Murió una mujer en Santa Fe por un cuadro neurológico severo e investigan si se trató de un caso de dengue

El Comité Nacional de Vigilancia de Gravedad y Mortalidad por Dengue analizó el caso reportado en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 799

El fallecimiento de una mujer de 62 años en la ciudad de Santa Fe puso en alerta a las autoridades sanitarias, quienes investigan el posible primer caso de dengue en la provincia en 2026. El episodio fue reportado en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 799 y motivó el trabajo conjunto del Comité Nacional de Vigilancia de Gravedad y Mortalidad por Dengue y equipos de salud locales.

De acuerdo con la información oficial, la paciente inició síntomas el 5 de enero de este año con un cuadro digestivo. La situación evolucionó rápidamente hacia un compromiso neurológico severo, que derivó en cuadriparesia y insuficiencia respiratoria, lo que llevó a su internación en una unidad de terapia intensiva. Finalmente, la mujer falleció el 25 de enero. El medio regional La Capital detalló que la paciente tenía antecedentes de diabetes no controlada.

El análisis del líquido cefalorraquídeo arrojó parámetros compatibles con infección del sistema nervioso central y permitió identificar la presencia de Staphylococcus aureus meticilino sensible. Según el reporte oficial citado por La Capital, el equipo médico estableció como causa probable del deceso una meningoencefalitis. No obstante, la investigación no concluyó ahí: los especialistas evaluaron la posibilidad de una coinfección, dado el contexto epidemiológico y los antecedentes de la paciente.

Las pruebas específicas para dengue, incluidas NS1 y PCR, dieron resultado negativo, lo que indica que no se detectó circulación activa del virus en el organismo de la paciente al momento de su internación. Sin embargo, estudios serológicos realizados tanto en el laboratorio provincial como en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas confirmaron la presencia de anticuerpos en títulos elevados, compatibles con una infección reciente. Según el análisis de los expertos, “el perfil inmunológico observado sugiere una posible infección secundaria, ya que la paciente había tenido dengue en marzo de 2024”.

Tras la notificación del episodio se implementaron acciones de bloqueo vectorial en el barrio de residencia de la mujer

A partir del análisis integrado de los datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, el caso fue clasificado como dengue probable. El comité nacional concluyó que no resulta posible descartar completamente la existencia de una coinfección por virus, aunque el fallecimiento no se interpreta como vinculado directamente a esa enfermedad.

La investigación epidemiológica tampoco detectó antecedentes de viaje ni otros casos asociados en el entorno de la paciente. En el informe se remarcó que en la provincia de Santa Fe no se registra circulación confirmada del virus desde 2025, por lo que las autoridades apuntaron a la importancia de sostener las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Tras la notificación del episodio, se implementaron acciones de bloqueo vectorial y búsqueda activa de personas con síndrome febril en el domicilio y el barrio de residencia de la paciente. Hasta el cierre del informe, no se habían registrado nuevos casos sospechosos ni confirmados ni en la capital provincial ni en el resto del territorio santafesino.

Las autoridades sanitarias enfatizaron la necesidad de reforzar las acciones preventivas ante la llegada de los meses de mayor riesgo epidemiológico.

Recomendaciones para la población y prevención del dengue

El refuerzo de la vacunación antigripal busca ampliar la cobertura en grupos vulnerables antes del pico de contagios y reducir la presión hospitalaria

Las autoridades sanitarias instan a la población a completar los esquemas de inmunización y aprovechar cada oportunidad para vacunarse contra la gripe y el dengue, acciones consideradas esenciales para disminuir el riesgo de formas graves y complicaciones asociadas a ambas enfermedades.

En la prevención específica del dengue, expertos destacan que la eliminación de criaderos del mosquito vector es fundamental. Acciones como el descacharreo, la limpieza de canaletas, el uso de repelentes autorizados y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas deben sostenerse a nivel comunitario. Además, se recomienda utilizar ropa clara y de manga larga en zonas de riesgo y consultar de inmediato ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullido.

El dengue, transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti, se ha consolidado como una enfermedad endémica en más de cien países.

El virus existe en cuatro serotipos, cada uno capaz de provocar cuadros leves o graves. La infección por un serotipo confiere inmunidad permanente frente a ese, pero solo protección transitoria frente a los otros, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones graves en caso de reinfección con un serotipo diferente.

La combinación de estrategias individuales, comunitarias y sanitarias sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el impacto de estas enfermedades infecciosas y proteger a la población en un contexto epidemiológico dinámico.