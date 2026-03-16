Entretenimiento

Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la gala más importante del cine

La 98° edición de los premios de la Academia estuvo lleno de sorpresas y momentos que quedaran para la historia entre los amantes del séptimo arte

Guardar
Algunos actores y directores han sido vetados de los Premios Oscar por no seguir el código de conducta. (Danny Moloshok/Invision/AP)

Este 15 de marzo se vivió la 98° edición de los premios Oscar, la gala más importante del cine a nivel mundial.

Tras una contienda que ha sido considerada como una de las más reñidas en la historia, fue la cinta de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, la mayor ganadora de la noche con un total de seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

"Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson se llevó los premios más importantes de la noche: Mejor director y Mejor película (HBO Max)

Como era de esperarse, la gala no estuvo exenta de momentos inesperados. En esta ocasión, un empate se llevó los reflectores de la noche, siendo el primero en muchos años. Fueron los cortometrajes The Singers y Two People Exchanging Saliva los que protagonizaron este hito histórico que ya están dando mucho de qué hablar.

Otros momentos que dieron mucho de qué hablar fue la broma que Conan O’Brien dedicó a Timothee Chalamet y las críticas que generaron sus comentarios acerca del ballet y la ópera.

Conan O' Brien se refirió a las polémicas que rodearon a Timothee Chalamet en los premios Oscar CRÉDITO: HBO Max

Anna Wintour y Anne Hathaway también dieron mucho de qué hablar cuando se juntaron en el escenario para presentar dos premios de la Academia.

El legendario rostro de la revista Vogue y la protagonista de 'El diablo viste a la moda' se reunieron para presentar juntas dos categorías de los premios Oscar CRÉDITO: HBO Max

Por supuesto, no pasó desapercibido el momento en que el equipo de K-Pop: Demon Hunters fue silenciado durante su discurso de aceptación a Mejor Canción Original, que al cierre de esta edición, está generando mucha controversia en redes.

Sin lugar dudas, fue una de las ediciones que más sorpresas tuvo en la historia del evento.

A continuación, todos los ganadores de la 98° entrega de los premios de la Academia:

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores - GANADOR
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra - GANADOR
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición GANADORA
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra - GANADOR
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores - GANADOR

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls - GANADORA
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción - EMPATE

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers - GANADORA
  • Two People Exchanging Saliva - GANADORA

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein - GANADORA
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores - GANADORA

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop - GANADORA
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores - GANADORA
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin - GANADOR
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms - GANADOR
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADOR
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental - GANADORA
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1 - GANADOR
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Temas Relacionados

Premios Oscar 2026Oscar 2026Una batalla tras otraFrankensteinEntretenimiento

Últimas Noticias

Premios Oscar 2026: 'Una batalla tras otra' se corona como la gran ganadora de la noche

Revisa aquí los momentos más memorables de la gran noche del cine

El premio Oscar a "Golden" es histórico: la victoria de K-Pop Demon Hunters es opacada por la interrupción de su emotivo discurso

Mientras el filme celebraba un logro sin precedentes, la organización de los Oscar provocó molestia al cortar la intervención de los ganadores, lo que indignó a seguidores y reactivó viejos reclamos hacia la ceremonia

El inesperado empate en los premios Oscar 2026 deja boquiabiertos a todos y revive la historia de la Academia

Por primera vez en años, la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción entregó dos estatuillas

Premios Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour sorprenden en la ceremonia con un icónico guiño a 'El diablo viste a la moda'

La inesperada dupla regaló uno de los momentos más icónicos de la gala al recrear la mítica dinámica entre la despiadada editora y la sumisa asistente

Premios Oscar 2026: Conan O'Brien arranca la gala con una broma a Timothée Chalamet: "Hay preocupación por ataques"

La gala 98 de los Oscar tuvo uno de sus momentos más divertidos cuando Conan O'Brien lanzó una broma dirigida a Timothée Chalamet haciendo referencia a sus recientes polémicas

DEPORTES
Juan Estévez celebró el título

Juan Estévez celebró el título en el M15 de La Plata

La lupa sobre la polémica de Unión-Boca: la falta previa por la que debió ser anulado el gol de Merentiel

12 frases de Coudet tras el triunfo de River Plate ante Sarmiento: qué mejoró el equipo y el contundente mensaje a los juveniles

Con el anillo como protagonista, la especial dedicatoria de Aryna Sabalenka a su prometido tras coronarse en Indian Wells

Empujó al técnico porque lo reemplazó e hizo un escándalo en el banco: la llamativa secuencia en la derrota del Milan

TELESHOW
La sorpresiva aparición de María Becerra en el show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina que fue furor

Quién es La Maciel, la nueva integrante de Gran Hermano: figura de las redes y dueña de una fuerte historia de vida

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity: los cuatro semifinalistas que quedaron cerca de la gran final

La fiesta de revelación de género de Mica Lapegüe y su novio, Tomás Bartolomé: “Me muero del amor”

INFOBAE AMÉRICA

¿El movimiento antiaborto se originó en la Antigua Roma?

La belleza de la semana: “La mañana de la ejecución de los streltsí”, de Vasili Súrikov

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El obispo Silvio Báez, desterrado por la dictadura de Ortega, calificó de “ciegos” a quienes creen que los sistemas políticos son eternos