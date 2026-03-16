Jane Fonda aseguró que Barbra Streisand no debió encabezar el homenaje a Robert Redford

Jane Fonda dijo que merecía encabezar el homenaje a Robert Redford en lugar de Barbara Streisand. (Reuters)

Jane Fonda comentó sobre el homenaje dedicado a Robert Redford durante la ceremonia de la edición 98 de los premios de La Academia, celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre.

El tributo formó parte del segmento In Memoriam del evento, en el que Barbra Streisand subió al escenario para recordar la trayectoria del actor y director, fallecido el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años.

Tras la ceremonia, Fonda habló sobre el momento durante una entrevista con el programa Entertainment Tonight en una fiesta posterior a los premios. La actriz comentó de forma distendida que le habría gustado participar en el homenaje dedicado a su colega.

Durante la conversación, señaló que Streisand solo compartió créditos con él en una sola cinta, mientras que ella trabajó con Redford en cuatro producciones a lo largo de varias décadas.

Jane Fonda afirmó que ella tenía más que decir sobre Robert Redford que Barbra Streisand. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Quiero saber cómo es que Streisand estaba ahí arriba haciendo eso para Redford. Solo hizo una película con él, ¡yo hice cuatro! Tengo mucho más que decir”, bromeó.

El homenaje presentado por Barbra Streisand recordó la carrera de Robert Redford como actor, director y figura relevante en la industria cinematográfica.

La intérprete trabajó junto a él en la película The Way We Were (1973), dirigida por Sydney Pollack. Durante su intervención en la ceremonia, Barbara destacó las cualidades de Robert como un actor.

“Era un actor brillante y sutil. Y nos lo pasábamos de maravilla interactuando, porque nunca sabíamos muy bien qué iba a hacer el otro en la escena”, expresó.

Barbra Streisand destacó las cualidades de Robert Redford como actor. REUTERS/Mike Blake

Tras sus palabras, la también cantante interpretó brevemente el tema principal de la película, también titulada “The Way We Were”. La presentación marcó una de las pocas ocasiones recientes en las que la artista canta en vivo durante la ceremonia de los Oscar.

La última vez que lo había hecho en ese escenario fue más de una década atrás, cuando rindió homenaje al compositor Marvin Hamlisch.

Por su parte, Jane Fonda mantuvo una relación profesional prolongada con Robert Redford. Ambos compartieron pantalla por primera vez en la película Tall Story (1960).

Jane Fonda y Robert Redford protagonizaron cuatro películas a lo largo de su carrera. (Captura de video)

Posteriormente volvieron a trabajar juntos en The Chase (1966), Barefoot in the Park (1967) y décadas más tarde en Our Souls at Night (2017). Estas colaboraciones consolidaron una relación profesional que se extendió durante casi seis décadas.

El fallecimiento de Redford fue anunciado el 16 de septiembre de 2025. Ese mismo día, Fonda compartió un mensaje público en el que expresó su reacción ante la noticia.

“Me impactó mucho esta mañana leer que Bob había fallecido. No puedo parar de llorar. Significó mucho para mí y era una persona maravillosa en todos los sentidos. Representaba la América por la que debemos seguir luchando”, escribió.

Durante su conversación con Entertainment Tonight, Fonda también se refirió a la cantidad de figuras de la industria cinematográfica que han fallecido en el último año. La actriz señaló que la industria perdió !a mucha gente con mucho talento”.

El segmento In Memoriam de los premios Oscar recuerda cada año a profesionales de la industria cinematográfica que fallecieron recientemente. En la edición de 2026 se incluyeron diversas figuras vinculadas al cine y la televisión como Rob Reiner, Isiah Whitlock Jr., Catherine O’Hara, Val Kilmer y Robert Duvall.