Yanina Zilli confesó que tuvo un romance con Luis Miguel y le dedicó una tremenda frase a Andrea del Boca

La exvedette en Gran Hermano: Generación Dorada habló de su romance con el cantante (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada de más de veinticinco participantes derivó en un enfrentamiento de alto voltaje entre Yanina Zilli y Andrea del Boca, que se desató desde el inicio del reality. Luego de que la actriz sugirió que había tenido un vínculo más allá de lo profesional con Luis Miguel, la exvedette se molestó por sus declaraciones y aseguró haber tenido una relación sentimental con el “Sol de México”.

En este contexto, la exfigura de Rompeportones y Petardos, sostuvo con énfasis que mantuvo una relación de dos años con el cantante. En una charla con sus compañeros en una de las habitaciones, la participante realizó la revelación. “Voy a decir la verdad: yo estuve dos años con Luis Miguel, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa”, sostuvo.

Por su parte, unos días antes la protagonista de Celeste siempre Celeste y Perla Negra admitió haber conocido al artista “hace muchísimos años en Mónaco”, aunque matizó la naturaleza del vínculo con palabras enigmáticas: “Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”. Esta alusión, realizada al sonar en la casa la canción “Sueña”, fue interpretada como referencia al intérprete mexicano y a la propia relación sentimental.

“Voy a decir la verdad: yo estuve dos años con Luis Miguel, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa”, confesó Yanina Zilli

La respuesta de Zilli fue especialmente contundente y adquirió relevancia singular dentro del reality. En presencia de sus compañeros, desestimó la experiencia romántica de Del Boca con el artista: “La otra se hace la canchera porque Luis Miguel se la habrá puesto una vez sola y se hace la canchera. El pibe ni debe saber que se la puso, yo tuve una relación”, remarcó la exvedette en tono despectivo. Inmediatamente, los presentes reaccionaron entre carcajadas y comentarios.

Mientras persistía la discusión sobre la autenticidad de los romances, Yanina llegó incluso a valorar la experiencia: “Le pongo un siete, no fue para tirar cohetes”, expresó respecto al cantante en el plano amatorio.

Hace unos días quedó expuesta, con crudeza, la mala relación entre Andrea del Boca y Yanina Zilli. En medio de una acalorada discusión, ambas dejaron a la vista viejos rencores. El hecho ocurrió durante una pelea entre Brian Sarmiento y Yipio, cuando Zilli intervino con una acusación directa: “Vos te metiste en el medio, Andrea, para pararla”, lanzó en plena transmisión, en referencia a cómo Del Boca habría intentado mediar en el conflicto.

La fuerte discusión de Andrea del Boca con Yanina Zilli (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

El desencuentro escaló cuando Yanina buscó desacreditar a su compañera: “Yo no me acuerdo de vos en el medio de la película, no te tengo registrada. No recuerdo que estuvieras ahí, no te registro ni lo que decís ni lo que hablás”, disparó ante las cámaras. Luego agregó que “vos reacciones, gritás siempre y después hay que excusarte a vos, reaccionás, gritás y después las patoteras somos nosotras”.

La actriz no tardó en responder con firmeza. “Vos también tenés una actitud bastante patotera porque estás diciendo que ella me podía haber dado un codazo...”, alcanzó a replicar antes de ser interrumpida por los gritos de Yanina. Del Boca insistió en hacerse escuchar: “Estoy hablando, yo te escuché, ahora dejame hablar a mí”. Finalmente, defendió a Yipio con un mensaje categórico: “Si ella hubiese dado un codazo, me lo habría dado a mí, y no fue así. Entonces no inventes”.

La discusión entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano se originó al calor de un incidente menor entre otros participantes, pero rápidamente escaló a un cruce personal con frases hirientes y acusaciones mutuas.