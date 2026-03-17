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‘Yumi’s Cells’: el drama coreano presenta el primer adelanto de su tercera temporada confirma fecha de estreno

La nueva temporada muestra a Yumi como escritora, mientras enfrenta cambios en su vida emocional tras una relación pasada

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La nueva temporada muestra a Yumi como escritora, mientras enfrenta cambios en su vida emocional tras una relación pasada.

La plataforma TVING dio a conocer el primer adelanto de la tercera temporada del drama Yumi’s Cells, cuya fecha de estreno está prevista para el 13 de abril a las 18:00 horas (hora local). A nivel internacional, la producción será estrenada por HBO Max.

La serie está basada en un webtoon homónimo y sigue la vida de Yumi, una trabajadora de oficina, narrada desde la perspectiva de las células que habitan en su cerebro.

Estas células representan y controlan sus pensamientos, emociones y acciones, ofreciendo un enfoque narrativo particular sobre la vida cotidiana de la protagonista.

Las células de Yumi representan
Las células de Yumi representan sus emociones. (Captura de video)

En esta tercera temporada, la actriz Kim Go Eun retoma su papel como Yumi. El avance muestra a la protagonista en una nueva etapa de su vida: ahora se desempeña como una escritora reconocida y mantiene estabilidad en el ámbito profesional.

Sin embargo, el teaser también presenta cambios en su mundo interior. De acuerdo con las imágenes difundidas, la “aldea de células” de Yumi, que en entregas anteriores se caracterizaba por su dinamismo, aparece en esta ocasión en un estado de calma y menor actividad.

Este cambio se relaciona con el desenlace de su última relación sentimental, tras la cual la protagonista experimenta una disminución en la intensidad de sus emociones.

Yumi verá sus emociones apagadas
Yumi verá sus emociones apagadas tras su última decepción amorosa. (Captura de video)

En uno de los fragmentos del adelanto, el personaje expresa que ya no siente estímulos emocionales de la misma manera. También señala que, aunque su vida diaria transcurre sin sobresaltos, percibe una falta de situaciones que generen emoción o variación en su rutina.

La narrativa introduce un nuevo elemento con la llegada de un interés amoroso. El personaje de Soon Rok, interpretado por Kim Jae Won, es un productor editorial que entra en contacto con Yumi y provoca cambios en su estado emocional.

A partir de este encuentro, se observa una reactivación en la actividad de sus células, en particular la célula del amor, que vuelve a manifestarse.

El avance también sugiere que la protagonista enfrenta dificultades para retomar dinámicas relacionadas con las relaciones sentimentales. Debido al tiempo transcurrido desde su última experiencia, el personaje muestra dudas sobre cómo iniciar una nueva relación.

En este contexto, plantea interrogantes sobre las formas en que las personas comienzan a salir y retoman vínculos afectivos.

En la tercera temporada, Yumi
En la tercera temporada, Yumi tendrá un cambio en su vida y encontrará un nuevo amor. (Captura de video)

Yumi’s Cells ha destacado por su formato narrativo, que combina elementos de acción real con representaciones animadas de las células, lo que permite visualizar de manera simbólica los procesos internos del personaje. Este recurso se mantiene como parte central de la propuesta en la nueva temporada.

El estreno de la tercera temporada de la serie forma parte de la programación de contenidos originales de TVING, plataforma que ha apostado por producciones basadas en webtoons, un formato popular en Corea del Sur que ha servido como base para diversas adaptaciones audiovisuales en los últimos años.

Con el lanzamiento del teaser, la producción ofrece un primer vistazo a los conflictos y situaciones que marcarán esta etapa de la historia, en la que la protagonista se enfrenta a un equilibrio entre estabilidad y nuevas experiencias.

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