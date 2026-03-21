Racing visitará a Belgrano en busca de arrimarse a la punta de su zona en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Belgrano de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura

La jornada del sábado correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura se cerrará en Córdoba con el duelo que protagonizarán Belgrano y Racing en el estadio Julio César Villagra a partir de las 22.15. El árbitro será Andrés Merlos y televisará la señal TNT Sports.

La Academia llega al partido en buen ritmo, con un invicto de seis partidos y con 15 puntos, que lo depositan en la sexta posición de la Zona B del Apertura. En su última presentación, los dirigidos por Gustavo Costas vencieron en Avellaneda 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con dos goles de Adrián Maravilla Martínez. El delantero venía de recuperarse de una lesión y volvió a ser determinante en la Academia.

Por su parte, el Pirata se encuentra como escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, con 19 unidades, y viene de igualar sin goles en el clásico frente a Talleres, por lo que no pudo saltar a la punta. De obtener una victoria o un empate frente a Racing, los del Ruso Zielinski tomarán el liderazgo al menos hasta que juegue la Lepra mendocina frente a Rosario Central, el domingo 22 de marzo.

La agenda de ambos equipos está cargada luego del receso de fines de marzo por la fecha FIFA. Por la fecha 13 del Torneo Apertura (primera semana de mayo), Belgrano visitará el Monumental para enfrentarse a River Plate, mientras que Racing jugará en el estadio Libertadores de América/Ricardo Enrique Bochini el clásico de Avellaneda ante Independiente. No obstante, la Academia tendrá previamente el partido de 32avos de final de Copa Argentina ante San Martín de Formosa el 28 de marzo, a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa; Santiago Solari, Matko Miljevic Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Hora: 22.15

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA