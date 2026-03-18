La decisión de Nicole Neumann de adoptar un gallo: “No era feliz porque lo maltrataban las gallinas”

Nicole Neumann adoptó un gallo llamado Rocker y sumó un nuevo integrante rescatado a su familia animal (Video: Solo con Niki)

Nicole Neumann volvió a sorprender con una de esas historias que combinan su amor por los animales, su estilo de vida ligado a la naturaleza y una cuota de humor que rápidamente se volvió viral. En medio de una charla distendida en el streaming Solo con Niki, la modelo y conductora contó que recientemente sumó un nuevo integrante a su ya numerosa familia animal: un gallo al que bautizó Rocker. “Hace una semana nada más adopté un gallito”, reveló, generando la inmediata reacción de sus compañeros de programa.

La confesión llegó casi como al pasar, pero bastó para abrir un intercambio que fue creciendo en tono divertido. “¿Cómo adoptás un gallo?”, le preguntaron entre risas, mientras ella se preparaba para mostrar pruebas del nuevo integrante. Lejos de tratarse de una ocurrencia, la influencer explicó que la adopción tuvo un motivo concreto y, como suele suceder en su vida, estuvo atravesada por una historia de rescate.

“El gallo no era feliz porque lo maltrataban los otros gallos y las gallinas. Lo picoteaban todos”, contó, dando detalles de la situación en la que se encontraba el animal antes de llegar a sus manos. Según explicó, Rocker necesitaba un lugar donde pudiera vivir tranquilo, lejos de ese entorno hostil. “Necesitaba un hogar donde lo traten bien. Y yo dije: ‘Yo lo adopto, porque tengo mis gallinas’”, agregó, con naturalidad.

La chacra Pachamama, proyecto personal de Nicole, funciona como santuario de animales rescatados y promueve una vida sustentable

La escena continuó con Nicole mostrando un video del gallo, que rápidamente generó ternura entre quienes estaban en el estudio. “¿Quieren que les muestre el video?”, preguntó, mientras sus compañeros insistían en ver al protagonista de la historia. En las imágenes, se lo podía ver integrado a su nuevo entorno, rodeado de otros animales que forman parte de la vida cotidiana de la modelo.

Lejos de tratarse de un caso aislado, la incorporación de Rocker se suma a un proyecto mucho más amplio que Nicole viene construyendo desde hace años: su chacra “Pachamama”, un espacio dedicado al rescate y cuidado de animales. Allí conviven perros, gallinas, ovejas, caballos, ponys, patos, pavos y otras especies que, en muchos casos, fueron rescatadas de situaciones de abandono o maltrato.

“Tengo pavos, ponys y todos fueron rescatados”, destacó durante la charla, al describir el lugar donde ahora vive el gallo. La chacra, que la modelo suele mostrar en sus redes sociales, funciona como un santuario donde los animales pueden vivir en libertad y con cuidados adecuados. Además, el espacio incluye una huerta propia, lo que refuerza su búsqueda de una vida más sustentable y en contacto con la naturaleza.

La modelo reveló que Rocker llegó tras ser maltratado por otros gallos y gallinas en su antiguo hogar

El momento también dio lugar a comentarios humorísticos que terminaron de distender la conversación. Entre risas, surgieron preguntas sobre la convivencia del gallo con las gallinas y el impacto en la producción de huevos. Nicole respondió con su estilo relajado: “Bueno, sí, pero están felices. Él tiene mujeres y mis gallinas tienen hombres”, dijo, generando carcajadas en el estudio.

Más allá del tono liviano, la historia refleja una faceta muy presente en la vida de la modelo: su compromiso con el bienestar animal. Desde hace tiempo, Nicole utiliza sus redes sociales y sus espacios mediáticos para promover la adopción responsable, el respeto por los animales y la importancia de brindarles un entorno adecuado.

En “Pachamama”, ese compromiso se materializa en cada detalle. El predio no solo alberga a más de 20 perros rescatados, sino que también, según contó, es un espacio donde sus hijas pueden crecer en contacto con los animales y aprender valores vinculados al cuidado y la empatía. En varias oportunidades, la modelo mostró cómo sus hijos participan de las tareas diarias, desde alimentar a los animales hasta recorrer los distintos sectores de la chacra.