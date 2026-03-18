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Los Oscar registran su menor audiencia desde 2022 con 17.9 millones de televidentes

La 98ª edición de los premios reunió 17.9 millones de televidentes, la cifra más baja desde 2022

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La caída representa un descenso
La caída representa un descenso del 9% respecto a la audiencia de 2025, que fue de 19.7 millones. (Danny Moloshok/Invision/AP)

La audiencia televisiva de la más reciente edición de los Premios Oscar registró una disminución respecto al año anterior, en línea con la tendencia observada en otros eventos de premiación recientes.

La ceremonia número 98, transmitida el domingo a través de ABC y la plataforma Hulu, alcanzó un total de 17.86 millones de espectadores, de acuerdo con datos de Nielsen.

La cifra representa una caída aproximada del 9 % en comparación con la edición de 2025, que reunió a 19.69 millones de televidentes y marcó el nivel más alto de audiencia posterior a la pandemia.

Asimismo, el registro de 2026 se posiciona como el más bajo desde 2022, cuando el evento fue visto por 16.68 millones de personas.

La audiencia de los Premios
La audiencia de los Premios Oscar 2026 se posiciona como la más baja desde 2022. REUTERS/Mike Blake

En el segmento demográfico de adultos entre 18 y 49 años, la transmisión obtuvo una calificación de 3.92 puntos, equivalente a unos 5.34 millones de espectadores en ese rango de edad.

Este resultado supone un descenso del 14 % frente al 4.54 alcanzado el año previo, lo que confirma una reducción en uno de los indicadores clave para la industria televisiva.

A pesar de la disminución en los niveles de audiencia, la ceremonia mantuvo su posición como el programa de entretenimiento más visto en horario estelar de la temporada. Además, registró un incremento significativo en su presencia digital.

Según datos de Talkwalker, las interacciones en redes sociales durante la transmisión superaron los 181 millones de impresiones, lo que representa un aumento del 42 % respecto a la edición anterior.

En redes sociales, los Premios
En redes sociales, los Premios Oscar aumentaron sus interacciones en un 42% respecto al año pasado. (AP/Chris Pizzello)

En el ámbito de los premios, las producciones One Battle After Another y Sinners concentraron una parte importante de los reconocimientos. La primera obtuvo seis estatuillas, incluyendo las categorías de mejor película y mejor dirección para Paul Thomas Anderson.

Por su parte, Sinners recibió cuatro premios, entre ellos mejor actor para Michael B. Jordan y mejor guion original para Ryan Coogler.

La conducción del evento estuvo a cargo del comediante Conan O’Brien, quien asumió esta función por segunda ocasión.

Conan O’Brien condujo los Premios
Conan O’Brien condujo los Premios Oscar por segunda ocasión. (AP/Chris Pizzello)

Durante la ceremonia se presentaron diversos segmentos, incluidos números musicales basados en canciones nominadas y piezas grabadas que acompañaron la apertura y el cierre del programa.

El desarrollo del evento incluyó algunos inconvenientes técnicos, entre ellos fallas de audio y ajustes en la duración de ciertos segmentos. En algunos casos, discursos de aceptación fueron interrumpidos, mientras que otros espacios previamente guionados se extendieron más allá de lo previsto.

No obstante, también se registraron intervenciones destacadas, como los discursos de agradecimiento de Michael B. Jordan y de la ganadora a mejor actriz, Jessie Buckley.

Jessie Buckley se llevó el
Jessie Buckley se llevó el galardón a mejor actriz gracias a su trabajo en "Hamnet". REUTERS/Mario Anzuoni

Las presentaciones musicales formaron parte de la programación habitual, con interpretaciones de canciones nominadas provenientes de producciones como Sinners y KPop Demon Hunters. En esta última, el tema “Golden” resultó ganador en su categoría.

La edición de 2026 se desarrolló en un contexto en el que otros eventos de premiación también han experimentado descensos en su audiencia. Tanto los Globos de Oro como los Premios Grammy registraron caídas cercanas al 6 % en comparación con sus ediciones de 2025.

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