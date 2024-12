La hija de Snoop Dogg, Cori Broadus, habló sobre su lucha contra el lupus y la depresión: “Estaba en un lugar oscuro y profundo”

Cori Broadus dijo que su enfermedad la ha llevado a tener momentos depresivos (Instagram/Cori Broadus)

En el episodio de estreno de la serie documental de E!, Snoop’s Fatherhood: Cori & Wayne’s Story, la hija de Snoop Dogg, Cori Broadus, habló sobre su diagnóstico de lupus que le fue dado a los 6 años y cómo su salud mental se ha visto afectada por ello a lo largo de su vida.

“Desde pequeña siempre he estado deprimida, siempre me he preguntado ¿por qué a mí? Ser joven y estar enferma de lupus fue difícil. Iba al médico todo el tiempo, tomaba medicamentos para la presión arterial. Entonces, cuando llegó el COVID-19, me sentí en un lugar oscuro y profundo”, dijo Cori en uno de los episodios de la serie documental.

Asimismo, la joven de 25 años aseguró que tuvo tendencias suicidas en un momento durante la pandemia y terminó en un centro de salud mental para tratar su depresión: “Estuve en un centro psiquiátrico porque intenté suicidarme en 2021″, contó y agregó que su prometido Wayne Duece ha sido una gran parte de su sistema de apoyo desde que comenzaron a salir.

Cori Broadus encontró un gran apoyo en su prometido Wayne Deuce (Instagram/Wayne Deuce)

“Tengo mucha suerte de tener a Wayne, pero aun así, todos estamos pasando por algo. Todo irá bien y eso llega con el tiempo. Siento que, cuando estamos en un determinado espacio o lugar, parece el fin del mundo”, señaló.

Por otra parte, la hija de Snoop Dogg reveló en el mismo episodio de Snoop’s Fatherhood: Cori & Wayne’s Story que afrontó esta situación dedicándose de lleno al trabajo, con el lanzamiento de su línea de cosméticos, Choc Factory.

“Pensé: ‘Bueno, chica, tienes que salir de esta mierda. Y entonces busqué en Internet pasatiempos y apareció el maquillaje con brillo labial. Pensé: ‘Me encantan el brillo labial’. Pensé: ‘Eso será genial, hagámoslo’”, recordó.

Cori Broadus decidió lanzar su propia línea de cosméticos para lidiar con su depresión (Instagram/Cori Broadus)

En otra parte del episodio, Cori, que se hace llamar Choc cuando lanza música, habló con su mejor amiga, Itali Miller, sobre cómo trabaja para controlar su lupus y cuidar su salud mental.

“Hace cuatro o cinco meses que no tomo medicamentos. Fui al médico y mis análisis de laboratorio estaban mejor que nunca. Todavía estoy muy, muy cansada, pero mi cuerpo no me duele tanto”, contó.

Cabe destacar que la artista de 25 años ya había hablado con franqueza sobre sus problemas médicos y tratamientos. En enero de este año, la cantante reveló que había sufrido un derrame cerebral “grave”, lo que la llevó a ella y a su prometido Duece a poner en pausa sus planes de boda.

Cori Broadus pospuso sus planes de boda por una complicación en su salud (Instagram/Cori Broadus)

En septiembre de 2023 le dijo a la revista People que tomó la decisión de renunciar a los medicamentos para tratar su lupus a favor de tratamientos holísticos que incluyen más ejercicio, así como consumir hierbas, musgos marinos y tés.

“He estado bien, mejor que nunca”, dijo en ese momento, y agregó que optó por el enfoque “totalmente natural” porque su rutina reglamentada la estaba haciendo sentir que se “estaba volviendo loca”.

“Tomé medicación desde que tenía 6 años y dependí de estos medicamentos toda mi vida. Quería algo mejor para mí”, explicó. “Quería cambiar porque se convirtió en algo muy complicado. Solo tengo 24 años y tomo de 10 a 12 pastillas todos los días. Así que dejé de tomarlas de golpe”.

Cori Broadus prefirió seguir un tratamiento más natural contra el lupus (Instagram/Cori Broadus)

“Tengo días en los que estoy enferma, pero aun así tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta y contar mi historia. Pero hay días en los que pienso: ‘Guau, ojalá no estuviera enferma. ¿Cómo sería mi vida si fuera una chica normal?’ Es parte de ser humano. Vas a tener días malos, no siempre vas a tener días buenos”, expresó Cori.