix fijó para el 26 de junio de 2026 el estreno de Chris y Martina: El set decisivo, un documental de 93 minutos que reconstruyó la rivalidad y la amistad entre Chris Evert y Martina Navratilova y sumó un punto de acceso inusual para el género: cámaras dentro de sus tratamientos oncológicos y su recuperación.

La película, dirigida por Rebecca Gitlitz, se apoyó en imágenes de archivo, entrevistas y material inédito para repasar cómo Evert y Navratilova dominaron el tenis femenino durante décadas mientras construyeron una relación que trascendió la competencia.

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Netflix estrena el 26 de junio de 2026 el documental Chris y Martina: El set decisivo sobre Chris Evert y Martina Navratilova. (Netflix)

El dato diferencial que el documental puso en primer plano fue que ambas atravesaron diagnósticos de cáncer al mismo tiempo, un giro biográfico que reorganizó la narrativa clásica de “rivales” hacia un vínculo de apoyo mutuo, de acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix citada en el texto.

En paralelo, otra cobertura incluida en el material precisó el volumen de la rivalidad en números: Evert y Navratilova se enfrentaron 80 veces entre 1973 y 1988, con 60 finales, y cada una ganó 18 Grand Slams. El proyecto llegó a la plataforma después de su estreno mundial en el Festival de Tribeca el 10 de junio de 2026.

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El documental de Netflix muestra que Chris Evert y Martina Navratilova atravesaron diagnósticos de cáncer al mismo tiempo y consolidaron un vínculo de apoyo mutuo. (Netflix)

El dato de industria que empuja el documental: acceso a quimioterapia y recuperación

La promesa de producción no se limitó a repasar partidos y trofeos. Las cámaras siguieron a Evert hasta sus sesiones de quimioterapia y filmaron a su hijo afeitándole el cabello después del tratamiento, con la afirmación de que se trató de imágenes que ningún medio había capturado durante ninguno de sus dos diagnósticos de cáncer de ovario.

La película se construyó con “imágenes de archivo, entrevistas íntimas y acceso exclusivo” a los procesos de tratamiento y recuperación, según describió el material. En esa arquitectura, el documental abordó muerte, identidad y resiliencia desde el punto de vista de dos deportistas de élite.

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Chris Evert y Martina Navratilova se enfrentaron 80 veces entre 1973 y 1988, disputaron 60 finales y ganaron 18 títulos de Grand Slam cada una. (Netflix)

En términos de empaquetado, el proyecto alternó material histórico de sus enfrentamientos con entrevistas en el presente e incluyó a la comentarista Mary Carillo y a otras figuras del circuito WTA, de acuerdo con el texto.

Qué cuenta <i>Chris y Martina: El set decisivo</i> y por qué llega ahora a Netflix

Chris y Martina: El set decisivo presentó la trayectoria paralela de Evert y Navratilova hasta convertirse en figuras del deporte mundial y reconstruyó una rivalidad que redefinió el tenis femenino. La película también profundizó en la amistad que desarrollaron con los años y en el apoyo que encontraron cuando enfrentaron la enfermedad.

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El documental combinó partidos históricos con entrevistas actuales e incorporó testimonios de Mary Carillo y otras figuras del circuito WTA. (Netflix)

Billie Jean King calificó el duelo Evert-Navratilova como “la mayor rivalidad de la historia del deporte”, pero el documental se concentró en lo que ocurrió décadas después de su último partido, cuando el cáncer apareció en la vida de las dos casi al mismo tiempo.

Navratilova, al anunciar la película en Instagram, escribió: “Compartir el escenario con Chris Evert durante las últimas cinco décadas ha sido un privilegio increíble”.

El documental combinó partidos históricos con entrevistas actuales e incorporó testimonios de Mary Carillo y otras figuras del circuito WTA. (Netflix)

“Ella me conocía mejor de lo que yo misma me conocía”, dijo Navratilova en una entrevista de promoción de este documental. “Cuando la llamé, fue una sensación de, como decirlo, volver a casa”, afirmó Evert en el relato sobre el momento en que compartió su diagnóstico.Estas aristas y muchas más podrás descubrirlas en este documental que llega el 26 de junio a Netflix.

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