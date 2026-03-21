América Latina

La Justicia de Bolivia dictó la prisión preventiva para uno de los hijos del ex presidente Luis Arce

Se trata de Marcelo Arce Mosqueira, quien es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas

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Marcelo Arce Mosqueira (c), hijo
Marcelo Arce Mosqueira (c), hijo mayor del ex presidente de Bolivia Luis Arce, es trasladado por agentes de la Policía al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para una audiencia cautelar este viernes, en Santa Cruz, Bolivia (EFE)

Un juzgado de Bolivia ordenó este viernes la detención preventiva por 140 días de Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del ex presidente Luis Arce (2020-2025), en el marco de una investigación por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas. La causa también involucra al ex mandatario y a sus otros dos hijos.

Durante una audiencia en Santa Cruz, la Justicia dispuso que Arce Mosqueira permanezca encarcelado en el penal de Palmasola, considerado el más conflictivo del país. Así lo confirmó su abogado defensor, Wálter Suárez, quien afirmó: “Han dispuesto la detención preventiva por la existencia de elementos que determinan la concurrencia del tipo penal de legitimación de ganancias”.

El abogado calificó la decisión de “excesiva”, argumentando que el Ministerio Públicono pudo probar” la existencia de “movimientos millonarios” atribuibles a su defendido, por lo que presentó un recurso de apelación.

El fiscal Néstor Tórrez señaló que Arce Mosqueira es investigado porque, “conjuntamente con su núcleo familiar en la función pública, habrían utilizado recursos económicos” para adquirir bienes en La Paz y Santa Cruz, además de realizar movimientos en el sistema financiero. Tórrez precisó que el Ministerio Público cuenta con seis meses para completar la investigación, que incluirá auditorías financieras y jurídicas.

Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor
Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del ex presidente Luis Arce

El hijo del ex presidente fue detenido el miércoles en el marco de la investigación por legitimación de ganancias ilícitas, causa en la que también están implicados sus hermanos Rafael y Camila, cuyo paradero se desconoce.

Luis Arce permanece en prisión preventiva en La Paz desde finales de 2025 por una causa de corrupción durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El Ministerio de Gobierno (Interior) informó que, al momento de su detención, Marcelo Arce se hacía pasar por funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El presidente de YPFB, Yussef Akly, denunció este viernes un presunto desfalco de 1.000 millones de bolivianos (unos 144 millones de dólares) que involucraría al entorno familiar del ex presidente Arce y señaló a Marcelo Arce como integrante de una estructura criminal. Akly detalló que una auditoría interna detectó irregularidades en dos contratos para la compra de aceite de soya destinado a biodiésel, con anticipos millonarios sin retorno para la empresa estatal.

Tras la detención de Marcelo Arce, se hallaron dinero, documentos de YPFB y otros elementos vinculados a la estatal.

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