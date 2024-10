La madre de Matthew Perry compartió sus primeras declaraciones a un año de la muerte del actor

La madre de Matthew Perry recordó la última conversación que tuvo con el actor REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Matthew Perry, conocido por su papel en la serie Friends, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, tras ser encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles. La autopsia reveló que la causa de muerte fue una sobredosis accidental de ketamina, un anestésico disociativo con efectos alucinógenos, junto con otros factores como el ahogamiento, enfermedad coronaria y efectos de buprenorfina, un medicamento para tratar el trastorno por uso de opioides.

El escandaloso caso dio pie a una investigación por la policía de Los Ángeles en torno al medio por el que Perry consiguió la ketamina, lo que llevó (hasta el momento) a la detención de cinco personas, incluidos dos médicos y el asistente personal del actor.

La investigación sobre la muerte de Matthew Perry reveló la existencia de una red de distribución ilegal de ketamina en Hollywood (Foto de Brian Ach/Invision/AP)

En una entrevista con el programa Today, la madre de Perry, Suzanne Morrison, compartió detalles sobre sus últimos momentos con su hijo. Recordó una intima conversación con Perry, que en retrospectiva, Morrison describió como una especie de premonición.

“Se me acercó y me dijo: ‘Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora’. Fue casi como una premonición de algo. No pensé en ello en ese momento, pero pensé: ‘Cuánto tiempo hace que no tenemos una conversación así. Han pasado años’”, recordó la madre del difunto actor.

Las palabras de Matthew siguieron preocupando a Suzanne, quien no pudo evitar pensar que había algo diferente en su hijo.

"Creo que había algo... había una inevitabilidad en lo que le iba a ocurrir a continuación, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero dijo: ‘Ya no tengo miedo’. Y eso me preocupó”, recordó la madre de Matthew Perry sobre la extraña actitud de su hijo en su última conversación (Créditos: Today)

Esta es la primera vez que Suzanne Morrison brinda una declaración pública tras la muerte de Perry. No obstante, cuando se dio a conocer el deceso por los medios de comunicación, no pasó mucho tiempo para que la familia de Matthew emitiera un comunicado en conjunto:

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Matthew trajo tanta alegría al mundo, tanto como actor y como amigo. Todos significaban mucho para él y agradecemos las tremendas muestras de cariño”.

La familia de Matthew Perry brindó un mensaje en conjunto poco después de la muerte del actor (Créditos: Today)

Las declaraciones de Suzanne siguen las hechas por Caitlin Morrison, hermanastra de Matthew. En entrevista con HELLO! Canada, Caitlin habló de su trabajo como directora ejecutiva de la Matthew Perry Foundation of Canada, la cual tiene como misión continuar con el compromiso de Perry de ayudar a personas que luchan contra las adicciones.

“Es como si estuviera sentada junto a Matthew, trabajando con él todos los días en algo que era importante para él”, expresó. “Tengo este tesoro que me permite mantenerlo muy, muy cerca de mi vida todo el tiempo, lo cual es maravilloso”, declaró al medio.

Caitlin, además, compartió en el sitio web de la organización la cosa más importante que aprendió de Matthew.

Caitlin Morrison, hermanastra de Matthew Perry, se encarga de dirigir una organización que apoya a las personas que sufren de una adicción (Créditos: Youtube/CBC News)

“Lo mejor que me enseñó fue que no importa cuántas veces falles, no has fallado hasta que dejes de intentarlo”.

En otro texto compartido a través de Toronto Star, Caitlin aseguró que, a diferencia de lo que se cree, la atención mediática no hizo más difícil la muerte de Perry. Por el contrario, el apoyo que encontró en los fanáticos del actor hizo que no viviera en soledad el fatídico duelo.