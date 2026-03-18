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“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

Tras la caída ante el Granate, el técnico fue contundente sobre el rendimiento del equipo y el proyecto deportivo sufrió la baja del principal referente en la dirigencia

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La crisis en Newell’s Old Boys se profundizó tras la derrota por 5-0 ante Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Frank Darío Kudelka, entrenador del equipo rosarino, ofreció una conferencia de prensa donde expresó una autocrítica inusual en su carrera y cuestionó con dureza la actitud de sus jugadores. Pocos minutos después, se conoció la renuncia de Roberto Sensini al cargo de director deportivo, un movimiento que agitó aún más el clima en la institución. El equipo continúa en zona de descenso y no consiguió victorias en lo que va del año.

“Siento vergüenza porque no puedo aceptar que mi equipo juegue de esta manera. Puede ser superado, pero con ideales colectivos. No tengo mucho más que decir, cuestiones tácticas no hay. No podemos jugar un partido así con esta camiseta. Podés perder, pero no jugar un partido así”, expresó Kudelka. El técnico, que afronta su tercer encuentro de este nuevo ciclo, aseguró que el plantel “no puso el alma en la cancha” y admitió que el equipo no logra reaccionar ante la adversidad.

En la conferencia de prensa, el entrenador remarcó: “No estamos a la altura de la camiseta que llevamos puesta. Como técnico siento vergüenza. Hoy vi un equipo igual que cuando yo no era DT: ante el primer cimbronazo se cae. No puedo meterme en el alma de los jugadores. Ahora tienen que correr más”. Kudelka señaló que la situación es “una dificilísima misión” y se mostró impactado por la falta de respuestas en el grupo: “No estoy abatido, estoy shockeado. Esperaba un partido difícil, por lo que dije del rival, que considero uno de los mejores del fútbol argentino. Pero no ameritaba jugar de esta manera”.

El club, que ocupa el último lugar de la tabla anual, sufrió la salida de Sensini como director deportivo tras apenas tres meses en el cargo, una decisión que fue oficializada por la propia institución a través de sus canales oficiales. Según informó ESPN, la gestión de Sensini había apostado por la dupla Orsi-Gómez y luego por Kudelka, pero los resultados no acompañaron: el equipo perdió el clásico frente a Rosario Central, empató con Platense y fue goleado por Lanús.

Roberto Sensini renunció como director
Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newell's

El propio Kudelka asumió la responsabilidad por el presente del equipo y descartó la posibilidad de renunciar: “Vengo a dar la cara y redoblo lo que dije cuando asumí, es una ardua tarea si es que llegamos al final del torneo. Hay que reestructurar y competir, pero no de esta manera. Cuando llegué a Lanús, me tocó atravesar una situación similar y lo sacamos adelante, pero así no, hoy no pusimos el alma”, afirmó el técnico.

La salida de Sensini y la autocrítica pública del entrenador dejaron expuesta la magnitud de la crisis. El próximo compromiso de Newell’s Old Boys será ante Gimnasia de Mendoza el sábado 21 de marzo, con la urgencia de revertir la imagen y sumar puntos para evitar el descenso.

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Frank Darío KudelkaNewell's Old BoysLanúsRoberto SentiniTorneo Apertura

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