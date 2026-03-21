El vibrante legado artístico de Henri Matisse resurge en el Gran Palais de París

El Gran Palais de París presenta una retrospectiva de Henri Matisse centrada en sus últimos años artísticos

Los años finales de la vida artística de Henri Matisse, marcados por la ocupación nazi de Francia y un encuentro cercano con la muerte y la cirugía, iluminan una retrospectiva crepuscular que se inaugura la próxima semana. Desde el martes 24, el Gran Palais de París verá una reunión de series emblemáticas del difunto maestro francés, como Desnudos Azules, Jazz o la monumental La Gerbe, revelando la prolífica ética de trabajo del pintor envejecido a pesar de sus problemas de salud.

La exposición reúne 320 obras, en medios tan variados como pinturas, bocetos, recortes de gouache, textiles y vitrales, todas concebidas por el artista en los años previos a su muerte en 1954 a la edad de 84 años. Titulado Matisse 1941-1954, el evento narra una época en la que los nazis consideraban a Matisse un artista “degenerado”, durante la cual confesó a un amigo que estuvo “a un pelo de la muerte” tras someterse al bisturí en 1941. “En ese momento, era por tanto un hombre mayor, parcialmente discapacitado y con dificultades para mantenerse erguido,” dijo Claudine Grammont, comisaria de la exposición y exdirectora del Museo Matisse de Niza.

La exposición 'Matisse 1941-1954' reúne 320 obras, incluyendo pinturas, bocetos, gouaches recortados, textiles y vitrales

Sin embargo, a pesar de estos problemas, Matisse estaba a punto de embarcarse en “el momento más prolífico de su carrera”, añadió Grammont. “Es realmente su apoteosis, lo que significa que el artista alcanza un estado de indiferencia, de desapego... en definitiva, un momento de gracia.”

Grammont, quien también dirige el departamento de arte gráfico del célebre Centro Pompidou de la capital francesa, rechaza la antigua acusación de que Matisse abandonó el arte de la pintura por los recortes en su vejez. “A menudo se ha dicho, erróneamente, que durante este periodo Matisse dejó de pintar y no hizo nada más que recortes de gouache. Pues no: Matisse pintó 75 cuadros entre 1941 y 1954.” No obstante, la supuesta senilidad de Matisse estuvo marcada por un estallido de inspiración. “Solo en 1950, se produjeron 40 obras. Es mucho para un hombre de 80 años,” dijo Grammont.

Contrario a lo que se cree, Matisse pintó 75 cuadros entre 1941 y 1954, desmintiendo el abandono de la pintura en su vejez

La intimidad de Matisse

Los visitantes tendrán hasta el 26 de julio para ver las obras esenciales del último Matisse, incluida la mayor parte de su ornamentación para la Capilla de Vence en el sureste de Francia y su docena de pinturas. También reúne cuatro de sus ahora ubicuos “Desnudos Azules”, que se han convertido en un referente cultural moderno, visibles en camisetas de tiendas turísticas y en las paredes de los dormitorios estudiantiles, incluso a pesar de las críticas al supuesto colonialismo del artista por su tiempo en Tahití.

Matisse solía trabajar en piezas como La Gerbe de 1953, con su explosión de recortes puntiagudos y de colores vivos, por la noche, “porque era un insomne,” dijo Grammont. Para la comisaria, Matisse alteró significativamente su método en sus últimos años, desarrollando “un nuevo vocabulario iconográfico” a través del recorte para dar a su arte un alcance monumental.

De ahí una exposición en dos plantas, con salas espaciosas capaces de albergar estos grandes recortes de gouache que una vez tapizaron las paredes de su estudio. “Lo que quisimos recrear en la exposición es esta intimidad dentro del atelier,” dijo Grammont. “Se trata de poder entrar en el estudio de Matisse y encontrarse cara a cara con las obras.”

Fuente: AFP

[Fotos: Anne-Christine Poujoulat/AFP]