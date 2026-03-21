El 9 con pasado en la selección argentina que tiene en la mira River Plate para el próximo mercado de pases

Giovanni Simeone, delantero del Torino, aparece en la órbita de River Plate para el próximo mercado de pases (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

La dirigencia de River Plate ya trabaja de cara al próximo mercado de fichajes y el entrenador Eduardo Coudet dejó en claro cuál es su prioridad: la llegada de un centrodelantero con experiencia internacional y presente goleador. Según pudo averiguar Infobae, el nombre apuntado por estas horas en los pasillos del Monumental es el de un viejo conocido: Giovanni Simeone, atacante surgido de las divisiones juveniles del club y que actualmente se encuentra a préstamo en el Torino de Italia.

El propio Coudet trasladó en sus primeras reuniones con la secretaría técnica y la dirigencia la necesidad de incorporar un “9” de área para el plantel. Gio reúne el perfil buscado y, por pedido expreso del entrenador, ya comenzaron los sondeos para explorar la posibilidad de su regreso. El delantero, conocido como el Cholito, está completando una destacada temporada en la Serie A de Italia, donde acumula 7 goles en 26 partidos. Este registro lo ubica como el cuarto argentino con más goles en la liga, detrás de Lautaro Martínez (Inter), Nico Paz (Como) y Mateo Pellegrino (Parma).

Actualmente, Simeone juega en Torino a préstamo desde Napoli, donde tiene contrato vigente hasta mediados de 2028. Su cesión termina en junio de este año y, en principio, debería reincorporarse al club del sur de Italia. Fuentes cercanas a la negociación señalaron a Infobae que el arribo del goleador es la principal prioridad de Coudet para reforzar el equipo en la segunda mitad de 2026.

El entrenador detectó que River Plate carece de un atacante con las características de un dueño del área. Actualmente, dentro del plantel millonario, el úncio con un estilo similar es el joven Joaquín Freitas. Lugo aparecen como opciones otros atacantes que se desempeñan como centrodelantero, pero con otras características, como Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Agustín Ruberto y Maximiliano Salas.

Gio Simeone surgió de la cantera de River Plate (NA: AFP/ Alejandro PAGNI)

En el plano internacional, Giovanni Simeone ostenta un paso por la selección argentina, donde disputó seis encuentros entre 2018 y 2023 y aportó un gol. Tras debutar en el conjunto de Núñez y tener un buen paso cuando fue cedido a préstamo a Banfield, fue vendido al Genoa por cinco millones de dólares. Luego su carrera deambuló por varios elencos de la Serie A de Italia, como Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y actualmente Torino.

El atacante cuenta con antecedentes en River Plate entre 2013 y 2016, con un interludio a préstamo en Banfield. Durante su etapa en el club de Núñez, disputó 33 partidos, marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Además, integró los planteles que obtuvieron la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. En total, Simeone suma 108 goles y 30 asistencias en 422 encuentros oficiales a lo largo de toda su carrera.

No obstante, desde el club aclaran que la búsqueda de un nuevo goleador comenzará a tener mayor actividad más cerca de la apertura de la próxima ventana de transferencias, ya sea porque se aguardará cómo evoluciona el nivel de los atacantes actuales del plantel o porque aún no se resolvió el desembarco de un director deportivo (le explicaron a este medio que actualmente se encuentran profundizando las charlas con los diferentes candidatos y que, salvo un giro inesperado, será un europeo el que ocupe ese cargo y se espera resolver en los próximos 60 días).

Otro punto a destacar es que Gio Simeone no es el único que aparece en carpeta, aunque esté muy bien valorado entre todas las partes. Entre las opciones no hay que descartar a otros ex River como Lucas Beltrán (actualmente cedido en Valencia de España) o al colombiano Rafael Santos Borré (el Chacho lo conoce de su paso por Inter de Porto Alegre).

River Plate, que ya conoce su grupo de la Copa Sudamericana (Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela), volverá a tener acción en el Torneo Apertura este domingo, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12. Tras hilvanar dos victorias en fila desde la llegada del Chacho Coudet, el Millonario escaló posiciones dentro de la Zona B y se encuentra en la quinta colocación con 17 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia de Mendoza.