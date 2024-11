Los mejores disfraces de las celebridades en Halloween 2024

Músicos, actores y demás miembros del mundo del entretenimiento, mostraron su amor por las festividades con disfraces sumamente elaborados

Este Halloween 2024, las celebridades deslumbraron a sus seguidores con una variedad de disfraces creativos, nostálgicos, e incluso sorprendentes. Uno de los eventos que congregó a los famosos en Hollywood para celebrar el día de brujas fue la exclusiva fiesta organizada por Heidi Klum.

Ya es tradición esperar la transformación de la modelo —quien es fanática de Halloween— pues siempre deja estupefacto al público con sus ideas. En años anteriores, se caracterizó como Jessica Rabbit, como un pavo real con bailarines e incluso como un horripilante gusano.

Esta vez, Klum impactó al llegar a su evento vestida como E.T., el entrañable extraterrestre de la película de Steven Spielberg de 1982. La famosa no escatimó en detalles al preparar un traje prostético que incluía un dedo luminoso en su mano izquierda, además de una peluca rubia.

Los rostros de Klum y su esposo se aprecian en el cuello de los personajes (REUTERS/Caitlin Ochs)

A su lado, su esposo, el guitarrista alemán Tom Kaulitz, también se unió al disfraz, formando una pareja inconfundible que deleitó a los asistentes.

No fue solo Klum quien eligió este clásico de la ciencia ficción; Janelle Monae también replicó al personaje E.T. para un especial de Halloween en The Jennifer Hudson Show.

Monae es conocida por su creatividad en cuanto a disfraces, y en esta ocasión no defraudó. Durante la presentación, compartió su entusiasmo por Halloween ya que le trae recuerdos de su infancia. Según dijo: “Halloween es un espacio tan feliz para mí. Abre una conversación más amplia sobre cómo ser agentes de alegría y felicidad”.

Para Monáe, Halloween es un espacio de felicidad y creatividad desde la infancia.(@janellemonae/Instagram)

Monsters, Inc

La periodista y personalidad de la televisión Amelia Dimoldenberg también se unió a la celebración con un disfraz poco convencional al elegir a Roz, el personaje gruñón de Monsters, Inc.

Amelia Dimoldenberg, que fue viral hace poco por su entrevista a Andrew Garfield, quedó irreconocible con su disfraz. (Instagram/Ameliadimz)

Ozempic

La cantante Lizzo generó aplausos y risas entre sus seguidores al abordar con humor su disfraz de Halloween. Su elección, un medicamento para la pérdida de peso, se inspiró en un episodio reciente de South Park que ironizaba sobre el uso de Ozempic entre los famosos.

Cuando el capítulo se estrenó, la cantante no se ofendió por las alusiones hacia su persona sino que celebró su inclusión. “Realmente mostré al mundo cómo quererte a ti mismo y que no te importe una p*** mierda, hasta el punto de que estos hombres de Colorado saben quién p*** soy, y lo ponen en sus dibujos animados que llevan 25 años en emisión”, dijo en su reacción en vivo.

La cantante aludió a un episodio de South Park dedicado al furor del Ozempic (Captura: Instagram)

Su disfraz también fue una forma de reírse de la controversia en torno a su imagen, que ha descartado sea fruto de Ozempic, sino el resultado de “cinco meses de entrenamiento y déficit calórico”.

Ed Sheeran y la IA

La elección de Ed Sheeran para Halloween fue un meme viral generado por IA que había unido su rostro al de una persona disfrazada de mono.

Al compartir su disfraz, el intérprete de “Perfect” posó con un teléfono que mostraba la imagen original, acompañando la foto con el comentario “Los haters dirán que es IA” y el hashtag #FeltCuteMightDeleteLater.

El cantante sorprendió con su elección de disfraz para Halloween (Captura: teddysphotos)

Un guiño a Lizzie McGuire

Por otro lado, las hermanas Kendall y Kylie Jenner recordaron la famosa película de Lizzie McGuire ambientada en Italia.

Kendall se vistió como la propia Lizzie, con un conjunto que incluía una peluca rubia y un top y pantalones morados. Kylie, por su parte, se disfrazó de Isabella Parigi, la versión italiana de Lizzie, con una chaqueta de cuero verde y una minifalda a juego.

Ambas presentaron su disfraz de Halloween con la canción “What Dreams Are Made Of”

Las hermanas presentaron sus disfraces al ritmo de una canción de la película (Instagram/Kylie Jenner)

El primer disfraz de Victoria Beckham

Aparentemente, Victoria Beckham no es una gran fanática de disfrazarse en Halloween, pero esta vez hizo una excepción para celebrar con sus seres queridos.

Aunque su atuendo consistió únicamente en una máscara verde, la ocasión fue especial ya que es la primera vez que lo hace en 27 años, según su esposo David. El futbolista publicó la postal familiar y comentó de manera humorística: “Es lo mejor que vamos a conseguir”.

Los Beckham celebraron Halloween en familia (Captura/Instagram/DavidBeckham)