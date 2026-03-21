John Malkovich en la noche lluviosa de Buenos Aires: la salida junto a Jorge Macri y María Belén Ludueña

El actor John Malkovich recibe el saludo y la admiración del personal del restaurante (RSFotos)

La llegada de John Malkovich a Buenos Aires coincidió con una noche lluviosa que anticipó la temporada otoñal que ya transita la ciudad. En su primera noche en la capital argentina, el actor estadounidense cenó en una reconocida parrilla de Palermo, donde compartió mesa con personalidades del arte, la política y la producción local, en camino a la presentación del espectáculo El Infame Ramírez Hoffman.

En su primera salida en la ciudad, Malkovich optó por la intimidad de un restaurante rodeado de su círculo más cercano y de figuras invitadas. A su lado estuvieron su productor Diego Kolankowsky y su hija, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y María Belén Ludueña, embarazada de su primer hijo. A la mesa se sumaron la pianista y co-creadora del show, Anastasya Terenkova; la manager Irina Basenko; el abogado Marc Olivier; el bandoneonista argentino radicado en París Fabrizio Colombo; el violinista Andrej Diclov y el actor argentino Germán Tripel.

La lluvia fue la gran protagonista de la primera salida porteña de John Malkovich

Jorge Macri y María Belén Ludueña asistieron al encuentro con el actor (RSFotos)

Las cámaras de Teleshow mostraron a Malkovich llegando al lugar bajo un paraguas, custodiado por asistentes y en compañía de la delegación que forma parte del espectáculo. La postal del grupo reunido en una cava rodeada de botellas de vino, refleja el cruce entre la cultura extranjera y la hospitalidad argentina.

El motivo de la visita es la presentación de El Infame Ramírez Hoffman, espectáculo que recorrió más de 40 países y se realizará el 27 de marzo en el Teatro Ópera. La obra, basada en textos de Roberto Bolaño, integra literatura, música en vivo y narración escénica con la voz de Malkovich como centro del relato. Durante noventa minutos, el actor estará acompañado por Terenkova (piano), Andrej Bielow (violín) y Colombo (bandoneón), quienes interpretarán piezas de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias.

John Malkovich y Diego Kolankowsky, productor de El Infame Ramírez Hoffman, la obra que presenta el 27 de marzo en el Opera

John Malkovich yAnastasya Terenkova, pianista y co-creadora del show El Infame Ramírez Hoffman

El argumento se inspira en La literatura nazi en América y otros textos de Bolaño, y narra la historia de Ramírez Hoffman, aviador-poeta que escribe versos en el cielo al tiempo que participa del aparato represivo de la dictadura chilena. La puesta desarrolla una parábola oscura sobre el vínculo entre arte, ética y poder, y cuestiona si la creación artística puede ubicarse por encima de cualquier límite moral.

En diálogo con Infobae Cultura, Malkovich valoró la potencia de la literatura latinoamericana y la música como lenguajes universales. “La música puede expresar sin traducción, directo a los huesos”, sostuvo. Sobre la selección de obras, destacó el rol de Piazzolla y el cruce con compositores europeos para crear una atmósfera que acompaña el drama de la narración.

La primera salida de John Malkovich en la ciudad reunió a artistas, políticos y músicos en una tradicional parrilla de Palermo

El look de María Belén Ludueña para la cena con John Malkovich y su equipo

La presencia de Malkovich en la ciudad supone un acontecimiento para la agenda cultural local. Su carrera abarca más de setenta películas, entre ellas Relaciones peligrosas y Being John Malkovich, y una trayectoria teatral premiada en escenarios de todo el mundo. El actor de 72 años dirigió óperas y montajes, y fue distinguido con el Molière y el Evening Standard, además de recibir nominaciones a los premios Oscar y Globo de Oro.

La función de El Infame Ramírez Hoffman en Buenos Aires será única, como parte de una gira internacional que incluyó presentaciones en Estados Unidos y Europa. La propuesta, que combina texto, música y actuación en una experiencia escénica singular, invita a los espectadores a reflexionar sobre la relación entre la memoria política, la creación artística y los dilemas éticos de nuestro tiempo.

El actor estadounidense John Malkovich y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, su esposa Belén Ludueña y el productor Diego Kolankowsky

John Malkovich rodeado por el equipo de El Infame Ramirez Hoffman en su primera noche en Buenos Aires

El clima de camaradería en la primera noche porteña de Malkovich anticipa el cruce de lenguajes y sensibilidades que se verá en el escenario del Ópera, donde literatura y música se funden bajo la narración de una figura central del teatro y el cine contemporáneo.

Fotos: RSFotos