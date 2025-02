Los géneros más premiados en los Oscar: entre la tradición y la evolución del cine

Con más de la mitad de las victorias, el drama sigue siendo el género dominante en los Premios de la Academia (REUTERS/Shannon Stapleton/)

Desde la primera edición de los Oscar en 1929, los Premios de la Academia reconocieron a lo mejor del cine con la estatuilla dorada a la Mejor Película, consolidándose como el mayor galardón de la industria. A lo largo de sus 97 años de historia, las tendencias de votación reflejaron las preferencias y cambios en la industria cinematográfica.

Aunque los musicales dominaron en las décadas de 1950 y 1960, su presencia disminuyó considerablemente en las últimas décadas. En contraste, las epopeyas y los dramas biográficos mantuvieron su relevancia con el paso del tiempo, mientras que los géneros de terror y ciencia ficción encontraron dificultades para consolidarse como favoritos entre los votantes.

El análisis de The Hollywood Reporter clasifica las películas ganadoras de Mejor Película en nueve géneros principales, basándose en los nominados de la edición 2025 de los premios. La revisión de los antecedentes históricos permite entender qué tipo de películas tienen más posibilidades de imponerse en la ceremonia más importante de Hollywood.

Los dramas biográficos, un género que domina la premiación

Las narrativas centradas en personajes históricos y sus influencias en eventos claves fueron recurrentes en la historia de los premios. Oppenheimer (2023) es la producción más reciente en esta categoría, con un éxito tanto en crítica como en taquilla, al recaudar casi mil millones de dólares en todo el mundo.

En años anteriores, otras producciones consiguieron el galardón en esta categoría, como Green Book (2018), Spotlight (2015), 12 años de esclavitud (2013) y El discurso del rey (2010). Entre las más emblemáticas se encuentran Amadeus (1984) y Platoon (1986), que consolidaron al género como una apuesta segura en los Oscar.

Para la edición de 2025, Aún estoy aquí es la candidata en esta categoría, lo que reafirma la tendencia del drama biográfico como una de las elecciones más fuertes para la Academia.

Aún estoy aquí": la película de drama que competirá por el Oscar a Mejor Película en 2025 (Sony Pictures Classics via AP)

Las epopeyas y su presencia constante en los Oscar

Desde los primeros años de la premiación, las producciones épicas han capturado la atención de los votantes, gracias a su escala narrativa y grandes despliegues de producción. Lo que el viento se llevó (1939), Ben-Hur (1959) y Lawrence de Arabia (1962) marcaron el camino para este tipo de películas.

Las epopeyas bélicas y de aventuras han continuado su dominio con títulos como El padrino (1972) y su secuela de 1974, La lista de Schindler (1993), Gladiador (2000) y El señor de los anillos: El retorno del rey (2003).

Para 2025, la cinta nominada en esta categoría es The Brutalist, una apuesta que podría fortalecer la presencia de este género en la gala.

Tráiler The Brutalist (Crédito: YouTube - Franklg)

La comedia romántica, un género de prestigio selectivo

A pesar de que las comedias románticas fueron bien recibidas por el público, su reconocimiento en los Oscar casi siempre fue limitado. La primera en ganar el premio a Mejor Película fue Sucedió una noche (1934), que además se convirtió en la primera película en obtener los cinco premios principales de la Academia.

Desde entonces, solo unas pocas consiguieron la estatuilla dorada, como El apartamento (1960), Annie Hall (1977) y Shakespeare enamorado (1998). Este año, Anora representa a la comedia romántica entre los nominados, un género que en los últimos años ha perdido protagonismo en la ceremonia.

Mikey Madison, protagonista de Anora, conquistó el BAFTA a Mejor Actriz en la ceremonia de 2025 (REUTERS/Isabel Infantes)

El terror y la ciencia ficción, géneros con poca representación

El terror, a lo largo de los años, tuvo una presencia mínima en los premios Oscar, con El silencio de los inocentes (1991) como la única película del género en obtener el galardón. Antes de The Substance, cinta nominada en 2025, solo seis películas de terror fueron consideradas para Mejor Película, reflejando las dificultades del género para imponerse en la ceremonia.

Tráiler oficial de The Substance (Crédito: YouTube - Mubi)

La ciencia ficción enfrentó un camino similar. La naranja mecánica (1971) fue la primera nominada del género, pero pasaron más de cuatro décadas hasta que una película de ciencia ficción obtuviera la victoria: La forma del agua (2017), de Guillermo del Toro. Más recientemente, Everything Everywhere All at Once (2022) logró la misma hazaña. En la próxima edición, “Dune: Parte Dos” es la representante del género, con altas expectativas debido al éxito de su predecesora.

Dune: Part Two será la película que representará al género de ciencia ficción en los Oscar 2025 (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Los musicales, del dominio absoluto a la ausencia prolongada

Durante las décadas de 1950 y 1960, los musicales fueron una apuesta segura en los Oscar. Películas como West Side Story (1961), My Fair Lady (1964) y Sonrisas y lágrimas (1965) dominaron la premiación, alcanzando récords en la cantidad de premios obtenidos.

Sin embargo, su presencia se vio reducida en las últimas décadas. Chicago (2002) es el musical más reciente en obtener la estatuilla dorada, y desde entonces ninguna producción del género pudo repetir la hazaña. Para la edición de 2025, Emilia Pérez y Wicked intentan devolver el reconocimiento al musical en la ceremonia de la Academia.

Las interpretaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande en Wicked las colocaron en la carrera por los premios Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto (REUTERS/Mario Anzuoni/)

El suspenso y el drama histórico, géneros con altibajos

Las películas de suspenso fueron premiadas en contadas ocasiones, destacando títulos como Rebecca (1940), En el calor de la noche (1967), Infiltrados (2006) y Parasite (2019). En 2025, Cónclave es la representante del género, con la posibilidad de seguir el camino trazado por estos éxitos.

Por su parte, los dramas históricos tuvieron una representación moderada en la premiación, con películas como Argo (2012), Carrozas de fuego (1981) y Un hombre para la eternidad (1966). Nickel Boys, nominada en 2025, busca consolidar este género en la próxima entrega de los premios.

Tráiler Nickel Boys (Crédito: YouTube - Franklg)

La evolución de los Oscar reflejó los cambios en la industria del cine, y aunque algunos géneros mantuvieron su relevancia, otros desaparecieron del radar de la Academia. El drama ha sido el género más galardonado, con más del 50% de las victorias, mostrando la clara preferencia de los votantes por historias profundas y emocionales.

En el otro extremo, el terror sigue siendo el género menos premiado, con una única victoria en toda la historia. Con la ceremonia de 2025, que se celebrará el domingo 2 de marzo, los votantes definirán si las tendencias históricas se mantienen o si se abre el camino para nuevas sorpresas en la premiación más importante del cine.