A los 65 años, Robert Smith reconoció la dificultad de abordar la muerte en las canciones de The Cure

Robert Smith reflexiona sobre el impacto de la muerte en su creatividad a los 65 años, tras perder a familiares durante la pandemia (Evan Agostini/Invision/AP)

Robert Smith, líder de la banda The Cure, reveló que enfrentar la cercanía al final de la vida se ha convertido en un desafío creativo diferente ahora que tiene 65 años, especialmente tras perder a varios miembros de su familia durante la pandemia de COVID-19.

En una serie de entrevistas recientes con medios británicos, el músico reflexionó sobre cómo la muerte, un tema recurrente en su música, ha adquirido un significado más profundo y menos romántico con el paso de los años.

“Cuando eres joven, romantizas la muerte sin darte cuenta. Pero cuando comienza a sucederle a tu familia inmediata y amigos, de repente es algo diferente”, expresó a la revista Uncut. “He luchado con esto desde que tenía 8 años, pero a medida que envejeces, se vuelve más real”, agregó.

Smith describe su proceso de escritura como complejo a medida que envejece, confesando no siempre sentir deseos de cantar (REUTERS/Henry Nicholls)

Esta perspectiva define profundamente Songs of a Lost World, el nuevo álbum de The Cure y su primera producción de material inédito desde 2008.

El disco, que contiene ocho pistas, fue lanzado recientemente y ha recibido críticas positivas, incluyendo cinco estrellas del periódico The Telegraph, que lo describió como “perversamente edificante en su nihilismo y lo mejor desde su debut”.

Smith admitió que el proceso de escritura se ha vuelto más complejo con la edad. “Puedo escribir palabras, pero no realmente siento ganas de cantarlas”, confesó en una entrevista con la BBC.

Sin embargo, la interpretación en vivo de las nuevas canciones ha resultado “enormemente catártica” para el músico, quien encuentra especial significado en la conexión con el público durante los conciertos.

El nuevo álbum de The Cure, "Songs of a Lost World", refleja la lucha de Smith con la muerte, un tema recurrente en su música (Fiction/Capitol Records via AP)

El trabajo musical más reciente de The Cure fue influenciado por una serie de pérdidas personales. “Fue un tiempo terrible. Toda la generación mayor de mi familia murió en los primeros meses de la primera ola de Covid”, reveló Robert Smith.

Una de las canciones, “I Can Never Say Goodbye”, fue inspirada por la muerte de su hermano Richard, y durante la gira del año pasado, el vocalista frecuentemente se emocionaba al interpretarla.

Mary Poole, esposa de Smith desde que se conocieron en la escuela secundaria, jugó un papel crucial en el balance final del álbum, sugiriendo la inclusión de temas más optimistas para contrarrestar el tono sombrío predominante.

“Ella tenía razón porque creo que habría terminado con algo que era un poco demasiado intenso”, reconoció el músico.

Durante sus conciertos, Smith encuentra catarsis en la conexión con el público y en la interpretación en vivo de sus nuevas canciones (AP/Aurea Del Rosario)

La banda, formada en Crawley, West Sussex, en 1978, mantiene a Robert Smith como único miembro constante, seguido de cerca por el bajista Simon Gallup.

Actualmente, la formación se completa con Reeves Gabrels y Perry Bamote en guitarra, Jason Cooper en batería y Roger O’Donnell en teclados.

El nuevo álbum culmina con “Endsong”, una canción de 11 minutos que destacó durante la reciente presentación de la banda en el Radio 2 In Concert.

El tema encuentra a Smith reflexionando sobre su propia vida, recordando “las esperanzas y sueños que tenía” y preguntándose cómo “se volvió tan viejo”.

En el tema “Endsong”, el cantante británico se pregunta cómo "se volvió tan viejo" (AP/Aurea Del Rosario)

El inevitable final de The Cure

Mirando hacia el futuro, Smith reveló que la banda tiene tres álbumes cerca de completarse, resultado de sesiones de grabación productivas en 2019.

No obstante, también ha sugerido que The Cure podría llegar a su fin alrededor de su 50º aniversario en 2028, cuando él tenga aproximadamente 70 años.

Smith sugiere un posible final para The Cure en 2028, coincidiendo con el 50 aniversario de la banda (REUTERS/Eduardo Munoz)

A pesar de la naturaleza introspectiva y oscura del nuevo material, las presentaciones recientes de la banda, incluyendo una sesión en el BBC Radio Theatre, han mantenido un ambiente celebratorio, mezclando los nuevos temas con clásicos como “Pictures of You”, “Just Like Heaven”, “Close to Me”, “Lullaby” y “Friday I’m in Love”.

Según reporta la prensa internacional, durante estos últimos shows, Robert Smith ha sido visto bailando con una radiante energía, demostrando que aún puede encontrar alegría incluso en medio de su material más oscuro.