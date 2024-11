Murió Colin ‘Smiley’ Petersen, baterista original de los Bee Gees

Colin 'Smiley' Petersen murió a los 78 años

Este lunes 18 de noviembre, la página de Facebook Best of the Bee Gees anunció que Colin ‘Smiley’ Petersen, quien fue el baterista original de los Bee Gees, murió a los 78 años. Sin embargo, no se reveló la causa del fallecimiento.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Él enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto. No sé cómo podríamos seguir adelante sin su sonrisa radiante y su profunda amistad. Te amamos, coronel. Descansa en paz”, se lee en la publicación.

Como miembro original del grupo, contribuyó con cuatro álbumes y con varios éxitos, entre ellos: “Massachusetts”, “To Love Somebody” y “Words”. Se unió al grupo cuando los hermanos Gibb se mudaron a Londres en 1966.

El fallecimiento de Colin ‘Smiley’ Petersen fue dado a conocer en Facebook (Créditos: Facebook/Best of the Bee Gees)

Antes de la muerte de Colin Petersen, Robin falleció en 2012 a los 62 años y Maurice en 2003 a los 53 años. Barry, de 78 años, es ahora el único miembro vivo del grupo. Dennis Bryon, exbaterista de los Bee Gees, quien formó parte de la banda entre 1974 y 1980, falleció el jueves 14 de noviembre de 2024.

Curiosamente, el artista asistió a la misma escuela que Barry, Robin y Maurice Gibb, aunque no se matricularon al mismo tiempo. Petersen dejó la escuela para protagonizar la clásica película australiana de 1956 Smiley , de ahí su apodo. Años más tarde, los hermanos se pusieron en contacto con él antes de que todos se fueran de Sidney a Londres.

En ese mismo año se mudó a Inglaterra con la esperanza de continuar su carrera en el mundo del cine, aunque, la vida tenía otros planes para él y las cosas no le favorecieron por mucho tiempo. Posterior a ello, se puso en contacto con los hermanos, quienes le propusieron convertirse en el cuarto Bee Gee. Vince Melouney también se unió al grupo por la misma época. Luego, entre 1967 y 1969, Petersen actuó en varios álbumes.