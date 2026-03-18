Wanda Nara rompió en llanto al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity: “Estuviste en mi momento más difícil”

Luego de que el exfutbolista quedó fuera del programa, la conductora le dedicó sentidas palabras al padre de sus tres hijos. El momento (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Luego de la eliminación de Maxi López en la semifinal de MasterChef Celebrity (Telefe), donde compartió la salida con Claudio “El Turco” Husaín tras la decisión del jurado de consagrar como finalistas a Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini”, el programa vivió uno de sus momentos más emotivos. Wanda Nara y su exmarido protagonizaron una despedida cargada de historia, emociones y reconciliación que rápidamente se volvió uno de los instantes más comentados de la temporada.

Apenas se conoció el veredicto, la conductora se acercó a López y lo abrazó con fuerza frente a las cámaras. Lejos de mantener la compostura televisiva, Wanda no pudo contener las lágrimas y decidió hablar desde lo más profundo. “Bueno, Maxi, la verdad que muchas veces dije: ‘uy, si esto sale mal me va a odiar para siempre. O sea, no va a haber una segunda oportunidad en esta relación que tenemos ahora’”, confesó, conmovida, en referencia al vínculo que lograron reconstruir con el paso del tiempo.

Wanda Nara despidió a Maxi López de MasterChef Celebrity entre lágrimas y emotivas palabras frente a las cámaras de Telefe

En ese contexto, destacó lo que significó su paso por el certamen, tanto en lo personal como en lo familiar. “Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también… disfrutaron mucho tenerte”, expresó con la voz quebrada. Y profundizó en un punto sensible: “Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar”.

El mensaje de Wanda no se limitó al presente. También hubo espacio para revisar la historia que comparten y poner en palabras aspectos que durante años quedaron opacados por la exposición mediática. “Vivimos casi toda la vida de ellos en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente, a pesar de la distancia”, aseguró, reivindicando el rol de López como padre de Valentino, Benedicto y Constantino.

La eliminación de Maxi López en la semifinal de MasterChef Celebrity marcó un momento emotivo junto a la conductora y exesposa Wanda Nara

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando hizo referencia a uno de los episodios más delicados de su vida. “En mi momento más difícil estuviste”, dijo, en alusión a su enfermedad, lo que terminó de quebrarla emocionalmente. La frase también impactó en el exfutbolista, que no pudo evitar las lágrimas al escucharla. “Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, agregó Wanda, sellando un gesto de apoyo mutuo que dejó en evidencia el vínculo actual entre ambos.

Además, la conductora aprovechó para agradecer públicamente a la familia de López y a su actual pareja, Daniela Christiansson. “Le agradezco a tu familia, también a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido”, expresó, reconociendo el esfuerzo que implicó su participación en el reality.

En paralelo, Wanda también puso el foco en un detalle que le resultó significativo: la eliminación conjunta de Maxi López y el Turco Husaín, amigos y excompañeros en River Plate. “Yo quería convencer a Maxi de que se sume a MasterChef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”, recordó, sumando otra capa de emoción a la despedida.

Maxi López expresó su felicidad por haber compartido tiempo con sus hijos en Argentina gracias a su participación en MasterChef Celebrity

Ya en el cierre de su mensaje, dejó un deseo que resonó tanto en el estudio como entre los televidentes: “Decirte que los chicos están orgullosos, toda la familia te quiere un montón y ojalá vengas a vivir a Argentina”. La frase reflejó el impacto que tuvo la estadía de López en el país y el reencuentro con sus hijos.

Por su parte, el exdelantero también tomó la palabra y devolvió el gesto con un mensaje sincero. “Soy feliz porque pude compartir mucho tiempo con mis hijos y ahora van a venir los otros también”, expresó, dejando en claro que su paso por el programa tuvo un valor que trascendió lo televisivo. “Este programa me devolvió las ganas de estar en Argentina con mi gente y mi familia”, agregó.