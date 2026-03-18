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María Belén Ludueña reveló el nombre de su primer hijo y el significado detrás de su elección: “Fue una decisión mía”

La periodista, embarazada de 33 semanas, compartió con alegría cómo eligió llamar a su bebé, transmitiendo valores y expectativas para esta nueva etapa de su vida

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En tan solo cuestión de semanas, María Belén Ludueña se convertirá en madre por primera vez. Mientras cuenta los días para la llegada de su bebé, la periodista atraviesa una montaña rusa de emociones marcada por la felicidad, la alegría y la ansiedad. En ese marco, este martes, la comunicadora reveló el nombre que eligió para su pequeño.

Ludueña, embarazada de 33 semanas, compartió detalles sobre la elección del nombre y cómo afronta la maternidad en este momento de su vida. “Se va a llamar Vito”, afirmó la periodista, en diálogo con Mshow, mostrando satisfacción con la elección. También manifestó: “Vito es vida, protección, y me parece que con el apellido queda espectacular”. Subrayó que haber tenido un rol activo en la decisión fue importante: “El nombre fue una decisión más mía… soy la madre y lo estoy transportando”.

Ludueña eligió ese nombre porque considera que transmite valores esenciales para su familia. La pareja expresó su emoción ante la llegada de su hijo y sus expectativas para el futuro.

Durante el embarazo, Belén destacó que se ha enfocado en conectar con el bebé y ha enfrentado tanto mensajes de apoyo como críticas sobre la maternidad cerca de los 40 años. Ha compartido públicamente su vivencia y transmitido mensajes de empatía y respeto hacia otras mujeres en situaciones similares.

En la semana 33 de gestación, con la fecha probable de parto prevista para fines de abril, Ludueña aseguró que atraviesa este periodo con calma y se siente enfocada en el presente.

La reconocida modelo y presentadora
La reconocida modelo y presentadora María Belen Ludueña compartió un mensaje inspirador sobre la felicidad y la maternidad, luciendo radiante mientras se toma una selfie en un espejo.

Sobre el parto, indicó: “Mi intención es que sea por parto natural; a medida que pasen las últimas semanas vamos a poder saber si está todo dado para eso, si no cesárea. Dejo la decisión en manos de los que saben, obstetra y partera”. Mostró confianza en el equipo médico y disposición a tomar la decisión que mejore el bienestar tanto suyo como del bebé.

La periodista también relató cómo Jorge Macri vive este proceso: “Está súper feliz, muy contento, acompañándome en todo”. Agregó un dato sobre la experiencia compartida: “Él quería ser papá a sus 60 años, así que es como un lujo que se está dando”.

En cuanto a su futuro profesional, Ludueña se mostró tranquila y sin urgencias por retomar el trabajo. “Cuando tenga ganas, pediré trabajo… creo que dejé una buena huella”, afirmó, mostrando confianza en su trayectoria y libertad para decidir cuándo regresar después del nacimiento de Vito.

Ludueña anticipa que priorizará las necesidades del bebé y de la familia en esta nueva etapa, sin descuidar la seguridad construida a lo largo de su carrera.

Durante el embarazo, Ludueña recibió mensajes de apoyo y de crítica. A principios de marzo, ante quienes elogiaron su aspecto, expresó en sus redes sociales: “La verdad que la felicidad traspasa y creo que eso se refleja en cómo me veo. Gracias por este y varios comentarios similares. Es muy importante decirle a una embarazada que está linda, iluminada o radiante, porque el movimiento hormonal te puede hacer creer lo contrario”.

Sin embargo, también abordó comentarios que criticaban su edad para ser madre. Compartió una experiencia negativa: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, ¡ojalá el parto salga bien!”. Ludueña respondió: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suma. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan en su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorremos”.

Profundizando en este tema desde sus redes sociales, Ludueña promovió el respeto y la empatía: “La maternidad es un tema que merece respeto y cuidado. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso”. Convocó a la sociedad a practicar la empatía de forma genuina.

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