Ellos son los finalistas de MasterChef Celebrity: la sorprendente eliminación de dos favoritos de la competencia

La emoción del influencer al conocer que disputará la gran final del reality de cocina (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Después de más de cien programas, platos exigentes y devoluciones implacables por parte del jurado, MasterChef Celebrity Argentina entró en su etapa decisiva y ya tiene a sus dos grandes finalistas. Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet lograron imponerse en una semifinal de alto voltaje y se disputarán el título en la gran final del reality culinario más visto del país.

La instancia que definió a los finalistas no fue una más. Con la presión al máximo y sin margen de error, los cuatro semifinalistas (Ian, La Reini, Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín) debieron enfrentarse a una consigna técnica de alta complejidad: replicar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado por un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Un plato que puso a prueba no solo la técnica, sino también la precisión en los tiempos y la capacidad de mantener la calma bajo presión.

Desde el inicio, la tensión se sintió en cada estación. Los participantes sabían que cualquier detalle podía dejarlos fuera de la competencia a un paso de la final. Y, tal como anticiparon los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el punto de la carne terminó siendo el factor determinante de la noche.

Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet son los finalistas confirmados de MasterChef Celebrity Argentina 2025/26 tras una semifinal de máxima exigencia culinaria

En ese contexto, Ian se destacó por su meticulosidad y su enfoque casi obsesivo en cada paso del proceso. El cantante contó que revisó el emplatado en reiteradas oportunidades antes de presentar su plato, buscando la perfección en cada detalle. Si bien su cordero no estuvo exento de observaciones —los jurados señalaron que unos minutos más de cocción habrían mejorado el resultado—, su preparación logró convencer por el equilibrio general y, sobre todo, por haber trabajado previamente la grasa del corte, un detalle técnico que jugó a su favor.

“Está rica y hay una sensación de que el calor llegó más profundo”, analizó Donato, en una devolución que terminó inclinando la balanza. Finalmente, fue el primero en ser anunciado como finalista. “Te entrego la chaqueta, hacele honor”, le dijo Martitegui al entregarle el símbolo que marca el ingreso a la instancia final.

La influencer fue elegida junto a Ian Lucas para disputar la copa del reality de cocina (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Por su parte, La Reini también logró superar la prueba, aunque con algunas dificultades en la cocción del cordero. Su plato presentó una grasa que no terminó de integrarse del todo, algo que no pasó desapercibido para el jurado. “No pensé que iba a venir a ver una película llamada La venganza de las grasas”, ironizó Betular, marcando uno de los puntos flojos de su preparación.

Sin embargo, la influencer logró compensar ese detalle con otros aspectos de su plato. Tanto el puré de edamame como el croute de hierbas y almendras fueron ampliamente elogiados por los chefs, quienes valoraron la técnica y el sabor logrado en esas partes de la consigna. Esa combinación terminó dándole el pase a la final, en una definición muy ajustada.

Al escuchar su nombre, La Reini no pudo contener la emoción y se quebró en llanto al recibir la chaqueta de finalista de manos de Donato. La escena reflejó la intensidad de una competencia que, a lo largo de más de 100 episodios, exigió al máximo a cada participante.

Los futbolistas quedaron eliminados en la semifinal de la competencia frente a Ian Lucas y Sofía Gonet, los finalistas del programa (MasterChef Celebrity/ Telefe)

En contraste, la noche fue amarga para Maxi López y el Turco Husaín, quienes quedaron eliminados tras no lograr el punto correcto en la cocción del cordero. En el caso del exdelantero, el propio participante reconoció que su carne estaba “sellada pero no cocida”, un error que fue evidente para el jurado. “La cocción no entró como debería”, señaló Donato, mientras que Betular remarcó que la grasa solo resulta agradable cuando está correctamente dorada.

El Turco, por su parte, presentó un plato aún más comprometido en ese aspecto. “Esta grasa tendría que haber sido removida”, analizaron los chefs, destacando que, si bien algunos componentes como el puré lograron salvarse, el conjunto no alcanzó el nivel necesario para seguir en competencia.

De esta manera, la final quedó definida entre los dos participantes más jóvenes de la edición, algo que no pasó desapercibido para Ian. “Somos los dos más chicos del programa. Creo que éramos a los que menos fe les tenían”, reflexionó el cantante, en referencia al recorrido que ambos construyeron desde el inicio del certamen.

La semifinal de MasterChef Celebrity exigió alta precisión técnica y manejo de la presión a los participantes en la competencia más vista del país (Adrián Díaz)

La gran final, que se desarrollará en dos noches, elevará aún más la exigencia. Ian y La Reini deberán diseñar y ejecutar un menú completo de tres pasos con un hilo conductor que represente su identidad culinaria. Un desafío que no solo evaluará técnica y sabor, sino también creatividad, concepto y capacidad de ejecución bajo presión.

Además, la última gala contará con la presencia de familiares, excompañeros y figuras que acompañaron a los finalistas a lo largo del camino, sumando un componente emocional a una definición que promete mantener en vilo a la audiencia.