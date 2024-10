La hermana de Matthew Perry se pronunció por primera vez sobre la muerte del actor de “Friends”

Caitlin Morrison mantiene el legado de Matthew Perry a través de su fundación en Canadá (AP/Instagram/@hellocanadamag)

La hermana menor del fallecido actor Matthew Perry reflexionó sobre su pérdida y el legado de su hermano a través de la Fundación que lleva su nombre en Canadá, según declaraciones publicadas por HELLO! Canada, casi un año después de su fallecimiento.

Caitlin Morrison, de 43 años, actual directora ejecutiva de la Matthew Perry Foundation of Canada, describe su trabajo en la organización como una forma de mantener viva la memoria de su hermano.

“Es como si estuviera sentada junto a Matthew, trabajando con él todos los días en algo que era importante para él”, expresó. “Tengo este tesoro que me permite mantenerlo muy, muy cerca de mi vida todo el tiempo, lo cual es maravilloso”, añadió.

Caitlin Morrison, hermana de Perry, destacó sus lecciones de vida e inspiración (Jason Merritt/Getty Images)

La fundación canadiense, que opera de manera independiente a la Matthew Perry Foundation estadounidense establecida poco después del fallecimiento del actor, busca continuar con el compromiso de Perry de ayudar a personas que luchan contra las adicciones.

Keith Morrison, padrastro del actor y esposo de Suzanne Morrison desde 1981, señaló que el artista “querría ser recordado por hacer algo para ayudar a las personas que sufren de adicción”.

El presentador de 77 años describió como “increíblemente impactante” la muerte repentina de su hijastro el año pasado, añadiendo que “cualquiera que haya perdido un hijo te dirá que, incluso si estás de alguna manera preparado para la posibilidad, es devastador”.

Caitlin Morrison compartió recuerdos personales de su hermano, destacando su capacidad para “llenar una habitación de luz” y su “energía magnética”.

“Lo mejor que me enseñó fue que no importa cuántas veces falles, no has fallado hasta que dejes de intentarlo”, señaló su hermana Caitlin en un comunicado (REUTERS/Danny Moloshok)

En su biografía en el sitio web de la fundación, se describe a sí misma como “la hermana pequeña de Matthew” y enumera las lecciones aprendidas de su hermano mayor, desde cómo preparar palomitas de maíz hasta la importancia de no rendirse.

“Lo mejor que me enseñó fue que no importa cuántas veces falles, no has fallado hasta que dejes de intentarlo”, señala en su biografía.

En un artículo de opinión publicado en el Toronto Star el 24 de octubre, Caitlin reflexionó sobre la naturaleza pública del duelo por su hermano.

“La gente a menudo asume que las cosas inusuales hacen que la pérdida sea más difícil. Dicen cosas como ‘Siento tu pérdida, especialmente con toda la atención. Debe hacerlo mucho más difícil’”, escribió.

Sin embargo, ella señala que compartir su pérdida con el mundo ayudó a aliviar la soledad del proceso.

La familia del actor continúa lidiando públicamente con su dolor tras su muerte (REUTERS)

El elenco de Friends, incluyendo a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Courteney Cox, también ha expresado su dolor por la pérdida.

En un comunicado conjunto, afirmaron: “Éramos más que solo compañeros de reparto. Somos una familia”.

Aniston, quien interpretó a Rachel Green junto al Chandler Bing de Perry durante las diez temporadas de Friends (1994-2004), dedicó un emotivo tributo a su compañero en Instagram en noviembre de 2023, destacando cómo Perry “era parte de nuestro ADN” y su capacidad para hacer reír a todos.

“Siempre fuimos los seis. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino”, expresó la actriz.

El elenco de "Friends" expresó su dolor compartido por la pérdida de Matthew Perry (HBO Max)

El caso de Matthew Perry continúa en investigación

Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler Bing en la serie de televisión Friends, falleció el 28 de octubre del año pasado a los 54 años.

Fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. Inicialmente, su muerte fue considerada un ahogamiento accidental, pero recientes investigaciones han revelado detalles más oscuros relacionados con su adicción a las drogas.

La declaración de culpabilidad del médico envuelto en el caso de la muerte de Matthew Perry revela implicancias legales en torno a la distribución de ketamina (AP/Damian Dovarganes)

El caso de la muerte del actor Matthew Perry ha dado un giro significativo con la declaración de culpabilidad de uno de los médicos implicados en la distribución de ketamina, sustancia que provocó el fallecimiento del actor en octubre del año pasado.

Mark Chavez, de 54 años y residente de San Diego, se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina ante un tribunal federal en Los Ángeles. La sentencia se leerá el 2 de abril, y Chavez podría enfrentar hasta 10 años de prisión.