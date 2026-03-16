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El inesperado empate en los premios Oscar 2026 deja boquiabiertos a todos y revive la historia de la Academia

Por primera vez en años, la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción entregó dos estatuillas

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La 98° edición de los premios Oscar fue marcada por un insólito empate CRÉDITO: HBO Max

Una de las sorpresas más comentadas de la 98.ª edición de los premios Oscar fue el inesperado empate en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. El presentador Kumail Nanjiani, visiblemente sorprendido, anunció al público que había dos ganadores, un hecho que solo ha ocurrido siete veces en la historia de la Academia.

La estatuilla fue compartida por los equipos de Two People Exchanging Saliva y The Singers, que subieron al escenario en turnos para recibir el reconocimiento. Nanjiani anunció primero uno de los títulos y permitió el discurso de agradecimiento, reservando la sorpresa para el segundo grupo. Así, mantuvo la expectación entre los presentes y reforzó lo inusual del desenlace.

El empate en esta categoría se suma a la lista de contadas ocasiones en que la Academia ha otorgado un premio conjunto. El caso más recordado ocurrió en 1969, cuando Katharine Hepburn y Barbra Streisand compartieron el Oscar a Mejor Actriz. En 2026, esto tuvo lugar en una de las categorías menos visibles, pero generó igual asombro entre los asistentes y la audiencia.

Audrey Hepburn y Barbra Streisand
Audrey Hepburn y Barbra Streisand protagonizaron uno de los empates más escandalosos en la historia de los premios Oscar

Entre las novedades de la edición destacó la introducción de la categoría a Mejor Reparto, que reconoció el trabajo de casting en cinco películas, y la ausencia completa de nominaciones para Wicked: For Good, pese a las positivas críticas hacia Cynthia Erivo y sus nuevas canciones. También fueron notorias las ausencias de Ariana Grande y Gwyneth Paltrow en las categorías de actuación secundaria.

La ceremonia galardona lo mejor del cine de 2025 y es transmitida en directo por HBO Max para América Latina. El evento también ha sido marcado por bromas inesperadas y presentaciones conjuntas como la de Anna Wintour y Anne Hathaway.

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