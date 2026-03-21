Murió el primer baterista de Los Piojos, Daniel Buira

El exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira, murió durante la madrugada de este sábado

El exbaterista de Los Piojos Daniel Buira murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, lindante a El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que había sido fundada por él en 1995.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el músico estaba en un patio interno del lugar y cerca de las 4 empezó a pedir ayuda diciendo que no podía respirar.

Fachada del espacio de la escuela de percusión La Chilinga, en la calle Ingeniero Marconi 183, Ciudad Jardín (Instagram)

Un vecino de nombre Hernán se acercó a asistirlo pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció. La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI 8 de Morón.

Según supo Infobae, el baterista padecía asma, aunque los investigadores quieren descartar que no haya habido intervención de terceras personas.

Para esto solicitaron algunas medidas de seguridad en el lugar. Fuentes del caso aclararon que no hay cámaras de seguridad en el interior del establecimiento y solo cuentan con las imágenes del exterior, que podrían ser evaluadas.

Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos, grabó los discos más emblemáticos del grupo (Instagram)

Casi 40 años atrás, también en Ciudad Jardín, Buira junto a Miguel Ángel Rodríguez (Micky) en bajo, Daniel Fernández en guitarra, Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros, le darían la forma seminal a uno de los grupos más importantes del rock nacional, Los Piojos, que, en 1989, asentó su formación con la llegada de Andrés Ciro Martínez quien, aparte de cantar y reemplazar a Chávez, se desempeñó como armonicista y letrista.

Buira fue clave para el desarrollo del sonido inicial de la banda al incorporar ritmos rioplatenses como la murga y el candombe. Durante su etapa, compuso junto a Andrés Ciro Martínez temas como “Cancheros” y “Te diría”, además de colaborar con Gustavo Kupinski en canciones de los discos Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998).

Daniel Buira también fue fundador de La Chilinga, la reconocida escuela popular de percusión que festejó sus 30 años el año pasado en Ciudad Jardín (Instagram)

Su participación en el grupo concluyó tras la publicación de Ritual (1999), un álbum grabado en vivo, y su salida se produjo en 2000 luego de un conflicto con Kupinski. La posterior inclusión de su composición “Motumbo” en Máquina de sangre (2003) evidenció la vigencia de su aporte.

El regreso de Buira de Brasil, allá por 1995, marcó el nacimiento de La Chilinga, una escuela de percusión que en la actualidad cuenta con más de 900 alumnos, 30 profesores y varias sedes en CABA y el conurbano: Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, Palomar, Sarandí, Córdoba y Congreso. La Escuela festejó sus 30 años el año pasado en Ciudad Jardín.

Buira tocó parte de los setlist durante los conciertos reunión de Los Piojos en ciudades del interior el país con un multitudinario cierre en River. La banda había estado separada entre 2009 y 2024 (Instagram)

El proyecto, dirigido por Buira, editó cinco discos, entre ellos Percusión (1998) y Banda Fantasma (2010), y colaboró con figuras como Mercedes Sosa, Fito Páez y Calle 13.

Buira formó parte del regreso de Los Piojos el 14 de diciembre de 2024 cuando volvieron a los escenarios, tras 15 años de ausencia, en el Estadio Ciudad de La Plata. En aquella ocasión, el baterista volvió tras los parches para los primeros nueve temas de la noche en donde tocó Te diría, Desde lejos no se ve, Babilonia, Ay ay ay, Todo pasa, Buenos tiempos, Llevátelo, Tan solo y Maradó. Las canciones siguientes las había tocado el baterista de Los Piojos que lo reemplazó allá por 2000: Sebastián “Roger” Cardero.

Su última banda, No Bailo, exploraba la fusión de rock y percusión (Instagram)

Esa serie de conciertos-reencuentro con su público tuvo su multitudinario cierre en la cancha de River Plate el 22 de junio del año pasado. Y también con Buira en la batería, tal cual como ocurrió en Parque de la Ciudad, Córdoba, Mendoza, Rosario, los festivales de Quilmes Rock (en Tecnópolis), Cosquín Rock, Mar del Plata y la seguidilla de siete conciertos en el Estadio Único de la ciudad de las diagonales.

Además de su labor educativa, Buira integró como invitado proyectos de artistas como Fabiana Cantilo y Arbolito, produjo junto a Juan Subirá los discos de Carnaval Porteño y participó como baterista en el proyecto solista de Vicentico. Su banda No Bailo exploraba la fusión de rock y percusión.