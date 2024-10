El primer marido de Jennifer López culpó a Sean ´Diddy´ Combs de su divorcio de la cantante

Ojani Noa, exesposo de Jennifer López, rompió el silencio en una reciente entrevista sobre su matrimonio

En un sorprendente giro mediático, Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer López, ha decidido romper el silencio sobre su breve matrimonio con la estrella y ha señalado a una figura inesperada como responsable del fracaso de su relación: Sean “Diddy” Combs. En una reciente entrevista concedida al programa Despierta América, Noa no solo compartió detalles íntimos de su divorcio con la cantante, sino que también culpó parcialmente al magnate de la música por el distanciamiento que llevó a la separación.

La relación de López y Combs, que más tarde se convertiría en un romance público en 1999, se habría iniciado mientras la artista y su entonces esposo, Noa, comenzaban a experimentar dificultades. Según Ojani, la colaboración de López con Combs en su álbum debut On the 6, marcó un antes y un después en su matrimonio. “Parte de ese divorcio fue culpa de Puffy”, confesó Ojani durante la entrevista, utilizando el apodo por el cual se conocía a Diddy en ese entonces.

La acusación de Noa llega en un momento especialmente delicado para Combs, quien enfrenta una serie de problemas legales de gran envergadura. En septiembre pasado, el productor musical fue arrestado e imputado por federal racketeering (asociación delictiva), tráfico sexual y otros cargos relacionados con prostitución.

Según Noa, la colaboración musical de López y Diddy marcó un punto de inflexión en su matrimonio (EFE/Paul Buck)

A la espera de su juicio, previsto para mayo del próximo año, Combs permanece detenido sin fianza en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Mientras tanto, un torrente de demandas civiles sigue acumulándose en su contra, incluyendo acusaciones de abuso sexual.

Qué dijo Ojani Noa sobre su divorcio con Jennifer López

Durante la entrevista, Noa ofreció una mirada honesta y, según él, necesaria sobre lo que verdaderamente sucedió en su matrimonio con Jennifer López. Según su relato, la distancia fue uno de los factores cruciales que debilitó la relación, pero no fue el único. Mientras López se sumergía en la grabación de su álbum en Nueva York bajo la producción de Combs, Ojani permanecía en Los Ángeles, centrado en la apertura de su restaurante, Madre’s, en Pasadena.

Ojani alega que la relación entre López y Combs comenzó cuando surgieron tensiones matrimoniales (Photo by Albert L. Ortega/WireImage)

“Ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde comenzaron los engaños,” comentó Noa, aludiendo a que el vínculo entre su esposa y Diddy se intensificó durante este periodo, lo que eventualmente los llevó al divorcio en enero de 1998. Poco tiempo después, la cantante y el productor de hip-hop se presentaron públicamente como pareja, en 1999.

No obstante, las revelaciones de Ojani no se limitaron únicamente a los problemas amorosos. En su testimonio, Noa también aseguró que Jennifer López habría actuado para bloquearle oportunidades laborales en la industria del entretenimiento después de la ruptura. “Le preguntaba: ¿Qué te hice yo para que me llevaras a la corte, para que me acusaras de cosas que no hice, para que llamaras a diferentes compañías para que me botaran y a redes de televisión para que no me dieran trabajo?”, expresó durante la entrevista en Despierta América, en una clara alusión a los litigios que ha enfrentado contra la cantante a lo largo de los años.

Quién es Ojani Noa

Ojani Noa, nacido en Cuba en 1974, llegó a los Estados Unidos en busca de una vida mejor y, en poco tiempo, se hizo un nombre en la industria del entretenimiento como modelo y actor. Pero su verdadero salto a la fama ocurrió cuando comenzó a salir con Jennifer López en los años 90, en un momento en que la artista apenas despuntaba como actriz y cantante.

Aunque su matrimonio con López fue breve, de febrero de 1997 a enero de 1998, Noa ha sido parte del imaginario mediático en torno a la vida sentimental de la cantante durante años. Tras su separación, ha seguido intentando consolidar su carrera en la televisión y en la industria cinematográfica, aunque asegura que su exesposa ha dificultado su camino.

Noa asegura que López bloqueó sus oportunidades en la industria del entretenimiento tras el divorcio (Créditos: Instagram/Ojani Noa)

Además de sus apariciones en televisión, Ojani intentó abrirse paso como empresario con la apertura de Madre’s, un restaurante de comida cubana que tiempo después cerraría sus puertas. Su relación con López, y los litigios que siguieron a su divorcio, han sido temas recurrentes en los medios, pero es en estos últimos meses que Noa ha decidido ofrecer una visión más abierta y crítica de lo que, según él, realmente sucedió.

Cómo fue su matrimonio con Jennifer López

El matrimonio entre Ojani Noa y Jennifer López fue efímero, pero dejó una huella importante en la vida de ambos. Se conocieron en un restaurante donde él trabajaba, y no pasó mucho tiempo antes de que la chispa entre ellos los llevara al altar. En ese momento, López se encontraba filmando la película Selena, que marcaría su ascenso meteórico en Hollywood.

Las tensiones legales entre Jennifer López y Ojani Noa han permanecido a lo largo del tiempo

Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente debido a las largas distancias, las agendas apretadas y, según Noa, la intervención de terceros como Sean ‘Diddy’ Combs. Tras el divorcio, la tensión entre ambos no se desvaneció. Ojani y Jennifer han protagonizado varias batallas legales, incluida una disputa por la publicación de un libro en el que Noa planeaba contar su versión de los hechos sobre su matrimonio, algo que López bloqueó en los tribunales.

La cantante, por su parte, siguió adelante con su vida amorosa. En 2001, poco después de romper con Diddy, se casó con el bailarín y actor Cris Judd, aunque esa unión también fue breve. Posteriormente, López encontró estabilidad en su matrimonio con Marc Anthony, con quien tuvo a sus dos hijos, Emme y Max, antes de separarse en 2014.