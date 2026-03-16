Kickboxing, yoga y conexión mente-cuerpo: los pilares del entrenamiento de Jean-Claude Van Damme a los 65 años

Jean-Claude Van Damme mantiene su forma a los 65 años priorizando flexibilidad, movilidad y control mental en su rutina fitness

El icónico actor Jean-Claude Van Damme mantiene su impactante condición física a los 65 años, adoptando una filosofía de entrenamiento basada en la flexibilidad, la movilidad y el control mental del cuerpo, según detalla a Men’s Health. Su método ha evolucionado con el tiempo, alejándose de los entrenamientos extremos de juventud para priorizar rutinas adaptadas a la longevidad.

Jean-Claude Van Damme se mantiene en forma a los 65 años gracias a un enfoque en ejercicios de cargas ligeras, repeticiones controladas, movimientos de yoga y técnicas isométricas. Estos pilares, junto con el énfasis en el equilibrio mente-cuerpo y cardio regular, le permiten preservar la fuerza y movilidad sin comprometer sus articulaciones.

Nacido en Bélgica, Van Damme se inclinó por el deporte desde joven. Comenzó a practicar karate Shotokan a los 10 años y ganó el título de Mr. Bélgica de culturismo en 1978. A los 20 años, obtuvo el cinturón negro y participó en combates de kickboxing de semicontacto, representando a Bélgica en el Campeonato Europeo de 1979. Tras debutar en Hollywood, su imagen quedó asociada a películas de acción donde lucía un físico musculoso y ágil.

La imagen de Van Damme como ícono de películas de acción se cimentó gracias a su físico musculoso y ágil en Hollywood

Con el paso del tiempo y tras experimentar lesiones en la adultez, Van Damme ajustó su entrenamiento. “He intentado equilibrar mucho más mi entrenamiento. Intento adoptar un enfoque inteligente, aprendiendo de experiencias previas para asegurarme de no lesionarme la espalda ni las piernas”, señaló el actor en palabras recogidas por Men’s Health. De este modo, prioriza hoy la flexibilidad y una musculatura resistente antes que el aumento de volumen.

“Cuando entrenas y te haces mayor, es bueno mantener la flexibilidad; eso es lo más importante”, afirmó Van Damme a la agencia PA, citado por Men’s Health. Así, su método de entrenamiento se centra en movimientos controlados y una postura correcta, dando prioridad a la conexión entre mente y cuerpo.

La rutina actual de Van Damme: control, repeticiones y flexibilidad

El método actual de Van Damme se basa en repeticiones controladas con cargas ligeras, evitando pesos excesivos para proteger las articulaciones. Emplea incluso un kilo al iniciar los ejercicios, perfeccionando el movimiento hasta que mente y músculo se coordinan de forma natural.

El actor organiza sus sesiones en torno a grupos musculares específicos, alternando entrenamientos un día sí y otro no. Dos o tres veces por semana realiza cardio, prefiriendo la bicicleta estática. Durante estas sesiones, el actor prioriza la conciencia corporal: “Cuando llegas a ese nivel, separas tu cerebro del cuerpo. Empiezas a sentir la máquina y el latido de tu corazón”, explicó en Men’s Health.

Van Damme incorpora respiración consciente y control postural para optimizar la flexibilidad y la recuperación física a cualquier edad

La precisión y la postura —espalda recta, caderas alineadas— son pilares de su método. Van Damme recomienda que el avance sea progresivo, permitiendo que el cuerpo y la mente trabajen sincronizados.

El papel del yoga y el entrenamiento isométrico en su vida

Desde hace más de 25 años, Jean-Claude Van Damme incorpora el yoga y los ejercicios isométricos en su rutina, un hábito desarrollado tras una lesión en la adultez temprana. Para ello, pone énfasis en la respiración profunda y el control del movimiento, lo que optimiza tanto la recuperación como la flexibilidad corporal.

En vídeos publicados por el actor, muestra estiramientos laterales y variantes de inclinación, ejercicios simples que le permiten conservar flexibilidad y ejecutar el característico “split”. “Hace años me lesioné, así que me rehabilité para ganar flexibilidad, destreza y ponerme en forma”, relata Van Damme en una grabación difundida en su canal de YouTube.

Esta metodología no necesita equipamiento especial y puede practicarse en cualquier contexto o momento del día, lo que favorece la constancia. Según destaca Men’s Health, este enfoque accesible se ha convertido en parte esencial de la filosofía del actor.

Mantenerse activo fuera del gimnasio y el equilibrio mente-músculo

La flexibilidad se convierte en el pilar del entrenamiento de Jean-Claude Van Damme con el paso de los años

Más allá del plano estrictamente físico, Van Damme sostiene la importancia de moverse a lo largo del día, integrando la movilidad como parte de un estilo de vida equilibrado. Constantemente elige actividades cotidianas que promueven el movimiento, aprovechando cualquier ocasión para fortalecer cuerpo y mente incluso lejos del gimnasio.

Durante el cardio, busca una distancia mental que le permita sintonizar plenamente con su organismo. “Cuando llegas a ese punto, empiezas a sentir el músculo y el latido de tu corazón”, relató. Así, sugiere integrar ejercicios simples de movilidad en la vida diaria y no limitar el cuidado físico a un entorno estructurado.

Su método se basa en la relación entre mente y músculo, recurriendo a la respiración consciente y la perseverancia para fijar objetivos a largo plazo. La movilidad se convierte en un hábito cotidiano que proporciona bienestar sostenido en la madurez.

La conexión entre mente y cuerpo se vuelve esencial en la rutina física del icónico actor de acción (Archivo)

Las artes marciales: una pasión perdurable

Las artes marciales forman la base deportiva de Jean-Claude Van Damme. Con un palmarés de 18 victorias y solo una derrota en kickboxing, y títulos como el de culturismo juvenil, cimentó una carrera exitosa en el cine. Las artes marciales siguen ocupando un lugar central en su método de entrenamiento y en su forma de entender el envejecimiento activo.

Según indica Men’s Health, la disciplina adquirida en estas prácticas lo impulsa a un equilibrio constante, reflejado tanto en su rutina física como en su vida personal.

La clave para Jean-Claude Van Damme ha sido convertir el entrenamiento en una parte natural de su día a día. La constancia y la adaptabilidad permiten que el ejercicio se integre de manera sencilla en la rutina diaria, demostrando que la pasión y el cuidado físico pueden mantenerse sin importar la edad.