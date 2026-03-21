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La delegación ucraniana llegó a Miami para retomar las negociaciones con EEUU y fijar una reunión trilateral con Rusia

La agencia estatal Ukrinform informó del aterrizaje de madrugada en Florida del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov; el jefe de la Oficina del Presidente, Kirilo Bdánov; y su adjunto, Serguí Kislitsia

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El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se estrechan la mano en Hallandale Beach, Florida. (AP Foto/Terry Renna)

Una delegación ucraniana llegó este sábado a la ciudad estadounidense de Miami para reunirse con los emisarios de la Casa Blanca, con el fin de seguir negociando los documentos para poner fin a la guerra e intentar concretar una nueva reunión trilateral con los rusos que se ha quedado aplazada por la guerra en Irán.

La agencia estatal Ukrinform informó del aterrizaje de madrugada en Florida del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov; el jefe de la Oficina del Presidente, Kirilo Bdánov; y su adjunto, Serguí Kislitsia, así como del jefe de la fracción parlamentaria oficialista, Servidor del Pueblo, David Arajamia.

Por parte de EEUU estarán en la reunión el representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, según la misma fuente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo la víspera que en la reunión se abordará la preparación para una reunión trilateral con Rusia.

“Ucrania quiere fechas claras para la celebración de dicha reunión o, al menos, aproximadas. Todos entienden que la guerra en Oriente Medio influye en el aplazamiento de esta fecha, pero aun así se necesita mayor concreción”, señaló.

Además, Ucrania quiere tratar el levantamiento temporal por parte de Estados Unidos de las sanciones al crudo ruso, ya que permite al Kremlin seguir financiando la maquinaria bélica con ingresos adicionales.

“Esto aumenta los ingresos de Rusia y, en consecuencia, sus capacidades en el frente. Esto es peligroso”, recalcó.

Steve Witkoff, enviado del gobierno
Steve Witkoff, enviado del gobierno de Donald Trump (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)

El equipo negociador ucraniano quiere también continuar el trabajo con Witkoff y Kushner sobre los documentos bilaterales para poner fin a la guerra, especialmente las futuras garantías de seguridad y la reconstrucción de Ucrania.

En el plano militar, Zelensky quiere que la guerra de EEUU e Israel en Irán no afecte al programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania), mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra desde 2025 a Estados Unidos armas, especialmente misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot.

Según el mandatario, en este contexto se discutió con la parte estadounidense la continuación de este programa.

Asimismo, el equipo negociador debe tratar con Witkoff y Kushner un acuerdo para ampliar la cooperación en materia de drones.

La iniciativa se centra en compartir la tecnología de drones de Ucrania, sobre todo los sistemas diseñados para contrarrestar drones de ataque tipo Shahed de fabricación iraní, un tema que ha surgido en medio de los contraataques de Teherán contra objetivos estadounidenses, israelíes y de países del golfo Pérsico.

Umérov visitó esta semana ya los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Jordania para abordar cómo puede ayudar Ucrania con su experiencia a esos países.

En paralelo especialistas militares ucranianos trabajaban en cada uno de estos países para evaluar la situación y preparar soluciones concretas para proteger las infraestructuras críticas y civiles, y mejorar la eficacia de determinados sistemas de defensa aérea.

Además, se han desplegado unidades de interceptación de drones, reveló Umérov, sin dar más detalles.

(Con información de EFE)

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