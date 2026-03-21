Nicola Peltz afirma que sus padres “acogieron a Brooklyn Beckham como a un hijo más”

Nicola Peltz afirma que la familia Peltz acogió a Brooklyn Beckham como un hijo más durante el distanciamiento con sus padres biológicos

Nicola Peltz declaró recientemente que sus padres “acogieron a Brooklyn como a un hijo más”, en medio de la disputa familiar entre el joven y sus padres, David y Victoria Beckham.

En diálogo con la revista de moda Elle, la actriz detalló que la integración de Brooklyn en la familia Peltz también se refleja en la relación cercana que mantiene con sus hermanos: “Se lleva muy bien con mis hermanos. Juegan mucho al fútbol juntos”.

Además señaló que, en el ámbito privado, disfruta junto a su esposo de noches tranquilas en casa viendo series como Las chicas Gilmore o Sexo en Nueva York y compartiendo tiempo con sus perros rescatados.

Brooklyn suele acompañarla después del trabajo y lleva hamburguesas o ensaladas, lo que establece una rutina doméstica que ambos consideran su refugio personal, lejos de la exposición mediática y las presiones asociadas a la familia Beckham.

La actriz Nicola Peltz y Brooklyn Beckham disfrutan de una vida doméstica tranquila, compartiendo noches en casa lejos de la exposición mediática y los conflictos familiares (REUTERS/Aude Guerrucci)

El distanciamiento de Brooklyn Beckham con su familia biológica

Este contraste entre la relación de Brooklyn con su familia biológica y su familia política se evidenció durante el pasado Día de la Madre en el Reino Unido, cuando el joven omitió cualquier referencia pública a Victoria Beckham en redes sociales y, días antes, felicitó por su cumpleaños a su suegra, Claudia Heffner Peltz, con un mensaje en redes sociales. “Feliz cumpleaños a la mejor suegra. Te quiero mucho y espero que hayas tenido un día increíble”, compartió el joven según informa el medio británico Daily Mail.

Brooklyn también ignoró los saludos en redes sociales de cumpleaños de sus padres y de sus hermanos, Romeo y Cruz, el pasado 4 de marzo, mientras solo agradeció a Nicola por la publicación que ella le dedicó. El aspirante a chef celebró su propio cumpleaños junto a su esposa, quien difundió un video donde él soplaba las velas de una caja de donuts.

El deterioro en la relación familiar se reflejó también en el ámbito legal: en el verano anterior, la pareja envió una notificación formal a los Beckham solicitando que toda comunicación se gestionara exclusivamente por vía legal.

Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños de su suegra en medio del mediático distanciamiento con sus padres (Captura de Instagram)

Nicola Peltz prioriza la familia y evita la polémica

Durante el diálogo con la revista, Nicola Peltz evitó profundizar en la controversia con los Beckham y prefirió centrar su discurso en la construcción de su familia junto a Brooklyn. Atribuyó a sus padres la importancia de sentirse querida y aseguró que, incluso en los momentos más difíciles, encuentra un “lugar donde soy querida”.

La actriz subrayó la admiración que siente por su madre, a quien describe como su mayor modelo a seguir. “Tiene ocho hijos, siempre está manejando un millón de cosas. Ser mujer es un superpoder y espero, al menos, ser la mitad de buena que ella”, afirma.

Por su parte, reconoce que es especialmente sensible y le resulta difícil no verse afectada por comentarios y noticias online. “Soy muy sensible, necesito trabajar en no leer todo; trato de no fijarme en lo que dicen, pero me afecta”, confiesa, y admite que Brooklyn maneja mejor la exposición pública, algo que ella aspira a aprender.

Asimismo, enfatizó el apoyo emocional que recibe de su esposo: “Brooklyn apoya mis sueños y es el más dulce cuando me pongo demasiado estricta conmigo misma. Tiene el mejor corazón del mundo”.

La percepción de la belleza y la autoimagen es otro de los ejes que desarrolla: “La belleza está dentro de uno. Si eres bueno, eso se refleja. Mi abuela siempre me lo repetía”, comenta. En línea, compartió su objetivo de salvar “tantos animales como pueda”, refiriéndose a su trabajo con Emma Kenney en Yogi’s House, organización dedicada al rescate de perros de la eutanasia y con planes de abrir un gran refugio.

Nicola Peltz reconoce el impacto emocional de la presión mediática y destaca el apoyo constante de Brooklyn Beckham en su vida y carrera (REUTERS/Temilade Adelaja)

Proyectos profesionales de Nicola Peltz para 2026

La actriz rememoró el inicio de su vocación, marcada por una infancia donde solo encontraba seguridad en la clase de teatro. Recordó que debió insistir ante sus padres para dedicarse a la actuación, hasta que logró convencerlos con su primer papel profesional en Blackbird, bajo la dirección de Joe Mantello y junto a Jeff Daniels y Alison Pill. “No falté a ninguna de las 108 funciones y estaba en el cielo, más satisfecha que jamás en mi vida”, relata sobre aquella etapa decisiva.

Actualmente, afronta una agenda intensa en 2026 con el estreno del largometraje Prima, dirigido por los hermanos Alessandro y Luca Morelli, donde comparte pantalla con Faye Dunaway y Mira Sorvino.

Debutará, además, en el final de la serie The Beauty, creada por Ryan Murphy, interpretando a la versión joven de Isabella Rossellini, y suma a su agenda la filmación de Pretty Ugly, un thriller dirigido por Erica Dunton.

Elle destaca que la actriz dedica hasta 12 horas editando Prima y, sobre su carrera, Nicola declaró: “La interpretación es mi absoluta prioridad”.

Este ritmo profesional se suma al esfuerzo por mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal: “Soy afortunada por haber podido hacer de mi pasión mi trabajo”.