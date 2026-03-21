Crimen y Justicia

Intensa persecución a una banda en Haedo: chocaron el auto en el que huían, intentaron correr y los detuvieron

Ocurrió el viernes a la tarde, después de que fueran descubiertos mientras robaban una casa. Son tres los detenidos. El video

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Así fue el choque y el intento de fuga de los delincuentes

Una banda de tres delincuentes fue detenida en la localidad bonaerense de Haedo, partido de Morón, luego de protagonizar una cinematográfica persecución en la que chocaron el auto en el que querían huir, luego intentaron escapar a pie por algunas cuadras, pero finalmente fueron detenidos por efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de de seguridad.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, todo comenzó sobre la calle Huaura al 100, cuando un vecino de la cuadra observó movimientos sospechosos. Se trataba de un hombre que había ingresado a una vivienda, mientras que un auto Chevrolet Onix de color gris aguardaba en el cordón de la vereda con dos personas en su interior.

Los tres detenidos
Los tres detenidos

Al ver la situación, el testigo alertó al 911 y un móvil policial llegó al lugar en minutos. Cuando notó la presencia de los uniformados, el delincuente que había ingresado a la casa se subió de inmediato al Onix donde estaban sus cómplices y emprendieron las fuga.

Se inició entonces una persecución a alta velocidad por calles internas de Haedo, con la intervención de móviles y motos policiales.

La persecución concluyó en la calle Doctor Monte, cuando el Chevrolet Onix chocó contra un vehículo estacionado y luego colisionó de frente contra otro que circulaba en sentido opuesto. El conductor quedó atrapado en su asiento y fue aprehendido de inmediato por la Policía Bonaerense, mientras que los otros dos sospechosos intentaron huir a pie, a toda velocidad. Sin embargo, los arrestaron a las pocas cuadras.

Así terminó el auto en
Así terminó el auto en el que huían los ladrones

Los detenidos fueron identificados como Luis Eduardo Maestre (24, venezolano),Brian Oscar Albarracín (27, argentino) y Alexis Fari Figueroa Montoya (50, peruano), los dos primeros domiciliados en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La Policía revisó el vehículo y determinó, a partir del grabado de cristales y la existencia de un dominio apócrifo, que el Onix había sido sustraído el 24 de febrero en Don Bosco. En el baúl se hallaron chapas patentes falsas junto con un “kit para entraderas”: guantes, destornilladores, una llave trípode y un atornillador automático. También se secuestró dinero en efectivo.

Los elementos incautados: dinero en
Los elementos incautados: dinero en efectivo, patentes de vehículos, un bolso, ropa, guantes y destornilladores

Antecedente en Wilde

Una furiosa persecución policial entre tres patrulleros y un vehículo particular, que comenzó en Wilde(Friuli y General Belgrano, partido de Avellaneda), atravesó parte de Quilmes y volvió a la zona de origen, terminó con un choque y dos automóviles subidos a la vereda en la esquina de esquina de Raposo y Coronel Lynch.

El incidente ocurrió la semana pasada cuando el automovilista, que sería un docente y conducía un Fiat Cronos negro, huyó de la Policía Bonaerense luego de eludir varios controles de tránsito en Wilde. La secuencia se inició en el momento que los efectivos policiales detectaron que el automóvil circulaba en zigzag e intentaron detenerlo, por evidentes signos de alcoholemia. Y emprendió la huida en dirección a Quilmes.

Luego de varias cuadras de persecución, por parte de tres patrulleros, ocurrió un hecho que dejó a dos móviles fuera de camino: chocaron en la calle 175, entre Los Andes y Chaco, por lo cual los agentes fueron derivados al Hospital Iriarte de Quilmes con politraumatismos, todos fuera de peligro.

El frenético raid continuó hasta el cruce de Raposo y Lynch cuando un cuarto móvil de la Bonaerense -una camioneta- interceptó el paso del sospechoso y terminó impactando contra el Cronos, que terminó destrozado.

A raíz de la potencia y velocidad de la colisión, el móvil se subió a la vereda, chocó contra otro coche estacionado (una Renault Stepway) que -a su vez- protegía a otro vehículo. El móvil volcó -sobre su derecha- en la acera. El vehículo estacionado que fue chocado por el móvil policial, rompió la pared del frente de la vivienda y quedó incrustado en el patio de la casa.

Dos agentes -un hombre y una mujer-se encontraban conscientes tras el brutal impacto, aunque uno de ellos presentaba lesiones notables. Fueron trasladados al Hospital Perón de Avellaneda y al Hospital Iriarte de Quilmes por politraumatismos y cortes.

Por otro lado, el sospechoso que conducía el automóvil en fuga también resultó herido, fue hospitalizado y permanece con custodia policial. Se encuentra estable.

Hasta el momento, la policía no confirmó si existía un delito previo al inicio de la persecución, aunque descartó que el conductor viniera de cometer un robo.

En la inspección del vehículo vinculado al hecho, las autoridades verificaron que no se encontraron objetos relevantes y, tras la consulta informática, no constan restricciones legales tanto sobre el rodado como sobre el acusado.

La UFI N°3 de Avellaneda, a cargo de Solange Cáceres, dispuso la detención de L.K.M.J. por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas.

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