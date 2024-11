Robbie Williams reveló que su madre sufre de demencia

Robbie Williams reveló que su madre tiene demencia, al igual que el personaje de su abuela en la cinta sobre su vida. (Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En una entrevista con la revista Hello!, Robbie Williams habló sobre su próxima película biográfica, Better Man, en la que será retratado como un mono. Según el cantante, fue el director Michael Gracey quien propuso este concepto, explicándole que un primate tendría un mayor impacto emocional que simplemente elegir a un actor para interpretarlo.

“Creo que, cinematográficamente, estamos bastante insensibles al sufrimiento humano, pero cuando vemos a un animal sufrir, hay algo profundamente incómodo en eso”, explicó Gracey. Williams añadió: “Y además, no pasas toda la película pensando: ‘Está haciendo un buen trabajo Robbie Williams’, porque el mono le quita ese aspecto”.

Cuando se le preguntó en la entrevista qué pensaban sus padres sobre ser representado como un mono en su biografía cinematográfica, el cantante compartió un diagnóstico personal y cómo está lidiando con esta nueva etapa de su vida.

“Mi madre tiene demencia, como mi abuela en la película, y mi padre tiene Parkinson y no puede levantarse de la cama. Así que ahora estoy atravesando una fase diferente de mi vida”, comentó.

Robbie Williams reveló que su mamá padece demencia y ha sido difícil lidiar con eso. (Instagram/Robbie Williams)

En la misma entrevista, el cantante reveló que, probablemente, si no hubiera sido por su madre, no se habría convertido en la gran estrella que es hoy. En un principio, él soñaba con ser actor en lugar de cantante. Sin embargo, Janet Williams vio un anuncio sobre una audición para la banda Take That y animó a Robbie a intentarlo, lo que finalmente llevó a su integración en el grupo.

“Pensé que iba a ser actor. Cantar me parecía demasiado obvio. Quería ser actor, pero en el sentido de un showman, alguien que también pudiera hacer algo de comedia. Pero tuve suerte de conseguir esta audición y terminar en una banda de chicos. Mi carrera es una casualidad porque simplemente estaba buscando una oportunidad. Si me hubieran ofrecido la oportunidad de ser presentador de televisión, no estaría aquí hablando de mi último álbum”, confesó.

Durante la audición, el cantante se encontró con el manager de Take That, Nigel Martin-Smith, y también con su futuro compañero de banda, Mark Owen. En ese momento, la agrupación aún se llamaba Kick It, pero 18 meses después cambió su nombre a Take That.

Robbie Williams contó que si no fuera por su madre, no habría audicionado para ser parte de Take That

En 1998, Robbie Williams afirmó que su madre siempre ha sido su mayor apoyo: “Mi madre es el pilar de fortaleza que me ha mantenido cuerdo durante toda mi alocada vida. Es la mujer más importante de mi vida y siempre lo será”, declaró.

En 2020, el cantante compartió que a su padre, Pete, le habían diagnosticado Parkinson y admitió que estaba luchando contra el “miedo y el pánico” debido a su salud.

En una entrevista con The Mirror, reveló que recibir la noticia durante la pandemia de Covid-19 complicó aún más la situación, ya que él, su esposa Ayda y sus hijos estaban confinados a miles de kilómetros de sus padres, en Los Ángeles.

“Estamos enfrentando muchos problemas familiares en este momento. Mi padre tiene Parkinson, mi suegra, a quien quiero mucho, tiene una enfermedad muy grave. No podemos ir a verlos. Mi padre está a miles de kilómetros de distancia. Mi madre está a punto de cumplir 80 años y está aislada, puedo ver cómo las cosas giran en su mente y cómo sus ojos se mueven”, explicó.

Robbie Williams intenta estar en comunicación constante con sus padres (Créditos: Instagram/Robbie Williams)

Asimismo, Robbie Williams afirmó en una entrevista con el medio The Sun que realmente se preocupa por el bienestar de sus padres, por lo que se encuentra en comunicación constante con ellos: “Son de esa edad que es muy vulnerable a lo que está sucediendo, así que hablo con ellos por teléfono todos los días”, dijo.