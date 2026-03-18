La vida después de ‘Grey’s Anatomy’: Patrick Dempsey comparte su experiencia

Patrick Dempsey reflexionó el impacto de “Grey’s Anatomy” en su vida personal. (Captura de video)

Patrick Dempsey habló sobre el impacto que tuvo la popularidad de la serie Grey’s Anatomy en su vida personal, más de una década después de su salida del programa.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el intérprete se refirió a los cambios en su estilo de vida derivados de la exposición pública.

El actor, de 60 años, interpretó al personaje Derek Shepherd durante varias temporadas de la producción, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del programa desde su estreno en 2005. Su personaje mantenía una relación con Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo.

El intérprete formó parte de Grey’s Anatomy desde su primera temporada hasta la undécima, cuando su personaje fue retirado de la trama en un giro argumental.

Patrick Dempsey fue parte de la serie desde su primera temporada hasta la undécima. (IMBD/ABC)

En la historia, Derek Shepherd fallece tras un accidente, luego de haber auxiliado a personas involucradas en otro incidente vehicular. Posteriormente, Dempsey tuvo una breve reaparición en la serie en 2020, durante una secuencia onírica en el estreno de la temporada 17.

Durante la entrevista, el artista explicó que el nivel de éxito alcanzado por la serie influyó en su comportamiento social. Según indicó, tanto él como su familia comenzaron a pasar más tiempo en casa.

“Creo que, en pleno auge del éxito de Grey’s Anatomy, se vio afectada nuestra capacidad para socializar y tener privacidad, lo que nos ha mantenido mucho más tiempo en casa", dijo.

Patrick Dempsey afirmó que su privacidad y la de su familia se vio afectada tras la fama que logró con " Grey’s Anatomy". (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El actor también mencionó que, al salir en público, procura ser consciente de su rol como figura reconocida. En ese sentido, indicó que intenta interactuar con las personas que se le acercan.

“Soy mucho más hogareño. Soy consciente de mi responsabilidad cuando salgo. Quiero estar presente, y si la gente se me acerca, quiero asegurarme de interactuar con ellos, hablarles, saludarlos o tomarme una foto con ellos”, señaló.

De acuerdo con sus declaraciones, en ocasiones se presentan interrupciones durante momentos privados, lo que puede generar dificultades para mantener espacios de intimidad.

“A veces es muy difícil con la familia, porque podemos estar compartiendo un momento íntimo y a veces la gente se extralimita. Y no lo hacen con mala intención, pero es muy duro. Eso forma parte de la posición que ocupas [como figura pública], y tienes que aceptarlo, y con el tiempo lo han hecho”, explicó.

Patrick Dempsey admitió que ha aceptado ser una figura pública. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Patrick Dempsey también se refirió a la manera en que sus hijos han comprendido este entorno, de acuerdo con él, ellos se mantienen al margen de la situación.

“Entienden su papel, y cuando salen conmigo, valoran mucho más, por ejemplo, ‘¿Qué es importante cuando sales?’ Están aprendiendo a esta edad. Es mejor que cuando eran más pequeños”, indicó.

En la entrevista, el actor señaló que su personaje continuará siendo una parte relevante de su trayectoria profesional. Indicó que ha aceptado esta asociación con el paso del tiempo, al tiempo que busca desarrollar nuevos proyectos en su carrera.

Patrick Dempsey está en búsqueda de nuevos desafíos como actor. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Actualmente, Dempsey participa en la serie Memory of a Killer, en la que interpreta un papel distinto a los que lo hicieron conocido anteriormente. Sobre esta etapa, expresó su interés en explorar nuevos personajes y ampliar su experiencia como actor.

“Lo acepté hace mucho tiempo. Es agradable poder ir y hacer algo diferente, y que me permitan hacerlo, y espero que el público me acepte y me acompañe en estos nuevos viajes como actor para explorar diferentes tipos de personajes”, comentó.