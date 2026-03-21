Boca recibió la aprobación del anteproyecto para reformar La Bombonera y compartió 4 fotos: “Paso a paso hacia el club que soñamos”

Boca Juniors dio un nuevo paso hacia el sueño de modernizar La Bombonera y el club que preside Juan Román Riquelme informó a sus socios que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) validó el anteproyecto para las obras que se realizarán por encima de las vías del tren.

“Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio. El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas”, indició la entidad en un comunicado.

“En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica”, aseguraron.

“Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar. A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto. Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos”, concluyeron el comunicado.

El pasado fin de semana, tras la aprobación de la empresa concesionaria Ferrosur Roca SA, el presidente Riquelme habló por primera vez del tema y explicó en una nota con el Canal de Boca: “La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. Nos da mucha felicidad que hemos presentado los papeles, que nos han dicho que están de acuerdo y que ahora nos falta el último paso. Si nos permiten, lo que nosotros presentamos, que creemos que va a ser así, es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que tienen todos los bosteros que es poder agrandar nuestra casa. Me da mucha felicidad, porque si ocurre eso, lo vamos a hacer en el lugar donde estamos. No nos vamos a mover un centímetro para ningún lado”, había sentenciado Riquelme, que esperaba esta aprobación que finalmente se hizo oficial el viernes por la noche.

A lo largo de esta semana, se conocieron imágenes de las obras que se comenzaron a realizar con el fin de tener el recinto listo para activar la construcción de la cuarta bandera luego del Mundial 2026, es decir en el segundo semestre de este año.

La remodelación de La Bombonera, que contempla ampliar su capacidad a 80.000 espectadores, avanza con una serie de reformas que transformarán el estadio tras el Mundial 2026. El dato numérico sobresaliente es el crecimiento neto de 23.000 lugares respecto de la capacidad actual, que ronda los 57.000. El club estima que la primera tanda de ampliaciones –la reconversión del sector K en popular y la construcción de la cuarta bandeja sobre la estructura actual– sumará hasta 71.000 espectadores tras el Torneo Apertura 2026. Esta cifra representa un salto estratégico en el contexto regional, ya que, con 40 metros de altura, la Bombonera mantendrá un perfil más bajo que estadios como el Santiago Bernabéu (60 metros) o el Allianz Arena (50 metros).

Tras quitar todos los asientos restantes en el sector K y convertirlo nuevamente en barra popular para el Clausura 2026, el club sumará 1.500 lugares adicionales para quienes asistan parados. El Master Plan prevé que los abonados actuales de ese sector mantendrán su plaza sin costo durante un año, como transición.

La obra central es el levantamiento de la cuarta bandeja, con capacidad para 6.500 espectadores ubicados en asientos, que elevará la altura de la Bombonera a 40 metros. Esta dimensión la mantiene por debajo de referencias europeas de gran magnitud, pero con una distribución interna más vertical y compacta. Simultáneamente, desde 2027, Boca planea eliminar todas las butacas de la Platea Alta en tanto se descarta la vigencia de la ley porteña que exigía que el 75% de los estadios tuviera asientos instalados, ya que ningún club de la Ciudad de Buenos Aires la cumple en la práctica. Al quedar ese espacio como popular, la Platea Alta pasará de seis mil a 12.000 localidades

Con la remoción definitiva de asientos en sector K y Platea Alta, junto a la nueva bandeja, el aforo se elevará a 71.000 espectadores. No obstante, la cifra final de 80.000 solo se alcanzará al concluir la reestructuración de los actuales palcos y la edificación de 216 nuevas suites, que se extenderán hasta la línea del techo y sumarán, junto a las plateas preferenciales, 6.500 plazas adicionales, superando notablemente las dos mil actuales. Este proceso implicará la demolición total de la estructura de palcos sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea a partir de 2027.

EL COMUNICADO DE BOCA JUNIORS:

Estimados socios, socias e hinchas:

Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio.

El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas.

En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica.

Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar.

A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto. Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos.

LOS SECTORES EN LOS QUE LA BOMBONERA SE AMPLIARÁ

La infografía de la nueva Bombonera que realizará Boca Juniors

Quita de butacas en sector K para dar lugar a más populares: 1.500

Cuarta bandeja: 6.500

Quita de butacas en Platea Alta, que pasará a ser íntegramente popular: 6.000

Modificación de la pendiente de las populares bajas: 3.000 (entre ambas)

Nuevos palcos y plateas preferenciales: 6.500

*La Platea L perderá unos 500 lugares por el nuevo túnel desde donde saldrán los equipos

Nuevo aforo total: 80.000