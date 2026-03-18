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El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles contra Tel Aviv: al menos dos muertos

Un bombardeo nocturno provocó la activación de sirenas en toda la región central de Israel, mientras los servicios médicos reportaron víctimas fatales y daños materiales en varias localidades del área metropolitana

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Un ataque con misiles iraníes causó la muerte de dos personas cerca del centro comercial israelí de Tel Aviv, según informaron los servicios médicos este miércoles. La compañía ferroviaria nacional suspendió sus operaciones tras el impacto de metralla en una estación de la ciudad.

Las autoridades reportaron que la caída de los proyectiles afectó varios puntos del centro de Israel durante el bombardeo nocturno que activó las sirenas antiaéreas en toda la zona

Con estas muertes, el número de víctimas fatales por ataques con misiles contra Israel desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales del mes pasado asciende a 14.

Policías, rescatistas y personal militar auxiliaron a los residentes en una calle afectada, cubierta de escombros. El servicio médico de emergencias Magen David Adom informó que dos personas fueron halladas muertas en el lugar. “Vimos humo saliendo de un edificio con graves daños y cristales rotos”, indicó el comunicado del servicio médico.

En Bnei Brak, otra localidad de la zona, un hombre resultó levemente herido por metralla, según Magen David Adom. Las imágenes divulgadas muestran destrucción en varios sitios, incluidos autos en llamas, vehículos dañados y escombros.

Estelas de fuego y luz
Estelas de fuego y luz cruzan el cielo nocturno mientras un interceptor israelí ataca un misil iraní, el 18 de marzo (REUTERS/Tyrone Siu)

La policía israelí señaló que sus expertos en explosivos operaban en varios puntos donde se registraron impactos de restos de municiones en el distrito de Tel Aviv. La compañía ferroviaria nacional informó que la metralla dañó los andenes de la estación principal de la ciudad y anunció la suspensión temporal de los trenes en todo el país. No se reportaron víctimas en la estación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron imágenes de equipos del Comando del Frente Interno en una estación de tren, con cristales rotos en los andenes y daños en ventanas de los trenes. En un comunicado, el comando detalló que sus equipos de búsqueda y rescate trabajaban en diversos lugares del centro de Israel donde se reportaron impactos.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que lanzó misiles contra el centro de Israel “en venganza por la sangre del mártir Dr. Ali Larijani y sus compañeros”. Israel había anunciado el martes la muerte del alto funcionario del régimen iraní, jefe de seguridad de Irán, hecho que fue confirmado posteriormente por Teherán.

Poco antes, el Ejército israelí emitió un comunicado informando que detectó el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí. “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”, indicó la comunicación militar de las FDI en la red social X.

Las fuerzas del Comando del
Las fuerzas del Comando del Frente Interno en acción tras el ataque iraní (@idfonline)

La Guardia Revolucionaria iraní anunció la oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico que dejó dos muertos el martes, bombardeo en el que utilizó por primera vez el misil balístico Haj Qasem,

Según la agencia iraní Fars, este misil tiene un alcance de 1.400 kilómetros y una ojiva de 500 kilos. Los ataques alcanzaron objetivos en Beit Shamish, Tel Aviv y Jerusalén, así como en bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Kurdistán iraquí. La ofensiva incluyó misiles Fatah, Emad y drones destructivos, y fue dedicada a los “mártires de la industria aeroespacial”.

La misma fuente señaló que la operación, denominada “59 oleada de la Operación Promesa Verdadera 4”, respondió a recientes ataques contra Irán. De manera paralela, el Ejército israelí informó sobre una nueva serie de ataques a gran escala contra infraestructura iraní en Teherán, tras la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

Las acciones de Irán han incrementado la presión sobre los países vecinos y el mercado petrolero. En Irak, dos drones fueron derribados por el sistema de defensa de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y un tercero cayó dentro del complejo, según fuentes de seguridad iraquíes citadas bajo anonimato. Un periodista de Associated Press reportó un incendio de grandes proporciones en una estructura del recinto. Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial desde la embajada.

(Con información de AFP)

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