Murió Phil Lesh, uno de los miembros originales de The Grateful Dead

Phil Lesh

El músico Phil Lesh, uno de los fundadores de la agrupación The Grateful Dead, murió este viernes a los 84 años.

Así lo anunciaron sus familiares en un comunicado: “Phil Lesh, bajista y miembro fundador de The Grateful Dead, ha fallecido en paz esta mañana. Estaba rodeado de su familia y lleno de amor. Phil trajo una inmensa alegría a todos los que le rodeaban y deja tras de sí un legado de música y amor. Rogamos respeten la privacidad de la familia Lesh en estos momentos”.

Jerry Garcia junto a Phil Lesh

Lesh, reconocido por su innovador trabajo con el bajo, fue una figura central en la dinámica musical de The Grateful Dead durante sus 30 años de historia, que culminaron en 1995 tras la muerte de Jerry Garcia. Lesh no solo aportó armonías vocales y ocasionales voces principales, sino que también coescribió algunas de las canciones más emblemáticas de la banda, como “St. Stephen” y “Dark Star”, que inspiraron improvisaciones audaces, así como piezas más convencionales como “Cumberland Blues” y “Truckin’”.

Phil Lesh

La interacción entre el bajo de Lesh y la guitarra de Garcia fue un elemento clave en el sonido del grupo. A veces, sus líneas se reflejaban mutuamente, mientras que en otras ocasiones contrastaban, ampliando las sutilezas melódicas y creando una variedad y tensión que permitía a la banda improvisar extensamente sin perder la atención del público. Según el libro “Skeleton Key: A Dictionary for Deadheads”, los seguidores más devotos se ubicaban en la “Phil Zone” durante los conciertos, un área cercana a la posición de Lesh en el escenario.

Phil Lesh

Lesh, quien tenía formación formal en música clásica y avant-garde, habiendo estudiado con el compositor Luciano Berio, aportó una riqueza melódica a sus líneas de bajo que podía sostener una canción por sí sola. Su enfoque en estructuras de acordes inusuales y tiempos poco comunes se nutrió de diversas fuentes, incluyendo el jazz libre y la música clásica.

Tras la disolución de The Grateful Dead, Lesh continuó su carrera musical con bandas derivadas como The Other Ones, The Dead y Further, además de liderar su propio grupo, Phil Lesh and Friends. En 1994, tanto él como la banda fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Lesh se retiró de las giras regulares en 2014, dejando un legado perdurable en la música rock.

